Poderes consulares: peruanos en EE. UU., España, Italia, Argentina, Japón y Canadá aprovechan la digitalización de Sunarp

La digitalización fortalece la seguridad jurídica y previene la falsificación de documentos, garantizando procesos más confiables y transparentes

Peruanos en el extranjero agilizan trámites con digitalización de registros consulares.

La digitalización de los trámites consulares ha marcado un cambio fundamental para los peruanos residentes en el extranjero. El acceso a servicios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) se ha vuelto más ágil, permitiendo gestionar operaciones como la compra y venta de inmuebles o vehículos, inscribir divorcios y realizar trámites ante entidades públicas y privadas del Perú. Esta transformación ha traído consigo una eficiencia inédita y una reducción significativa de requisitos, facilitando la vida de quienes residen fuera del país.

Según cifras de Sunarp, hasta 2024 se han procesado 33.728 documentos en 101 consulados, con un flujo destacado en países como Estados Unidos, España, Italia, Argentina, Japón y Canadá. Esta modernización se apoya en la plataforma digital SID Sunarp, que permite a los consulados peruanos en el mundo presentar electrónicamente los partes consulares relacionados con el otorgamiento de mandatos y poderes, tanto especiales como generales.

Reducción de tiempos y costos para los ciudadanos

El sistema ha logrado una reducción considerable en los plazos de aprobación: trámites que antes podían tardar hasta 60 días ahora se resuelven en menos tiempo. Además, se ha eliminado la necesidad de pagos adicionales asociados a la legalización de documentos en papel y su envío al Perú. Actualmente, el único costo vigente corresponde a derechos registrales, cuyo monto es de S/ 26,40. Sin radares, ni comunicación por radio, la digitalización elimina cuellos de botella y agiliza los procesos.

El superintendente nacional de Sunarp, Manuel Montes Boza, indicó que desde el 19 de enero de 2024 los consulados del Perú han ampliado las presentaciones electrónicas, abarcando no solo el otorgamiento de poderes, sino también actos como la revocación, ampliación, sustitución y rectificación. Montes Boza afirmó: “Ya se efectúan presentaciones electrónicas al registro de mandatos y poderes de otros actos distintos al otorgamiento de poder”.

Sunarp moderniza servicios: trámites consulares ahora se realizan de forma electrónica.

Evolución y seguridad jurídica reforzada

La gestión electrónica de los poderes consulares inició en 2019, tras coordinaciones entre Sunarp y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El proceso se formalizó en 2020 mediante un convenio de cooperación interinstitucional, y en 2023 ambas entidades renovaron el acuerdo. Un avance clave se dio en diciembre de 2023 con la Resolución N° 220-2023-SUNARP/SN, que autorizó la presentación electrónica del parte consular para inscribir el otorgamiento de poder en el Registro de Mandatos y Poderes.

Durante 2024, la resolución se amplió, permitiendo la inscripción electrónica de todos los actos registrales en los diferentes registros jurídicos. Este avance afianza la seguridad jurídica e impide la falsificación de documentos públicos provenientes de trámites realizados en papel. La transformación digital garantiza procesos más seguros, confiables y transparentes para los peruanos en el exterior.

