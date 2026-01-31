Perú

Aumento de S/ 100 de la ONP se aplica en febrero: ¿Qué pensionistas acceden?

El reajuste de S/ 100 está vigente desde enero, pero ese mes los jubilados no percibieron este monto. En febrero recibirán este extra también

Guardar
MEF aprobó un aumento de
MEF aprobó un aumento de pensiones para la ONP para este 2026. - Crédito Andina

Atención, pensionistas. El pasado 30 de diciembre de 2025 se aprobó un reajuste hasta de S/ 100 para determinadas pensiones del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), junto con la actualización del monto de la pensión máxima.

“Este reajuste hasta de S/ 100 está dirigido a los pensionistas de invalidez y de jubilación que cuenten con 20 años o más de aportes”, recuerda la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Sin embargo, en caso de que el pensionista haya recibido el reajuste en su pensión en enero de 2025, ahora recibirá únicamente el monto diferencial necesario para completar los S/ 100 anunciados.

Pero, ojo, si bien este incremento rige desde enero de 2026, el monto de ese mes será abonado en las fechas de pago correspondientes al mes de febrero, a partir del día 6 de febrero, según el cronograma oficial del Banco de la Nación.

Desde el 6 de febrero
Desde el 6 de febrero los pensionistas podrán cobrar los nuevos montos. - Crédito Andina

A quiénes aplica el reajuste de S/ 100

De acuerdo al artículo 2 del Decreto Supremo 330-2025-EF el reajuste de hasta S/ 100 aplica para los pensionistas de jubilación e invalidez con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre del 2025.

Sin embargo, solo aplica para quienes hayan cumplido con la cantidad de 20 años de aportes (los 240 aportes mensuales). Como se recuerda, quienes no hayan llegado a esta cantidad, pueden pedir un préstamo previsional.

Asimismo, el reajuste de hasta S/ 100 rige a partir del pago de la pensión que se realiza en el mes de enero de 2026, pero que se está abonando este febrero.

Pensión de S/1.000 estará vigente
Pensión de S/1.000 estará vigente desde febrero de 2026. - Crédito Andina

“Es importante la fecha (31 de diciembre de 2025) porque establece un tiempo. Todos los que tenían pensión definitiva hasta el último día de diciembre de 2025 recibirán el reajuste de hasta S/100″, aclara la ONP a Infobae Perú.

¿A quiénes no aplica el reajuste de pensiones?

“Es importante señalar que, este beneficio no aplica a pensionistas de derecho derivado (viudez, orfandad o ascendencia), a quienes reciben pensiones provisionales, ni a los beneficiarios de pensiones proporcionales de 10 y 15 años de aportes, debido a que estas ya fueron reajustadas en el mes de enero de 2025 junto con el incremento de la pensión mínima”, señala la ONP.

Asimismo, durante la segunda edición de la nueva temporada de ONP en Línea, la vocera institucional Cristina Vértiz destacó que “el reajuste hasta de S/ 100 es automático, por lo que no es necesario realizar ningún trámite ni presentar solicitud alguna ante la Oficina de Normalización Previsional (ONP)”.

Las fechas de pago de
Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

De igual manera, precisó que se aprobó un nuevo monto de pensión máxima. De este modo, las personas que adquieran la pensión máxima a partir del 1 de enero de 2026 recibirán una pensión mensual de S/ 1.000.

Cronograma ONP de pensiones

  • Apellidos A-C: viernes 6 de febrero
  • Apellidos D-L: lunes 9 de febrero
  • Apellidos M-Q: martes 10 de febrero
  • Apellidos R-Z: miércoles 11 de febrero
  • Abono de pago a domicilio: viernes 6 de febrero
  • Inicio del pago a domicilio: jueves 12 de febrero
  • Fin de pago a domicilio: sábado 21 de febrero.

Temas Relacionados

ONPAumento de pensionesCronograma ONPperu-economia

Más Noticias

Karla Tarazona logra congelar 11 óvulos y le dedica un emotivo mensaje a Christian Domínguez: “Gracias por ser mi soporte”

La conductora de televisión compartió su satisfacción tras completar el procedimiento en un centro de fertilidad, acompañada de su pareja.

Karla Tarazona logra congelar 11

Sunat te puede devolver hasta S/ 4.950 del impuesto a la renta en tu cuenta: Así funciona

Ojo, la devolución de impuestos de Sunat se da por los gastos personales que se realizan, los que se deducen del pago del impuesto a la renta

Sunat te puede devolver hasta

Papa León XIV inaugura estatua de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos: la primera santa peruana en la Sede Apostólica

La estatua, hecha en Huancayo, representa un momento místico de Isabel Flores de Oliva y fue bendecida junto a un mosaico mariano con advocaciones de la Virgen veneradas en el Perú

Papa León XIV inaugura estatua

¿Williams Riveros desaprobó examen de nacionalización?: el plan de Universitario para su inscripción en la Liga 1 2026

Los rumores apuntan de que solo Matías Di Benedetto pasó la prueba para convertirse en ciudadano peruano, sin embargo se conoció la postura de la ‘U’. Entérate los detalles del caso de ‘Jerarquía’

¿Williams Riveros desaprobó examen de

Regreso de El Reventonazo de la chola tendrá a Corazón Serrano y a Laura Huarcayo como invitados

El programa regresa con un formato renovado que incluye música en vivo, humor y homenajes. La Chola Chabuca apuesta por nuevos talentos y la participación de figuras reconocidas.

Regreso de El Reventonazo de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El gobierno de Perú aprobó

El gobierno de Perú aprobó la extradición de ‘Pequeño J’ a Argentina por triple femicidio de Florencio Varela

Keiko Fujimori pone en duda la continuidad de José Jerí en la presidencia: “No es segura su presencia hasta julio”

Fiscalía de la Nación archiva investigación contra Dina Boluarte y sus exministros por incendios forestales de 2024

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario y sueldo de congresistas: “Recibimos 23 mil soles líquidos al mes”

Tomás Gálvez: José Jerí dio el consentimiento para levantar su secreto de las comunicaciones

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona logra congelar 11

Karla Tarazona logra congelar 11 óvulos y le dedica un emotivo mensaje a Christian Domínguez: “Gracias por ser mi soporte”

Regreso de El Reventonazo de la chola tendrá a Corazón Serrano y a Laura Huarcayo como invitados

Premios Grammy 2026: ¿cuándo es la gala de premiación más importante a la música?

¿Dónde ver los Premios Grammy 2026? Canal TV para seguir la premiación en vivo en Perú este domingo 1 de febrero

Premios Grammy 2026: fecha, hora y canal de TV para ver la premiación a lo mejor de la música en Perú

DEPORTES

Resultados de la fecha 4

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

A qué hora juega Melgar vs Cienciano HOY: partido en Arequipa por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¿Williams Riveros desaprobó examen de nacionalización?: el plan de Universitario para su inscripción en la Liga 1 2026

“Garantizamos que todos los partidos serán transmitidos”, la postura de 1190 Sports sobre problemas de TV por la Liga 1 2026

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2