Cronograma ONP de febrero 2026: Nueva pensión se paga en estas fechas en el Banco de la Nación

ONP - Banco de la Nación

A fines del 2025, el Gobierno aumentó la pensión máxima que reciben los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a S/1.000. Pero esto solo aplicará para los que hayan aportado 20 años o más, quienes anteriormente recibían S/893. Además de esto, también se aplicará un reajuste de S/ 100 también para algunas otras pensiones.

Este cambio aplicó desde el 1 de enero de 2026, pero a raíz de que las planillas de pago para enero ya estaban generadas, según pudo conocer Infobae Perú, se empezará a pagar con el aumento desde febrero (e incluirá el extra que no se pagaría en enero). Estas son las fechas de pago para este mes en el Banco de la Nación.

Apellidos A-C: viernes 6 de febrero

Apellidos D-L: lunes 9 de febrero

Apellidos M-Q: martes 10 de febrero

Apellidos R-Z: miércoles 11 de febrero

Abono de pago a domicilio: viernes 6 de febrero

Inicio del pago a domicilio: jueves 12 de febrero

Fin de pago a domicilio: sábado 21 de febrero.

Pensión de S/1.000 estará vigente desde febrero de 2026. - Crédito Andina

Fechas de pago de la ONP

Como se sabe, las pensiones del Decreto Ley Nº 19990 se pagan por la ONP, y el tipo de pago puede ser por abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Interbank, Scotiabank y Banbif; o a domicilio. Además de las fechas anteriores, se debe considerar lo siguientes:

El pago por convenios internacionales se hará el viernes 13 de febrero

El pago incluye pensionistas Ley N° 27803

Pero también hay otros regímenes de pensiones que paga esta institución:

Decreto Ley N° 18846 : Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 12 de febrero. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 16 al 21 de febrero

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo . Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 12 de febrero. Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 16 al 21 de febrero

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros : Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 12 de febrero. Pago a domicilio: del 16 al 21 de febrero

Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 12 de febrero. Pago a domicilio: del 16 al 21 de febrero.

Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

Pensión aumenta a S/1.000

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó en enero una buena noticia para los más de 237 mil pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de jubilación e invalidez. Estos se verán beneficiados con la medida dispuesta por el Ejecutivo que eleva el tope máximo de las pensiones hasta S/1.000.

Así, para las pensiones de jubilación, la medida comprende a aquellas otorgadas con un mínimo de 20 años de aportes. El aumento puede alcanzar hasta S/100 y, para quienes ya hayan recibido un incremento previo en aplicación de la Ley N.º 32123, se otorgará el monto diferencial necesario para completar dicho beneficio. Asimismo, se ha informado que este incremento se verá con el abono de febrero de 2026.

La disposición fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 330-2025-EF, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, el pasado martes 30 de diciembre y alcanza a los pensionistas con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.