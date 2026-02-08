Perú

Detienen a seis presuntos miembros de “Los Correcaminos de San Juan de Lurigancho” por extorsiones a El Mandarino

La intervención de la Divinext y la Divicc halló armamento, celulares, droga y el vehículo usado en las amenazas. Transportistas retomaron labores, pero aseguran que persiste el temor

Guardar
Se incautaron armas, municiones y
Se incautaron armas, municiones y un explosivo. Uno de los detenidos confesó el ataque al patio de maniobras que dejó dos heridos.

La violencia contra el transporte urbano vuelve a colocar presión sobre un sector que sostiene miles de empleos diarios y garantiza la movilidad en zonas densamente pobladas de Lima. Los recientes ataques armados contra la empresa de transportes Los Mandarinos no solo activaron una respuesta policial de gran escala, sino que también expusieron los costos económicos que enfrenta una actividad marcada por la informalidad, la inseguridad y la extorsión.

Cada atentado contra una flota implica suspensión de rutas, pérdidas por unidades fuera de circulación y gastos adicionales en seguridad privada. En corredores extensos como San Juan de Lurigancho–Comas, donde el flujo de pasajeros determina la rentabilidad diaria, cualquier interrupción altera la cadena de ingresos de conductores, cobradores y pequeños propietarios de vehículos.

En este escenario, la captura de presuntos responsables adquiere relevancia más allá del ámbito policial. Para los transportistas, representa una señal mínima de contención frente a un delito que condiciona decisiones operativas y desalienta inversiones básicas como la renovación de unidades o la ampliación de rutas.

Operativo policial y detenciones en San Juan de Lurigancho

La captura ocurre tras una
La captura ocurre tras una semana marcada por balaceras, paralización de rutas y pérdidas económicas para conductores que dependen del ingreso diario.

La Policía Nacional del Perú ejecutó un operativo simultáneo en tres viviendas de San Juan de Lurigancho que permitió la captura de seis integrantes de la banda criminal conocida como “Los Correcaminos de San Juan de Lurigancho”. Según la investigación, el grupo estaría vinculado con reiterados ataques extorsivos contra la empresa de transportes Los Mandarinos y otros hechos delictivos.

Durante la intervención, los agentes detuvieron a Christian Carbajal (36), Jenifer Aponte (28), Yelitza Belisario (51), Jean Ramos (27), Santiago Freites (19) y Gerardo Freites (22). Los cinco últimos cuentan con nacionalidad venezolana, de acuerdo con la información policial difundida tras el operativo.

Las acciones conjuntas de la División de Investigación de Extorsiones (Divinext) y la División de Investigación contra el Crimen Organizado (Divicc) permitieron asegurar evidencia clave para el caso. Entre los objetos incautados figuran un arma de fuego, 25 cartuchos de escopeta, 12 cartuchos de pistola 9 mm y un artefacto explosivo. También se decomisaron tarjetas de crédito, un dispositivo electrónico tipo POS, diez teléfonos celulares y droga. A ello se suma la recuperación de una minivan que, según las pesquisas, los intervenidos utilizaron durante las extorsiones.

Confesión y ataque contra el patio de maniobras

Un operativo simultáneo en San
Un operativo simultáneo en San Juan de Lurigancho permitió desarticular a “Los Correcaminos”. Se incautaron armas, municiones y un explosivo. Uno de los detenidos confesó el ataque al patio de maniobras que dejó dos heridos.

El avance del caso tomó un giro decisivo con la declaración de uno de los detenidos. De acuerdo con la Policía, Santiago Freites reconoció su participación directa en uno de los atentados más graves contra la empresa. El joven “confesó su participación en el ataque armado contra el patio de maniobras de Los Mandarinos”, hecho que dejó dos trabajadores heridos el pasado 29 de enero.

Ese ataque impactó de manera directa en la operación de la empresa, que debió suspender parcialmente sus actividades y reforzar medidas de seguridad internas. Cada jornada sin servicio representa una pérdida económica que recae principalmente en los conductores, cuyos ingresos dependen del número de vueltas diarias y de la demanda de pasajeros.

El patrón detectado por las autoridades muestra prácticas recurrentes en la extorsión vinculada al transporte público. En el atentado registrado en Comas, los responsables utilizaron una mototaxi para desplazarse, disparar contra el vehículo y huir sin dejar rastros inmediatos. Esta modalidad facilita la movilidad en calles estrechas y dificulta la identificación posterior.

