La reacción de María Becerra al animarse a probar comida típica de Perú: “Soy la comilona”

María Becerra se animó a probar comida típica peruana

María Becerra se encuentra en Perú por motivos de agenda y, lejos de limitarse a los compromisos profesionales, se animó a explorar la gastronomía local con la espontaneidad y el carisma que la caracterizan. La cantante aprovechó la ocasión para lanzar una divertida serie en sus redes, a la que bautizó “María la Comilona”, invitando a sus seguidores a acompañarla en cada experiencia culinaria del viaje.

“Hola. Estamos acá en el primer capítulo de esta nueva edición que acabamos de inventar, que se llama María la Comilona. Hoy estamos en Perú, Lima, probando como siempre comidita criolla, lo que más nos gusta, lo bien de olla”, arrancó María, entre risas, en un video filmado durante una comida. Sin dudarlo, se animó a probar la tradicional chicha morada y relató: “Nunca la probé. Vamos a ver a qué sabe. Tengo un poquito de nervios, tengo que admitirlo. ¿Sabés a qué tiene olor? Al chupetín de cola. Es como un chupetín hecho jugo. Es agua de maíz, de choclo”.

María Becerra mostró postales de sus días en Costa Rica (Instagram)

Guiada por sus acompañantes, María aprendió sobre la bebida: “Es agua de maíz, de un maíz, de un choclo morado. Eco, bebida de los Andes, fruto de nuestra tierra. Consumir el mismo día.” Tras el primer sorbo, no dudó en sumar su propio apodo para este tipo de bebidas: “Buenazo, ¿no? Nosotros le decimos los juguitos maracatones. ¿Sabés lo que es? Jugo frutal. A ver, Valentino. Nosotros le decimos así a los juguitos frutales, fresquitos, todo le decimos juguito maracatón. Cada vez que llegamos a un país decimos: “Uh, qué ganas de un juguito maracatón”. Y nos dedicamos a buscar el juguito maracatón de ese país. Este creo que es uno aprobado maracatón”.

La artista, que no escondió su entusiasmo por la buena mesa, aprovechó para elogiar a la cocina peruana: “Acá el típico tallarín verde. Yo soy fanática de la gastronomía peruana. Está la argentina y la peruana ahí, mano a mano. La papa a la huancaína, el lomo saltado, el ceviche. Tiene muchas sopas acá en Perú, como mucho caldo y eso también me encanta, yo fanática. Vamos a probar. Seguramente va a estar increíble porque la comida de Perú no decepciona jamás.”

Los videos y relatos de María no solo mostraron su curiosidad y apertura para probar nuevos sabores, sino también la alegría de compartir la experiencia con su equipo y con los fans que la siguen desde distintos puntos del mundo. Entre risas, juegos de palabras y recomendaciones, la cantante se mostró auténtica y cercana, transformando un almuerzo en Lima en una oportunidad para celebrar la diversidad cultural y la riqueza culinaria del país andino.

María Becerra muestra su entusiasmo por probar la gastronomía de los países que visita

Así, María Becerra sigue demostrando que su éxito trasciende el escenario: también es capaz de conquistar a su público con cada aventura gastronómica, sumando ingredientes de humor, calidez y curiosidad a su recorrido internacional, y mostrando que detrás de cada viaje hay mucho más que música y trabajo.

Este viaje se da luego de los días de descanso de María en Costa Rica dejaron una colección de postales que revelan la intimidad de sus vacaciones familiares. La cantante compartió imágenes junto a sus padres, Pedro e Irene, sus hermanos Juan Manuel, Geraldine y Aylín, y sus sobrinos, mostrando la unión y la alegría que vivieron en cada encuentro.

Las imágenes retratan desde desayunos relajados con café, frutas frescas y pan, hasta momentos más activos en la playa. “Surfing y fulbito 24/7”, describió la cantante al resumir el ritmo del viaje, donde las tablas de bodyboard y la pelota de fútbol no faltaron nunca en la arena.

Según la artista, por las noches el grupo disfrutó al máximo: “Y por las noches a puro piña colada y dancehall”, escribió junto a una imagen en la que aparece rodeada de sus hermanas, todas sonrientes y con bebidas en mano.