Perú

Minedu repara y brinda mantenimiento a más de 22 mil bicicletas que estudiantes de zonas rurales utilizan para acudir a colegios

Ministerio de Educación destina S/1′860.448 para poner a punto los vehículos del programa Rutas Solidarias

Guardar
Bicicletas del programa Rutas Solidarias
Bicicletas del programa Rutas Solidarias garantizan transporte de escolares en zonas rurales.

El año escolar 2026 plantea nuevos desafíos para las familias que viven en zonas rurales y, al mismo tiempo, abre oportunidades de movilidad y permanencia educativa.

El Ministerio de Educación (Minedu) destina este año S/1′860.448 para el mantenimiento y reparación de 22.059 bicicletas del programa Rutas Solidarias.

La iniciativa tiene como objetivo principal garantizar que los estudiantes puedan llegar a sus colegios, aun cuando residen en áreas de difícil acceso y enfrentan largas distancias.

En regiones donde la dispersión de viviendas y la limitada conectividad vial complican el traslado diario, la bicicleta se convierte en aliada y en símbolo de esfuerzo.

Según datos compartidos por el Minedu, estas bicicletas están distribuidas en 1397 instituciones educativas pertenecientes a 20 direcciones regionales de educación y 157 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). La acción impacta en miles de escolares que cruzan caminos de tierra y cuestas, muchas veces sorteando obstáculos naturales para asistir a clases.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, remarcó que el programa promueve el uso de la bicicleta como medio eficiente y sostenible en territorios donde el costo y el tiempo de desplazamiento suelen ser elevados.

“Rutas Solidarias permite a niños y adolescentes reducir el tiempo que dedican a llegar a la escuela y, con ello, favorece su permanencia en el sistema educativo”, explicó el titular del sector. La intervención busca responder a las barreras que enfrentan los estudiantes de zonas rurales y de alta pobreza.

Bicicletas del programa Rutas Solidarias
Bicicletas del programa Rutas Solidarias garantizan transporte de escolares en zonas rurales.

Estrategia y articulación para rutas más seguras

La inversión anunciada por el Minedu contempla realizar tanto mantenimiento preventivo como correctivo de las bicicletas escolares.

El objetivo es asegurar que cada unidad esté en condiciones óptimas para afrontar el calendario escolar 2026. Para acceder a este beneficio, las instituciones educativas públicas deben solicitar su incorporación al programa a través de su respectiva UGEL, presentando la documentación exigida por la normativa vigente.

El Ministerio de Educación también coordina con el sector privado para renovar progresivamente la flota, gestionando posibles donaciones que se ajusten a los requisitos legales.

Por otra parte, se mantiene una línea de trabajo conjunta con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), orientada a identificar rutas escolares seguras y reforzar el programa Entornos Escolares Seguros. Esta iniciativa facilita que los gobiernos locales inviertan en señalización y medidas de protección vial alrededor de los colegios.

Inicio año escoclar 2026

La cartera de Educación estableció que el año escolar 2026 en Perú iniciará el 16 de marzo y finalizará el 18 de diciembre en todos los colegios públicos y privados.

El calendario contempla 36 semanas de clases, divididas en cuatro bloques, y ocho semanas de gestión institucional, dedicadas al trabajo docente y administrativo.

El cronograma detallado para 2026 es el siguiente:

  • Semana de gestión docente: 2 al 13 de marzo
  • Primer bloque de clases: 16 de marzo al 15 de mayo
  • Semana de gestión: 18 al 22 de mayo
  • Segundo bloque de clases: 25 de mayo al 24 de julio
  • Semana de gestión: 27 de julio al 7 de agosto
  • Tercer bloque de clases: 10 de agosto al 9 de octubre
  • Semana de gestión: 12 al 16 de octubre
  • Cuarto bloque de clases: 19 de octubre al 18 de diciembre
  • Gestión final: 21 al 31 de diciembre

Temas Relacionados

MineduAño Escolar 2026BicicletasZonas ruralesperu-noticias

Más Noticias

Más allá del checklist: gestionar riesgos con visión y propósito

En los proyectos, el riesgo no es solo aquello que puede salir mal, sino también aquello que puede salir muy bien

Más allá del checklist: gestionar

Youna conmueve al revelar el giro inesperado en su batalla contra la leucemia: “No quiero sentir más dolor en mi cuerpo”

El influencer reapareció en redes sociales para contar que su leucemia presentó nuevas mutaciones, lo que agravó su diagnóstico y lo llevó a hospitalizaciones, dolor intenso y cambios drásticos en su tratamiento

Youna conmueve al revelar el

Río Pisco incrementa su caudal, destruye 10 hectáreas de maíz y pone en riesgo hasta 800 hectáreas de otros cultivos

Las intensas precipitaciones han elevado los niveles de agua del río, lo que ha generado daños iniciales y expone a varios miles de productores a eventuales pérdidas y compromete la seguridad alimentaria local

Río Pisco incrementa su caudal,

Deuda coactiva: más de 1.100 empresas acumulan obligaciones por S/ 3.400 millones

La cobranza coactiva se ha convertido en una señal de alerta para la salud financiera de las empresas, al permitir a la Sunat aplicar medidas de cobro forzoso que impactan directamente en la liquidez, la operatividad y la relación con proveedores y entidades financieras

Deuda coactiva: más de 1.100

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Peruanos y paraguayos igualan sin goles tras el final del primer tiempo. El mejor del campo, por ahora, es Gaspar Gentile, quien fue muy peligroso por la banda. Sigue las incidencias del partidazo

Alianza Lima vs 2 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministros defienden contrataciones de jóvenes

Ministros defienden contrataciones de jóvenes tras visitas a José Jerí: esto dijeron sobre caso que movilizó a la Fiscalía y Contraloría

“Todos los presos serán rapados y cantarán el himno a las 6 AM”: Ministro de Justicia adelanta acciones para ‘recuperar el principio de autoridad’

Renuncian dos allegadas de José Jerí que obtuvieron contratos estatales tras encuentro nocturno en su despacho

“El último comunicado es el válido”: ministro de Justicia descarta denunciar a la prensa, pero no explica doble pronunciamiento

Juanita Pastor, esposa del encarcelado Daniel Urresti, busca llegar al Senado: “Dejaré mi vida por sacarlo en libertad”

ENTRETENIMIENTO

Youna conmueve al revelar el

Youna conmueve al revelar el giro inesperado en su batalla contra la leucemia: “No quiero sentir más dolor en mi cuerpo”

Pamela López se quiebra tras denuncia de su ex amiga y cuestiona que su madre haya sido implicada: “jamás ha tenido problemas”

Jesús Barco y Melissa Klug celebran una emotiva reconciliación con mensajes de amor en el cumpleaños de la empresaria

Estreno de ‘América Hoy’ temporada 2026 vs ‘Arriba mi Gente’: ¿Quién venció en el rating?

María Pía Copello deja su programa de streaming por unos días y Dafonseka celebra: “Se quedarán los cinco solitos”

DEPORTES

Alianza Lima vs 2 de

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Jesús Castillo reconoce matices entre Javier Rabanal y Jorge Fossati en Universitario: “El grupo lo ha tomado bien”

Rebaza Acosta se pronunció tras despido de Claudia Palza: el firme comunicado del club luego de tomar radical decisión

El gran sueño de Renato Espinosa: “Está la ilusión de la selección peruana, si se da sería increíble”

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026