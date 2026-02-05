Minedu repara y brinda mantenimiento a más de 22 mil bicicletas que estudiantes de zonas rurales utilizan para acudir a colegios

Bicicletas del programa Rutas Solidarias garantizan transporte de escolares en zonas rurales.

El año escolar 2026 plantea nuevos desafíos para las familias que viven en zonas rurales y, al mismo tiempo, abre oportunidades de movilidad y permanencia educativa.

El Ministerio de Educación (Minedu) destina este año S/1′860.448 para el mantenimiento y reparación de 22.059 bicicletas del programa Rutas Solidarias.

La iniciativa tiene como objetivo principal garantizar que los estudiantes puedan llegar a sus colegios, aun cuando residen en áreas de difícil acceso y enfrentan largas distancias.

En regiones donde la dispersión de viviendas y la limitada conectividad vial complican el traslado diario, la bicicleta se convierte en aliada y en símbolo de esfuerzo.

Según datos compartidos por el Minedu, estas bicicletas están distribuidas en 1397 instituciones educativas pertenecientes a 20 direcciones regionales de educación y 157 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). La acción impacta en miles de escolares que cruzan caminos de tierra y cuestas, muchas veces sorteando obstáculos naturales para asistir a clases.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, remarcó que el programa promueve el uso de la bicicleta como medio eficiente y sostenible en territorios donde el costo y el tiempo de desplazamiento suelen ser elevados.

“Rutas Solidarias permite a niños y adolescentes reducir el tiempo que dedican a llegar a la escuela y, con ello, favorece su permanencia en el sistema educativo”, explicó el titular del sector. La intervención busca responder a las barreras que enfrentan los estudiantes de zonas rurales y de alta pobreza.

Estrategia y articulación para rutas más seguras

La inversión anunciada por el Minedu contempla realizar tanto mantenimiento preventivo como correctivo de las bicicletas escolares.

El objetivo es asegurar que cada unidad esté en condiciones óptimas para afrontar el calendario escolar 2026. Para acceder a este beneficio, las instituciones educativas públicas deben solicitar su incorporación al programa a través de su respectiva UGEL, presentando la documentación exigida por la normativa vigente.

El Ministerio de Educación también coordina con el sector privado para renovar progresivamente la flota, gestionando posibles donaciones que se ajusten a los requisitos legales.

Por otra parte, se mantiene una línea de trabajo conjunta con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), orientada a identificar rutas escolares seguras y reforzar el programa Entornos Escolares Seguros. Esta iniciativa facilita que los gobiernos locales inviertan en señalización y medidas de protección vial alrededor de los colegios.

Inicio año escoclar 2026

La cartera de Educación estableció que el año escolar 2026 en Perú iniciará el 16 de marzo y finalizará el 18 de diciembre en todos los colegios públicos y privados.

El calendario contempla 36 semanas de clases, divididas en cuatro bloques, y ocho semanas de gestión institucional, dedicadas al trabajo docente y administrativo.

El cronograma detallado para 2026 es el siguiente:

Semana de gestión docente: 2 al 13 de marzo

Primer bloque de clases: 16 de marzo al 15 de mayo

Semana de gestión: 18 al 22 de mayo

Segundo bloque de clases: 25 de mayo al 24 de julio

Semana de gestión: 27 de julio al 7 de agosto

Tercer bloque de clases: 10 de agosto al 9 de octubre

Semana de gestión: 12 al 16 de octubre

Cuarto bloque de clases: 19 de octubre al 18 de diciembre

Gestión final: 21 al 31 de diciembre