Madre y su bebé caen de combi en movimiento: Video captó dramático momento en Juliaca

El hecho ocurrió el último sábado, cuando la madre y su bebé abordaron el vehículo, pero este avanzó antes de que pudieran sentarse y sin que la puerta estuviera correctamente cerrada| Video: Fama TV

Una madre de familia y su bebé de un año y dos meses resultaron heridos luego de caer de una combi de servicio urbano de la Línea 2 en la ciudad peruana de Juliaca, provincia de San Román, el pasado sábado 7 de febrero.

Una cámara de seguridad captó el instante en que la mujer aborda la unidad metros antes del lugar del accidente. Sin embargo, el vehículo avanzó cuando aún no se encontraba sentada y la puerta no estaba completamente cerrada, lo que provocó que ambos cayeran a la vía pública.

Las imágenes muestran al bebé envuelto en colchas caer abruptamente de los brazos de su madre sobre la autopista, cuandoel vehículo realizó una maniobra que provocó que la mujer perdiera el equilibrio.Instantes después, la madre también cayó de la unidad, quedando casi debajo de las llantas y a punto de ser arrollada.

Una madre y su bebé cayeron de una combi en movimiento en Juliaca, sufriendo heridas graves tras el impactante incidente captado por cámaras de seguridad.

Tras el incidente, algunos transeúntes y pasajeros descendieron para auxiliar a la madre y al menor, quienes presentaban diversas lesiones producto de la fuerte caída que pudo acabar en tragedia.

Según la denunciante, el conductor de la combi, de placa V2A-752, no se detuvo para brindar ayuda y se retiró del lugar sin asumir responsabilidad por lo ocurrido. La unidad pertenecería a Ronal Mamani Quenallata.

Asimismo, la madre informó que, tras la caída, perdió los víveres que llevaba y 750 soles en efectivo, dinero que presume habría sido recogido por algunos ocupantes del vehículo.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad privada, cuyas imágenes vienen siendo difundidas como parte de la denuncia pública.

Muertes por accidente de tránsito

En Perú, los accidentes de tránsito continúan dejando cifras preocupantes: en el 2025 se registraron 3.016 muertes a nivel nacional, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Situaciones como lo ocurrido en Juliaca el último sábado reactivan el debate sobre la seguridad vial y las responsabilidades en estos siniestros.

La capital peruana lidera esta triste estadística, con Lima registrando la mayor cantidad de víctimas mortales, seguida por regiones como Puno, Arequipa, La Libertad y Cusco, lo que evidencia que el tránsito en el país sigue siendo uno de los más peligrosos de la región.

Especialistas y organizaciones como la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran) señalan que aproximadamente el 60% de los accidentes fatales se deben a imprudencias de los conductores, mientras que el restante 40% está relacionado con errores de los peatones, señalando una carencia de educación vial tanto para quienes conducen como para quienes cruzan las pistas.

Además, se ha puesto el foco en la necesidad de mejorar tanto la educación vial como la fiscalización del tránsito, con propuestas que incluyen fortalecer las competencias de la Policía de Tránsito y unificar criterios y sanciones entre las distintas entidades encargadas de supervisar y sancionar las infracciones, para así reducir esta alarmante cifra de siniestros.

Para Carlos Villegas, de la asociación Aviactran, hay una ausencia estructural de educación en quienes aspiran a tener una licencia de conducir: “En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones supuestamente dan capacitaciones, y lo mismo sucede en las escuelas de conductores. Pero solo enseñan el reglamento de tránsito. No hay cursos de sensibilización”, explicó el director.