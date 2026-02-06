Perú

Crisis en hospitales de Lima: Más de 70 medicamentos sin stock en EsSalud, revela la Contraloría

El órgano contralor detectó una deficiente programación en la compra de medicamentos, con fármacos de baja rotación y escasez de insumos críticos

Luis Castillo, vocero de la Contraloría, advirtió que las compras de emergencia no solucionan el problema si no se garantiza un abastecimiento sostenible en EsSalud | Video: Exitosa Noticias

La Contraloría General de la República advirtió sobre una situación crítica en el abastecimiento y gestión de medicamentos en varios hospitales de EsSalud, tras auditorías realizadas en el Edgardo Rebagliati, Alberto Sabogal, Luis Negreiros, Suárez Angamos y Hospital Carlos Alcántara Butterfield, en Lima.

Luis Castillo Torrealba, vocero de la Contraloría, informó que las inspecciones detectaron la ausencia de más de 70 medicamentos esenciales en almacenes y farmacias hospitalarias, varios indispensables para la atención de emergencias. “Hay medicamentos claves que no están disponibles cuando los pacientes los necesitan, lo cual pone en serio riesgo la atención oportuna”, señaló Luis Castillo Torrealba.

De acuerdo con el vocero, uno de los principales problemas identificados es la deficiente programación del abastecimiento. Se continúan solicitando fármacos de baja rotación mientras faltan insumos críticos, lo que afecta la atención médica y genera riesgo de pérdida o vencimiento de medicamentos no utilizados.

Castillo Torrealba alertó que los almacenes de hospitales como Suárez Angamos y Luis Negreiros no cuentan con certificación de buenas prácticas, lo cual compromete la adecuada conservación de medicamentos, insumos médicos y equipamiento quirúrgico. “Esto pone en riesgo no solo los tratamientos, sino también la seguridad de los pacientes”, remarcó.

Estudio indica que al menos 6 de cada 10 peruanos acude a una farmacia privada con recetas emitidas en el sector público. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Gestión)

La Contraloría evidenció también que la falta de medicamentos se agrava por la presencia de equipos médicos inoperativos y la ausencia de insumos de laboratorio, lo que limita la capacidad de respuesta ante emergencias. En hospitales como Sabogal, se detectaron más de 18 equipos de emergencia fuera de servicio, mientras que en otros establecimientos existen equipos disponibles, pero insuficientes para responder a una sobredemanda.

Un caso especialmente sensible es el de pacientes con hemofilia, quienes enfrentan la falta prolongada de factores coagulantes, medicamentos vitales para su supervivencia. Castillo Torrealba indicó que la Contraloría supervisa las compras de emergencia para este grupo, recordando que en procesos anteriores ya se habían detectado riesgos que obligaron a suspender adquisiciones.

“El problema no es solo conseguir medicamentos de emergencia, sino asegurar que el abastecimiento sea sostenible en el tiempo. Si no se corrigen los procesos de compra y programación, esta crisis se va a repetir”, advirtió el vocero.

La Contraloría precisó que su labor es técnica y preventiva, y que ha trasladado todas las observaciones a EsSalud y a las direcciones hospitalarias para la adopción de medidas correctivas. No obstante, Castillo Torrealba señaló que muchas de las recomendaciones emitidas desde noviembre pasado no han sido atendidas, lo que ha motivado un seguimiento más exhaustivo.

Finalmente, instó a las autoridades de los establecimientos de salud a asumir su responsabilidad en la gestión de recursos. “No basta con cambiar personas; es indispensable que existan procesos claros y adecuados para la compra y distribución de medicamentos. El objetivo es poner al ciudadano en el centro y garantizar una atención de salud continua y de calidad”, concluyó Luis Castillo Torrealba.

