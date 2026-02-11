Perú

¿Convives con tu pareja más de dos años? Estos son los requisitos para inscribir tu reunión de hecho y por qué es importante esta formalización

Formalizar la convivencia ante la Sunarp permite proteger el patrimonio construido en común, definir derechos y prevenir conflictos legales, siempre que se cumplan los plazos y requisitos que exige la ley

Guardar
La unión de hecho es la convivencia libre y voluntaria entre un hombre y una mujer sin vínculo matrimonial entre sí, que haya durado por lo menos dos años continuos (Créditos: Canal N/N Noticias)

Cada vez más parejas en el Perú optan por convivir sin contraer matrimonio, una decisión válida que, sin embargo, suele postergar un paso clave: la formalización legal de la unión de hecho. Este registro no es solo un trámite administrativo, sino una herramienta que permite proteger derechos patrimoniales y evitar conflictos futuros, especialmente cuando la convivencia se extiende en el tiempo y se construye un proyecto de vida en común.

La inscripción de la unión de hecho en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) cobra relevancia porque reconoce legalmente una relación estable que, en la práctica, funciona de manera similar al matrimonio. Sobre este tema habló Renato Ruiz, abogado de la coordinación de personas jurídicas de la Sunarp, en una entrevista para Canal N, donde explicó los alcances, beneficios y requisitos de este procedimiento que aún muchos desconocen.

¿Qué es la unión de hecho y cuándo se reconoce?

La unión de hecho se configura cuando dos personas conviven de manera libre y voluntaria por un período mínimo de dos años continuos, sin estar casadas ni tener impedimento matrimonial. La ley exige que esta convivencia tenga finalidades y deberes semejantes a los del matrimonio, lo que implica una vida en común estable y pública.

Según explicó Ruiz, este plazo no es flexible ni interpretativo. La norma es clara al señalar que recién a partir de los dos años surge la unión de hecho. Por ello, no es posible que una pareja acuda a formalizar su situación si recién inició la convivencia. “Yo convivo con mi pareja hace más de dos años”, es una de las declaraciones centrales que deben realizar los solicitantes ante la autoridad correspondiente.

¿Por qué es importante inscribir la unión de hecho?

Registrar la unión de hecho permite ejercer derechos patrimoniales similares a los del matrimonio bajo el régimen de sociedad de gananciales. Esto significa que todos los bienes y rentas obtenidos durante la vigencia de la convivencia pertenecen a ambos convivientes en partes iguales.

En el país, la convivencia
En el país, la convivencia sin matrimonio se ha vuelto una opción frecuente entre las parejas, aunque muchas de ellas dejan de lado la regularización legal de esta relación. Foto: difusión

El abogado de la Sunarp subrayó que esta inscripción evita situaciones de desprotección, sobre todo cuando uno de los convivientes podría verse perjudicado tras años de esfuerzo compartido. Sin un reconocimiento formal, los bienes adquiridos durante la convivencia pueden generar disputas o quedar únicamente a nombre de una de las partes, pese a haber sido producto de un proyecto común.

Además, la inscripción permite establecer con precisión la fecha de inicio —y eventualmente de finalización— de la unión, lo que resulta clave para diferenciar los bienes propios de aquellos que forman parte del patrimonio común y prevenir conflictos legales posteriores.

Requisitos y trámite ante notaría

El primer paso para formalizar la unión de hecho es obtener un documento público que la reconozca, el cual puede ser emitido por un notario o por un juez. En la vía notarial, ambos convivientes deben acudir de mutuo acuerdo y manifestar su voluntad de registrar la convivencia.

El notario solicita una serie de documentos, entre ellos una solicitud firmada por ambos donde declaran que conviven no menos de dos años de manera continua, así como una declaración expresa de que se encuentran libres de impedimento matrimonial. También se exige un certificado domiciliario que acredite que ambos viven en el mismo lugar, certificados negativos de unión de hecho y la declaración de dos testigos que den fe de la convivencia prolongada.

Una vez presentada la solicitud, el notario realiza publicaciones de ley. Si en un plazo de 15 días útiles no se presenta oposición, se extiende la escritura pública de reconocimiento de la unión de hecho, la cual es remitida al Registro Personal de la Sunarp para su inscripción.

