Contraloría alerta que INCOR de EsSalud tiene 90 equipos inoperativos y 82 medicamentos por agotarse

Los hospitales militares podrán hacer operaciones al corazón. - crédito Andina

La Contraloría General de la República realizó una visita al Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) del Seguro Social de Salud (EsSalud), ubicado en el distrito limeño de Jesús María, y descubrió 90 equipos biomédicos inoperativos y 82 medicamentos a poco de agotarse, situación que podría afectar el tratamiento oportuno y la calidad de atención de pacientes con enfermedades cardiovasculares.

Según el último informe de control simultáneo, 62 de los equipos inoperativos son de alta criticidad y están destinados a áreas clave como Cuidados Intensivos Cardiopediátricos, Cardiología Intervencionista, Cardiología Clínica, Anestesiología Cardiovascular y Centro Quirúrgico. Es decir, estos equipos no deberían fallar ni dejar de operar bajo ninguna circunstancia, ya que son indispensables para el monitoreo, diagnóstico y tratamiento de pacientes con patologías cardiovasculares complejas y en estado crítico.

Entre los equipos que no funcionan figuran ecocardiógrafos + TEE para diagnóstico por imágenes, electrocardiógrafos de tres canales utilizados para la detección rápida de arritmias e infartos, desfibriladores con monitor y paletas externas para tratar arritmias mortales, así como bombas de infusión de dos canales que permiten administrar simultáneamente medicamentos y fluidos de forma segura.

La Contraloría General del Perú documenta manómetros diferenciales averiados en cajas portafiltro de Unidades Manejadoras de Aire (UMA) en el INCOR, afectando servicios críticos.

Además, del total de equipos inoperativos, 71 están registrados como “inoperativos para baja” y 19 como “inoperativos para reparar”, pese a que la mayoría ya superó su vida útil. A enero de 2026, el INCOR solo había gestionado ante el EsSalud la reposición de 13 de los 62 equipos de alta criticidad. En tanto, 35 aún no cuentan con trámite de reposición y 14 se encuentran en proceso de reparación.

La Contraloría advirtió que esta situación viene generando la suspensión de procedimientos quirúrgicos e intervencionistas programados y de emergencia, la prolongación de la estancia hospitalaria en UCI y Hospitalización, así como retrasos en diagnósticos y tratamientos. Además, se incrementa el riesgo de complicaciones clínicas y eventos adversos debido al uso de equipamiento obsoleto o con funcionamiento limitado.

82 medicamentos por agotarse y 45 con sobrestock

En el servicio de Farmacia Cardiovascular también se detectaron 82 medicamentos con disponibilidad menor a dos meses, entre ellos 18 considerados esenciales como Omeprazol, Losartán, Metronidazol, Nifedipino, Prostaglandina e Irbesartán. Asimismo, se evidenció el desabastecimiento de ocho fármacos, la mitad esenciales, como el inmunosupresor Tacrolimus 1 mg, necesario para pacientes operados del corazón.

De manera paralela, el órgano de control identificó 45 productos farmacéuticos con sobrestock, es decir, con disponibilidad mayor a seis meses, lo que podría generar riesgo de vencimiento y perjuicio económico al Estado. Por ejemplo, se cuenta con Lidocaína clorhidrato + epinefrina 2 % para más de 20 años, Fenitoína para más de cuatro años y Baclofeno para casi tres años.

Un reporte de la Contraloría General de la República del Perú muestra la situación de medicamentos "Agotados" en el INCOR, evidenciando un crítico desabastecimiento de insumos esenciales.

La Contraloría comunicó estas situaciones adversas al titular de EsSalud para que adopte medidas preventivas y correctivas que garanticen una atención oportuna y de calidad. A febrero de 2026, el INCOR ha remitido documentación sobre las observaciones detectadas; sin embargo, estas aún se encuentran en evaluación por el Órgano de Control Institucional y no han sido corregidas.

Crisis en EsSalud

La red de hospitales y centros de salud de EsSalud enfrenta una crisis persistente que afecta gravemente la atención médica de millones de asegurados en todo el país. Informes de la Contraloría revelan que un alto porcentaje de establecimientos supervisados presentan desabastecimiento de medicamentos esenciales, con el 85 % de farmacias y hospitales sin stock suficiente para cubrir necesidades básicas y más del 78 % con reservas menores a dos meses de consumo promedio, lo que pone en riesgo la continuidad de tratamientos vitales.

Pacientes protestan por la crítica situación en EsSalud, denunciando la falta de citas, desabastecimiento de medicinas y abandono, junto a un logo deteriorado de la institución (VisualesIA)

La crisis no se limita a la falta de medicinas. Reportes periodísticos y testimonios de pacientes describen saturación de hospitalarios, con largas colas de espera, falta de camas hospitalarias, equipos médicos inoperativos y demoras de semanas o meses para acceder a citas, cirugías o atención especializada. En algunos casos, pacientes aseguran que deben recurrir a compras particulares de insumos o enfrentar largas esperas en emergencias, reflejando que la situación en EsSalud es estructural y no solo un problema puntual.

Organizaciones como COMEX Perú y expertos del sector han advertido que la situación alcanzó un punto crítico, demandando reformas urgentes para garantizar servicios oportunos y de calidad. Además, intervenciones de control como las de la Contraloría se están intensificando para evaluar irregularidades en la gestión de compras y distribución de insumos, aunque aún persisten deficiencias en la planificación, programación y ejecución de recursos.