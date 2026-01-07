Matrimonios entre peruanos y venezolanos crecen de forma sostenida: Reniec registró casi 3.900 uniones desde el 2017

Reniec informa la cifra de matrimonios entre ciudadanos y ciudadanas de Venezuela y Perú | Foto IA Gemini

El impacto político y social de la crisis en Venezuela ha impulsado un aumento sostenido de las uniones matrimoniales entre ciudadanos peruanos y venezolanos en el país, lo que evidencia una integración creciente entre ambas comunidades. Según cifras del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), entre 2017 y fines de 2025 se registraron 3.897 matrimonios entre peruanos y venezolanos a nivel nacional.

Los datos oficiales recogidos por el diario Ojo muestran que esta tendencia ha ido en aumento constante, pasando de 293 uniones registradas en 2017 a cifras significativamente mayores en los años posteriores. La mayoría de estos matrimonios corresponde a hombres peruanos con mujeres venezolanas, con 2.383 casos, seguidos por 1.514 matrimonios entre varones venezolanos y mujeres peruanas, lo que evidencia dinámicas de migración, convivencia y formación de nuevas familias.

Lima concentra más matrimonios binacionales

Durante el año 2025 se registraron 340 matrimonios binacionales de este tipo. Lima se mantiene como la región con el mayor número de bodas entre ciudadanos peruanos y venezolanos, seguida por Callao, Arequipa, Piura e Ica, según información del Reniec.

Historias personales reflejan esta realidad. “Mi esposa es peruana y yo venezolano, la mejor combinación. En mi relación ambos trabajamos y nos ayudamos mutuamente, y tenemos una relación muy sana”, relató Iván Grillet para el citado medio. En tanto, Mafer Fernández compartió que su pareja es peruana y que llevan casi seis años juntos, con la expectativa de envejecer juntos.

Más de 78 mil venezolanas fueron madres en Perú

El impacto de la migración venezolana también se refleja en los nacimientos. Según el Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud (Minsa), más de 78 mil mujeres venezolanas dieron a luz en el Perú en los últimos cinco años, lo que implica que sus hijos cuentan con nacionalidad peruana.

El año 2020 marcó el pico más alto, con 19.005 nacimientos registrados. A partir de ese periodo, la cifra ha mostrado una disminución: en 2025 se contabilizaron 8.831 nacimientos de bebés peruanos de madres venezolanas. La mayoría de estas mujeres tenían entre 18 y 29 años, mantenían una relación de convivencia con sus parejas y, en más de un tercio de los casos, se trataba de su primer hijo.

En lo que va de 2026, ya se han registrado 108 nacimientos de bebés peruanos de madres venezolanas.

Requisitos para matrimonios entre peruanos y venezolanos

De acuerdo con la información oficial, para contraer matrimonio en el Perú con un ciudadano venezolano, ambos contrayentes deben presentar sus partidas de nacimiento y certificados de estado civil, documentos que deben estar apostillados o debidamente legalizados.

Las cifras y testimonios reflejan cómo, más allá de fronteras y nacionalidades, las relaciones binacionales se han consolidado como parte de la realidad social del país, confirmando que el amor y la formación de familias no reconocen límites geográficos.

¿Cuántos ciudadanos venezolanos hay en Perú?

El Perú se ha consolidado como el segundo país del mundo con mayor cantidad de migrantes venezolanos, al albergar a más de 1,6 millones de venezolanos y venezolanas en su territorio, una población que ha crecido de manera sostenida en los últimos años y que representa un impacto significativo tanto a nivel social como económico, de acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).