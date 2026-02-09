Perú

María Becerra revoluciona Lima con grabaciones y colaboraciones al lado de estrellas peruanas e influencers

La cantante argentina aprovechó su estadía en la capital peruana para reunirse con figuras del espectáculo y creadores digitales, con quienes grabó contenido audiovisual destinado a plataformas sociales

Melissa Paredes, Valentino y Valeria Saavedra fueron parte de una jornada creativa en la que la cantante argentina exploró nuevos formatos y expandió su presencia en el mundo digital latinoamericano (Instagram/mariabecerra)

La visita de María Becerra a Lima no se limitó a los escenarios musicales. En paralelo a sus presentaciones y compromisos artísticos, la cantante argentina desplegó una agenda enfocada en la creación de contenido digital junto a personalidades locales.

En un hotel de la capital, la intérprete se reunió con Melissa Paredes, Valentino, Valeria Saavedra y otros creadores para registrar videos destinados a redes sociales. Las grabaciones se desarrollaron en un contexto distendido, marcado por coreografías, encuentros breves y saludos que luego circularán en plataformas como TikTok.

La estrategia forma parte de una etapa de promoción activa, en la que Becerra busca ampliar el alcance de su trabajo y reforzar el vínculo con audiencias regionales a través de formatos digitales de alto consumo.

Una reunión de figuras del espectáculo y creadores digitales

El encuentro que protagonizó María Becerra reunió a nombres conocidos del entretenimiento local y del ecosistema digital. Melissa Paredes apareció entre las primeras figuras vinculadas a la jornada de grabaciones, acompañada por Valentino y Valeria Saavedra, quienes también participaron en la producción de contenido audiovisual. Las imágenes se registraron en espacios comunes de un hotel limeño, donde la cantante compartió momentos breves con cada uno de los invitados.

La dinámica respondió a un formato habitual en redes sociales, con videos cortos, bailes coordinados y escenas pensadas para viralizarse. En el mismo contexto, se observó la presencia de otros creadores, entre ellos Luana Barrón, quien fue vista bailando junto a Miranda Salas y la propia Becerra. La cantante argentina mantuvo una actitud cercana, intercambiando saludos y sumándose a las coreografías propuestas por los tiktokers.

El despliegue no pasó desapercibido entre seguidores y usuarios de redes, que comenzaron a compartir fragmentos de las grabaciones y a comentar la interacción entre la artista internacional y figuras del medio local. La reunión reforzó una tendencia creciente, donde músicos de alcance global integran a creadores regionales en sus estrategias de difusión digital.

Contenido, promoción y una agenda intensa en Lima

La grabación de videos se inscribe dentro de una agenda más amplia que María Becerra desarrolla durante su paso por Lima. Además de los encuentros con creadores digitales, la cantante tiene previstas reuniones con otras figuras del medio artístico, como Laura Espoya y Mario Irivarren, según trascendió en el entorno de la producción. Antes de esas citas, Becerra pasó a saludar a Josi Martínez y también se reunió con Valentino, ampliando la red de colaboraciones locales.

El objetivo de estas actividades apunta a reforzar la visibilidad de su nuevo álbum y a mantener una presencia constante en plataformas sociales. El contenido grabado no responde a un solo formato, sino que abarca desde bailes hasta intercambios espontáneos, diseñados para captar la atención de audiencias jóvenes y habituadas al consumo rápido de videos.

La artista argentina llegó a Lima tras una presentación de alto perfil en el Estadio San Marcos, donde participó como invitada internacional en el concierto por el aniversario de Corazón Serrano. Esa aparición fortaleció su vínculo con el público peruano y amplió el impacto de su visita, que combina música, cultura y presencia digital.

Escenarios, redes sociales y cercanía con el público peruano

Durante el concierto en San Marcos, María Becerra compartió escenario con integrantes de Corazón Serrano e interpretó varios temas en conjunto, lo que generó una respuesta entusiasta del público. Tras esa presentación, la cantante expresó su agradecimiento en redes sociales con un mensaje directo: “Qué honor que me hayan invitado a cantar en este concierto tan especial por sus 33 aniversario, Corazón Serrano. Viva la industria peruana carajo. Feliz de verlos crecer más y más”.

Fuera de los escenarios, Becerra dedicó parte de su estadía a registrar experiencias vinculadas a la gastronomía local. A través de su segmento digital “María la Comilona”, compartió recorridos culinarios y reacciones ante platos tradicionales. En uno de los videos, abrió la experiencia con entusiasmo: “Hoy estamos en Perú, Lima, probando como siempre comidita criolla, lo que más nos gusta, lo bien de olla”.

La cantante también probó por primera vez la chicha morada y relató sus sensaciones ante la cámara: “Nunca la probé. Vamos a ver a qué sabe. Tengo un poquito de nervios, tengo que admitirlo”. Tras conocer su preparación y degustarla, reaccionó con una frase breve: “Buenazo, ¿no?”. Más adelante, destacó su afinidad con la cocina peruana al mencionar platos emblemáticos y señalar su gusto por las sopas y sabores locales.

Estas actividades, sumadas a las grabaciones con Melissa Paredes, Valentino y Valeria Saavedra, delinean una visita marcada por la interacción constante con el entorno cultural y digital peruano. La presencia de María Becerra en Lima se articula así entre conciertos, contenido para redes y encuentros que refuerzan su cercanía con el público y con las figuras del espectáculo local.

