Ollanta Humala y Martín Vizcarra contra el INPE: denuncian abuso de autoridad y violación a la intimidad tras filtración de fotografías

Mientras el fundador del Partido Nacionalista exigió explicaciones a Shadia Valdez, titular interina de la institución, el exlíder de Perú Primero interpuso una denuncia penal contra el director de Barbadillo y los que resulten responsables

Ollanta Humala y Martín Vizcarra
Ollanta Humala y Martín Vizcarra iniciaron acciones tras la filtración de fotografías de requisas en Barbadillo. | Fotocomposición: infobae

Los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra iniciaron acciones tras la filtración de fotografías tomadas durante una serie de requisas en el penal de Barbadillo, donde ambos se encuentran recluidos. Mientras el fundador del Partido Nacionalista exigió explicaciones al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el exlíder de Perú Primero interpuso una denuncia penal.

La controversia se desató después de que, entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero de 2026, el personal del penal de Barbadillo realizara al menos dos inspecciones en las celdas de los expresidentes Pedro CastilloAlejandro ToledoOllanta Humala y Martín Vizcarra. De acuerdo con documentos presentados por la defensa de Vizcarra, la primera requisa ocurrió el sábado por la noche y concluyó sin incidentes ni hallazgos irregulares, ya que todos los objetos presentes en las celdas contaban con la debida autorización de las autoridades penitenciarias.

Sin embargo, a primeras horas del domingo, el director general de Seguridad del INPE, Henry García Malpartida, acompañado de otros funcionarios, ordenó una segunda requisa, pese a tener conocimiento de que una revisión similar había tenido lugar pocas horas antes. Según la denuncia penal presentada por Vizcarra ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Este, la duplicidad del operativo y la toma de fotografías durante la intervención constituyen un acto de abuso de autoridad y una violación al derecho fundamental a la intimidad, protegido por la Constitución Política del Perú.

Denuncia penal interpuesta por Martín
Denuncia penal interpuesta por Martín Vizcarra tras requisa y difusión de fotografías.

La situación escaló cuando, al día siguiente, se divulgaron imágenes tomadas dentro del penal, en las que se apreciaban los espacios y pertenencias de los exmandatarios, en un medio de comunicación. La defensa legal de Ollanta Humala, encabezada por el abogado Edinson Huamán Chacón, envió un requerimiento formal a la presidenta del INPE, Shadia Valdez Tejada, solicitando información detallada al respecto, así como la cadena de mando involucrada y la autorización expresa del expresidente para el uso de su imagen.

En la carta, Huamán Chacón subrayó que el artículo 2, inciso 7, de la Constitución reconoce el derecho fundamental a la intimidad, mientras que el Código Penal tipifica como delito la violación y el tráfico ilegal de datos personales, con agravantes si el agente es un funcionario público. Solicitó además la lista completa del personal presente durante las intervenciones y la copia de cualquier autorización firmada por Humala. “La sentencia dictada en primera instancia contra mi patrocinado, y que se encuentra aún en apelación, no restringe sus derechos fundamentales”, enfatizó el letrado.

Por su parte, el abogado de Humala, Wilfredo Pedraza, calificó la filtración como “indignante y tendenciosa”, y sugirió que la decisión de divulgar las imágenes no respondió a criterios técnicos penitenciarios, sino a órdenes de instancias superiores. “¿La presidenta del INPE, el ministro de Justicia, el presidente Jerí? Pediremos las explicaciones, aunque es claro que burdamente quieren distraer la atención pública”, declaró.

Tuit de Wilfredo Pedraza, abogado
Tuit de Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala.

El propio Martín Vizcarra denunció públicamente que las requisas y difusión vino por orden del presidente José Jerí. “Lo reto para que venga la próxima requisa a mi habitación, a ver si con ello disminuye la extorsión y el sicariato, hoy desbordados en el país”, escribió.

¿Qué se halló en las celdas de los expresidentes?

De acuerdo con el reporte oficial del INPE, en la celda de Pedro Castillo se hallaron una serie de objetos considerados “privilegios”, como un televisor, una bicicleta estática, una radio, refrigeradora y una cocina completamente implementada. Según el reglamento penitenciario, los artículos electrónicos deben estar autorizados para uso colectivo, pero en Barbadillo se encontraban destinados al uso personal, una práctica irregular para la que se ha solicitado el acta de autorización correspondiente al director del penal, Héctor Sandoval. En la celda de Martín Vizcarra se reportó la presencia de una radio, una refrigeradora y un ventilador, mientras que en la de Ollanta Humala se encontró un microondas.

Temas Relacionados

Ollanta HumalaINPEBarbadilloMartín VizcarraAlejandro ToledoPedro Castilloperu-politica

