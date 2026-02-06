Vuelos retrasados en el aeropuerto Jorge Chávez: reportan fallos en el sistema de radar

Un vuelo con destino a Cusco se ve obligado a permanecer en tierra debido a problemas con el radar de Lima. El capitán del avión toma el intercomunicador para informar personalmente a los pasajeros sobre la situación y el tiempo de vuelo estimado una vez que puedan despegar. | Infobae / Mariana Quilca

Un total de ocho vuelos desde y con destino al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se han visto afectados con el retraso de su itinerario de vuelo debido a fallas en el sistema de radar en la torre de control del terminal aéreo, según reportaron pasajeros desde sus cuentas de redes sociales.

Un video al que accedió Infobae Perú desde el interior de uno de los vuelos afectados muestra a un capitán indicando que “los sistemas de comunicaciones han fallado. Así que están viendo de arreglarlo y que esperemos que se solucione lo más pronto posible”.

Esto no solo ha generado retrasos en vuelos nacionales, sino también en al menos tres llegadas internacionales. Estos son:

Salidas:

Cusco (3)

Iquitos

Llegadas:

Cusco (2)

Buenos Aires (Argentina) (2)

Juliaca

Santiago (Chile)

Tumbes

Al menos dos vuelos, uno proveniente de Santiago de Chile y otro de Cusco, se han visto obligados a realizar maniobras para mantenerse en el aire y retrasar sus aterrizajes mientras que Corpac realiza trabajos de contingencia para restablecer sus sistemas.

Aeropuerto Jorge Chávez (Foto: Andina)

“En este momento, se reportan problemas en el sistema de radar del aeropuerto. Corpac, operador de la torre de control, viene aplicando medidas de contingencia, que podrian generar retrasos en los vuelos. Recomendamos a nuestros pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos”, indicó el Aeropuerto Jorge Chávez desde su cuenta oficial de X.

Mientras tanto, los vuelos que tenían programada su salida del terminal aéreo antes de las 8:00 p.m. se mantienen en tierra a la espera de la confirmación del restablecimiento del sistema de radar y se ha generado molestia en varios de ellos.

Cancelación de vuelos

A raíz de la falla en el sistema de radar en el Aeropuerto Jorge Chávez, se ha reportado que el único vuelo hacia Lima -programado para las 9:10 p.m.- proveniente desde Tumbes ha sido cancelado por la aerolínea Latam.

Nota en desarrollo...