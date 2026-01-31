Aumento de S/ 100 de la ONP se aplica en febrero: ¿Qué pensionistas acceden?

MEF aprobó un aumento de pensiones para la ONP para este 2026. - Crédito Andina

Atención, pensionistas. El pasado 30 de diciembre de 2025 se aprobó un reajuste hasta de S/ 100 para determinadas pensiones del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), junto con la actualización del monto de la pensión máxima.

“Este reajuste hasta de S/ 100 está dirigido a los pensionistas de invalidez y de jubilación que cuenten con 20 años o más de aportes”, recuerda la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Sin embargo, en caso de que el pensionista haya recibido el reajuste en su pensión en enero de 2025, ahora recibirá únicamente el monto diferencial necesario para completar los S/ 100 anunciados.

Pero, ojo, si bien este incremento rige desde enero de 2026, el monto de ese mes será abonado en las fechas de pago correspondientes al mes de febrero, a partir del día 6 de febrero, según el cronograma oficial del Banco de la Nación.

Desde el 6 de febrero los pensionistas podrán cobrar los nuevos montos. - Crédito Andina

A quiénes aplica el reajuste de S/ 100

De acuerdo al artículo 2 del Decreto Supremo 330-2025-EF el reajuste de hasta S/ 100 aplica para los pensionistas de jubilación e invalidez con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre del 2025.

Sin embargo, solo aplica para quienes hayan cumplido con la cantidad de 20 años de aportes (los 240 aportes mensuales). Como se recuerda, quienes no hayan llegado a esta cantidad, pueden pedir un préstamo previsional.

Asimismo, el reajuste de hasta S/ 100 rige a partir del pago de la pensión que se realiza en el mes de enero de 2026, pero que se está abonando este febrero.

Pensión de S/1.000 estará vigente desde febrero de 2026. - Crédito Andina

“Es importante la fecha (31 de diciembre de 2025) porque establece un tiempo. Todos los que tenían pensión definitiva hasta el último día de diciembre de 2025 recibirán el reajuste de hasta S/100″, aclara la ONP a Infobae Perú.

¿A quiénes no aplica el reajuste de pensiones?

“Es importante señalar que, este beneficio no aplica a pensionistas de derecho derivado (viudez, orfandad o ascendencia), a quienes reciben pensiones provisionales, ni a los beneficiarios de pensiones proporcionales de 10 y 15 años de aportes, debido a que estas ya fueron reajustadas en el mes de enero de 2025 junto con el incremento de la pensión mínima”, señala la ONP.

Asimismo, durante la segunda edición de la nueva temporada de ONP en Línea, la vocera institucional Cristina Vértiz destacó que “el reajuste hasta de S/ 100 es automático, por lo que no es necesario realizar ningún trámite ni presentar solicitud alguna ante la Oficina de Normalización Previsional (ONP)”.

Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

De igual manera, precisó que se aprobó un nuevo monto de pensión máxima. De este modo, las personas que adquieran la pensión máxima a partir del 1 de enero de 2026 recibirán una pensión mensual de S/ 1.000.

Cronograma ONP de pensiones

Apellidos A-C: viernes 6 de febrero

Apellidos D-L: lunes 9 de febrero

Apellidos M-Q: martes 10 de febrero

Apellidos R-Z: miércoles 11 de febrero

Abono de pago a domicilio: viernes 6 de febrero

Inicio del pago a domicilio: jueves 12 de febrero

Fin de pago a domicilio: sábado 21 de febrero.