Otro elemento presente en los ataques consiste en dejar mensajes intimidatorios junto a las unidades afectadas. La colocación de un número telefónico y una munición funciona como advertencia directa para forzar el contacto y exigir pagos. Esta práctica se repite en distintos puntos de Lima y mantiene bajo presión constante a las empresas formales, que enfrentan el dilema entre continuar operaciones o paralizar servicios para proteger a su personal.

Paralización, retorno progresivo y temor operativo

Tras dos ataques armados en menos de una semana, los transportistas optaron por una paralización de 48 horas. La medida buscó llamar la atención de las autoridades y reducir riesgos inmediatos para conductores y pasajeros. Sin embargo, el cese de actividades también implicó pérdidas económicas acumuladas para una empresa que cubre una de las rutas con mayor demanda diaria.

El retorno al servicio ocurrió de forma gradual. Conductores del Consorcio Mandarino señalaron a medios locales que el reinicio de labores se desarrolla en un contexto de incertidumbre. “Este retorno se da en medio de mucha preocupación y hasta temor”, comentaron, al tiempo que indicaron que no perciben una mayor presencia policial en todo el recorrido.

Temas Relacionados

El MandarinoSan Juan de LuriganchoPNPperu-noticias

Más Noticias

Gobernador de Tumbes es trasladado de emergencia a hospital mientras cumple detención preliminar por presunto lavado de activos

La atención se produjo bajo custodia policial y con presencia de su abogado, mientras siguen en curso diligencias fiscales

Gobernador de Tumbes es

Este es el precio de la gasolina en Lima este domingo 8 de febrero

Aquí está la lista de los precios más baratos de los carburantes y también los más caros en la capital de Perú

Este es el precio de

“Abominable”: Congresista Milagros Jáuregui expuso en público a niñas embarazadas por violación y obligadas a dar a luz

La legisladora de Renovación Popular aparece sonriente en un escenario junto a menores sobrevivientes y forzadas a continuar embarazos tras la negativa de acceso al aborto legal, una práctica equiparable a la tortura, según la ONU

“Abominable”: Congresista Milagros Jáuregui expuso

Intentan replantar árbol pero dejan sin agua y con la calle bloqueada a vecinos de Jesús María

El operativo rompió la tubería de un domicilio y el ejemplar quedó abandonado en plena pista, impidiendo el paso vehicular

Intentan replantar árbol pero dejan

Masacre en Accomarca: Poder Judicial ordena la excarcelación inmediata de Telmo Hurtado, condenado por la muerte de 69 comuneros

El 14 de agosto de 1985 fueron asesinados más de 60 personas del poblado en Ayacucho a manos de una patrulla militar comandada por Hurtado. Entre los muertos figuraban 26 niños y 10 mujeres

Masacre en Accomarca: Poder Judicial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Abominable”: Congresista Milagros Jáuregui expuso

“Abominable”: Congresista Milagros Jáuregui expuso en público a niñas embarazadas por violación y obligadas a dar a luz

Martín Vizcarra denuncia restricción de visitas en Barbadillo: “Vinieron mis hijas, pero me hicieron escoger a cuál ver”

Revelan que José Jerí realizó fiesta privada con congresistas, ministros e implicadas en red de prostitución del Congreso

Roberto Chiabra: perfil y hoja de vida del candidato del partido Alianza Unidad Nacional para las elecciones 2026

Nueva Carretera Central no es viable solo con presupuesto público, según MEF: “Puedes poner estaciones de peaje”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina vuelve con un

Magaly Medina vuelve con un ampay que promete sacudir la farándula peruana: “de esposo ejemplar a rey de la noche”

Paco Bazán más enamorado que nunca: asiste al aniversario de Corazón Serrano y le dedica emotivas historias a Susana Alvarado

Lucianeka será la telonera del concierto de Doja Cat en Perú

Darinka Ramírez demandará a Jefferson Farfán para pedir aumento de pensión para su hija

Milo J en el Estadio Nacional: Conoce las nuevas zonas y precios tras el cambio de recinto

DEPORTES

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Felipe Chávez hizo su debut con el Colonia: entró de cambio en caída frente a RB Leipzig por Bundesliga

Álvaro Barco explotó por polémico penal en empate de Universitario vs Cusco FC: “El árbitro quiso ser protagonista y que la ‘U’ no gane”

Partidos de hoy, domingo 8 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY: partido por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026