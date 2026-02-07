Teleshow

La reacción de María Becerra al animarse a probar comida típica de Perú: “Soy la comilona”

La cantante se encuentra en la capital peruana y aprovechó su tiempo en el estudio para hacer un pequeño tour culinario

Guardar
María Becerra se animó a probar comida típica peruana

María Becerra se encuentra en Perú por motivos de agenda y, lejos de limitarse a los compromisos profesionales, se animó a explorar la gastronomía local con la espontaneidad y el carisma que la caracterizan. La cantante aprovechó la ocasión para lanzar una divertida serie en sus redes, a la que bautizó “María la Comilona”, invitando a sus seguidores a acompañarla en cada experiencia culinaria del viaje.

“Hola. Estamos acá en el primer capítulo de esta nueva edición que acabamos de inventar, que se llama María la Comilona. Hoy estamos en Perú, Lima, probando como siempre comidita criolla, lo que más nos gusta, lo bien de olla”, arrancó María, entre risas, en un video filmado durante una comida. Sin dudarlo, se animó a probar la tradicional chicha morada y relató: “Nunca la probé. Vamos a ver a qué sabe. Tengo un poquito de nervios, tengo que admitirlo. ¿Sabés a qué tiene olor? Al chupetín de cola. Es como un chupetín hecho jugo. Es agua de maíz, de choclo”.

María Becerra mostró postales de
María Becerra mostró postales de sus días en Costa Rica (Instagram)

Guiada por sus acompañantes, María aprendió sobre la bebida: “Es agua de maíz, de un maíz, de un choclo morado. Eco, bebida de los Andes, fruto de nuestra tierra. Consumir el mismo día.” Tras el primer sorbo, no dudó en sumar su propio apodo para este tipo de bebidas: “Buenazo, ¿no? Nosotros le decimos los juguitos maracatones. ¿Sabés lo que es? Jugo frutal. A ver, Valentino. Nosotros le decimos así a los juguitos frutales, fresquitos, todo le decimos juguito maracatón. Cada vez que llegamos a un país decimos: “Uh, qué ganas de un juguito maracatón”. Y nos dedicamos a buscar el juguito maracatón de ese país. Este creo que es uno aprobado maracatón”.

La artista, que no escondió su entusiasmo por la buena mesa, aprovechó para elogiar a la cocina peruana: “Acá el típico tallarín verde. Yo soy fanática de la gastronomía peruana. Está la argentina y la peruana ahí, mano a mano. La papa a la huancaína, el lomo saltado, el ceviche. Tiene muchas sopas acá en Perú, como mucho caldo y eso también me encanta, yo fanática. Vamos a probar. Seguramente va a estar increíble porque la comida de Perú no decepciona jamás.”

Los videos y relatos de María no solo mostraron su curiosidad y apertura para probar nuevos sabores, sino también la alegría de compartir la experiencia con su equipo y con los fans que la siguen desde distintos puntos del mundo. Entre risas, juegos de palabras y recomendaciones, la cantante se mostró auténtica y cercana, transformando un almuerzo en Lima en una oportunidad para celebrar la diversidad cultural y la riqueza culinaria del país andino.

María Becerra muestra su entusiasmo
María Becerra muestra su entusiasmo por probar la gastronomía de los países que visita

Así, María Becerra sigue demostrando que su éxito trasciende el escenario: también es capaz de conquistar a su público con cada aventura gastronómica, sumando ingredientes de humor, calidez y curiosidad a su recorrido internacional, y mostrando que detrás de cada viaje hay mucho más que música y trabajo.

Este viaje se da luego de los días de descanso de María en Costa Rica dejaron una colección de postales que revelan la intimidad de sus vacaciones familiares. La cantante compartió imágenes junto a sus padres, Pedro e Irene, sus hermanos Juan Manuel, Geraldine y Aylín, y sus sobrinos, mostrando la unión y la alegría que vivieron en cada encuentro.

Las imágenes retratan desde desayunos relajados con café, frutas frescas y pan, hasta momentos más activos en la playa. “Surfing y fulbito 24/7”, describió la cantante al resumir el ritmo del viaje, donde las tablas de bodyboard y la pelota de fútbol no faltaron nunca en la arena.

Según la artista, por las noches el grupo disfrutó al máximo: “Y por las noches a puro piña colada y dancehall”, escribió junto a una imagen en la que aparece rodeada de sus hermanas, todas sonrientes y con bebidas en mano.

Temas Relacionados

María BecerraPerú

Últimas Noticias

Juana Repetto recordó los mejores trabajos de su carrera y confesó su deseo de volver a actuar: “Es lo que más me gusta”

Mientras cuenta los días para la llegada de su tercer hijo, la artista repasó su trayectoria y destacó sus ganas de volver a los escenarios

Juana Repetto recordó los mejores

Vicky Xipolitakis enfrentó los rumores de tensión con Mica Viciconte y aclaró su rol en el ciclo

En medio de versiones sobre incomodidad y miradas cruzadas con sus compañeros en Ariel en su Salsa, la mediática aclaró las polémicas y se mostró optimista de cara a su futuro en el ciclo

Vicky Xipolitakis enfrentó los rumores

Agustín Rada recordó el llamativo pedido que hizo la China Suárez en su entrevista con Mario Pergolini

Un requerimiento singular de la actriz en Otro Día Perdido reconfiguró la dinámica en el estudio y sorprendió a todos los presentes

Agustín Rada recordó el llamativo

La emoción de Valeria Mazza al ver a su hijo en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno

La modelo se encuentra en Italia acompañando a Tiziano en sus primeros JJOO y mostró el orgullo que siente por el logro deportivo de su pequeño

La emoción de Valeria Mazza

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron su nuevo mentor: quién es la histórica figura de la música que se sumará a su álbum

Tras su exitoso paso por los Grammy, los argentinos comunicaron su próxima colaboración y la fecha del lanzamiento de su disco

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron
DEPORTES
La confesión del Pulpo González

La confesión del Pulpo González tras el descenso con San Martín de San Juan: “Estuve deprimido durante un tiempo”

Central Córdoba derrotó a Unión en el inicio de la fecha 4 del Torneo Apertura: la agenda completa

El particular video que compartió Edinson Cavani antes de volver a jugar en Boca Juniors

Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno: las 50 fotos más impactantes de la ceremonia en Italia

El desfile de la delegación argentina en la ceremonia inaugural de los JJOO de invierno: quiénes fueron los dos abanderados

TELESHOW
Juana Repetto recordó los mejores

Juana Repetto recordó los mejores trabajos de su carrera y confesó su deseo de volver a actuar: “Es lo que más me gusta”

Vicky Xipolitakis enfrentó los rumores de tensión con Mica Viciconte y aclaró su rol en el ciclo

Agustín Rada recordó el llamativo pedido que hizo la China Suárez en su entrevista con Mario Pergolini

La emoción de Valeria Mazza al ver a su hijo en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron su nuevo mentor: quién es la histórica figura de la música que se sumará a su álbum

INFOBAE AMÉRICA

Así se adaptan las hormigas

Así se adaptan las hormigas a cada rincón del planeta: cuál es su secreto evolutivo

Donald Trump aseguró que EEUU tuvo “buenas conversaciones” con Irán y confirmó una segunda reunión entre las delegaciones

Estados Unidos exigió a Rusia y China negociar nuevo acuerdo nuclear tras el fin de Nuevo START

Hembras de pulpo lanzan objetos a machos que las “acosan”: el sorprendente video

Crisis en Cuba: la dictadura empezó a limitar actividades turísticas y reducir el transporte por la falta de combustible