Para dar validez legal a
Para dar validez legal a la unión de hecho, es necesario contar con un documento público que la acredite, el cual puede ser otorgado por un notario o mediante una resolución judicial. Foto: Gobierno del Perú

Costos y alternativa judicial

El costo de inscripción de la unión de hecho en la Sunarp es de S/ 24, mientras que los gastos notariales varían según la notaría elegida. Para quienes no pueden o no desean seguir la vía notarial, existe la alternativa judicial.

En este caso, se debe presentar el parte judicial que contiene el oficio del juez, junto con copias certificadas de la sentencia que reconoce la unión de hecho y la resolución que la declara consentida o ejecutoriada. En ambos procedimientos es indispensable consignar el número de DNI de los convivientes.

Formalizar la unión de hecho no cambia la esencia de la relación, pero sí brinda seguridad jurídica y protege el patrimonio construido en conjunto. En un contexto donde cada vez más parejas optan por convivir, este registro se convierte en una decisión clave para evitar conflictos y garantizar derechos a largo plazo.

Temas Relacionados

reunión de hechoSunarpperu-economia

Más Noticias

Patricio Parodi niega beso con Flavia López y acusa a producción de Magaly Medina de usar efectos

El chico reality desmiente ampay con modelo y acusa a ‘Magaly TV La Firme’ de manipular imágenes con efectos audiovisuales.

Patricio Parodi niega beso con

María Becerra se convierte en bombera voluntaria por un día en Lima: “En la próxima emergencia te rescato yo”

La cantante argentina decidió probarse el uniforme del Cuerpo General de Bomberos del Perú y vivir desde dentro las exigencias de este desafío, ganándose aún más el cariño de sus seguidores peruanos

María Becerra se convierte en

Gestión de Carlos Canales amenaza con cárcel a periodistas por revelar fuga de datos en Miraflores, denuncia Marco Sifuentes

El director de La Encerrona denunció que la comuna intenta llevar a su equipo ante la justicia tras exponer una filtración masiva que afectó a al menos 60 mil vecinos, incluidos congresistas, y 2 mil empresas

Gestión de Carlos Canales amenaza

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Tras el 1-0 en la ida, los ‘blanquiazules’ buscarán revertir el marcador y quedarse con el boleto a la segunda etapa del torneo internacional. Sigue las incidencias del emocionante cotejo

Alianza Lima vs 2 de

Adolescente de 15 años habría sido pieza clave en los atentados contra Transportes Pesquero, según la PNP

El jefe de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, confirmó que un menor fue identificado como principal implicado en los recientes ataques que cobraron la vida de un conductor y mantienen bajo amenaza a la empresa

Adolescente de 15 años habría
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gestión de Carlos Canales amenaza

Gestión de Carlos Canales amenaza con cárcel a periodistas por revelar fuga de datos en Miraflores, denuncia Marco Sifuentes

Julio Arbizu cuestiona que el Estado asuma defensa legal de José Jerí por caso ‘Chifagate’

Rafael López Aliaga afirma que el Estado no debe intervenir ante embarazos de menores víctimas de violación

Permanencia de José Jerí se debatirá: APP y Podemos Perú se suman a Pleno Extraordinario

¿Por qué los derechos humanos deben ser el centro de la campaña presidencial?

ENTRETENIMIENTO

Patricio Parodi niega beso con

Patricio Parodi niega beso con Flavia López y acusa a producción de Magaly Medina de usar efectos

María Becerra se convierte en bombera voluntaria por un día en Lima: “En la próxima emergencia te rescato yo”

Doña Martha se rinde ante el talento de ‘Pato’ Quiñones tras su show con Bad Bunny en el Super Bowl: “Es un gran bailarín”

Saliente de Gustavo Salcedo lo defiende y arremete contra Maju Mantilla: “Cualquier hombre hubiese actuado parecido”

La revancha de Patricio Quiñones, un bailarín peruano en la élite internacional: “Vi llorar a mi madre de impotencia, hoy llora de orgullo”

DEPORTES

Alianza Lima vs 2 de

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Matute para vuelta de la Copa Libertadores 2026

Philipp Eisele alcanzó un acuerdo para renovar su contrato con el Eintracht Frankfurt y continuar con su crecimiento

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026, fase 2: partidos, horarios y canal TV

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Matute por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026