Perú

Precio el bitcoin continúa cayendo y ya ha perdido el 40% desde su récord: ¿Cuánto está en soles?

La criptomoneda más negociada del mercado enfrenta un escenario adverso marcado por salidas de capital, menor liquidez global y un giro en las expectativas monetarias en Estados Unidos, factores que presionan su cotización y reavivan el debate sobre la profundidad del ajuste en el corto plazo

Guardar
El avance de las ventas
El avance de las ventas ha provocado que el activo digital rompa soportes técnicos importantes y se sitúe en un tramo decisivo para su desempeño en el corto plazo. Foto: difusión

El bitcoin mantiene su tendencia descendente y consolida una caída cercana al 40% frente a su máximo histórico, en medio de una marcada aversión al riesgo en los mercados financieros globales. La presión vendedora ha llevado a la principal criptomoneda a perder niveles técnicos relevantes y a ubicarse en una zona clave para su evolución de corto plazo.

Este retroceso ocurre mientras el tipo de cambio en Perú cerró en S/ 3,3670 por dólar, con una variación de -9,42% en los últimos doce meses y un avance acumulado de 0,09% en lo que va de 2026. Con este nivel cambiario, el impacto de la corrección del bitcoin se refleja con mayor claridad en su cotización en soles.

¿Cuánto cuesta el bitcoin en soles hoy?

Las cotizaciones del bitcoin difieren según la plataforma, aunque todas confirman la fase bajista del activo. En CoinMarket Cap, el precio se ubica en USD 63.876,11, equivalente a S/ 215.073. En Binance, la criptomoneda cotiza en USD 65.114,23, alrededor de S/ 219.238. En tanto, Investing reporta un valor de USD 63.567,2, cercano a S/ 214.025.

El precio del bitcoin varía
El precio del bitcoin varía de una plataforma a otra, pero en todos los casos refleja el actual sesgo negativo del mercado. Foto: Now Allin

Desde su máximo registrado en octubre, el bitcoin ha retrocedido aproximadamente 42% y actualmente oscila cerca de la barrera psicológica de los USD 70 mil. Los indicadores técnicos refuerzan el sesgo negativo: el MACD muestra una tendencia claramente bajista, con el histograma muy por debajo de cero. Una caída sostenida por debajo de ese umbral podría abrir espacio para un descenso hacia los USD 68 mil o incluso hasta el soporte de largo plazo en torno a los USD 54 mil.

El fin del “AI Trade” reduce el apetito por riesgo

El mercado cripto se ve afectado por una reducción general del apetito por riesgo, asociada a una fuerte corrección en el sector tecnológico. Entre los factores que presionan al mercado figuran la preocupación por el CAPEX de Microsoft, previsiones decepcionantes de AMD y una pérdida de USD 285 mil millones en capitalización bursátil en Wall Street tras la presentación del modelo Claude de Anthropic. Este entorno ha intensificado la rotación de capital y amplificado las pérdidas que el bitcoin acumula desde finales de 2025.

Otro elemento relevante es la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal. Aunque ha expresado una visión favorable hacia las criptomonedas, el mercado se ha centrado en su postura de “disciplina monetaria” y en su crítica al tamaño del balance de la Fed. Con una menor disponibilidad de liquidez y tipos reales al alza, el bitcoin pierde atractivo frente al dólar y a los bonos del Tesoro, pese a que Warsh también ha señalado que la inflación podría moderarse si se combina con un mayor crecimiento de la productividad.

Otro factor que gana peso
Otro factor que gana peso en la depreciación del bitcoin es la designación de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal. Foto: Libertex

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que el gobierno federal no tiene autoridad para comprar ni rescatar criptomonedas, descartando la existencia de un “colchón de seguridad” sistémico para estos activos. A ello se suma el cambio de tendencia en los ETFs de bitcoin, que registran salidas continuas. Dado que el precio medio de compra de muchos de estos fondos se sitúa por encima de los niveles actuales, aumenta el riesgo de ventas forzadas, un factor que podría profundizar la presión bajista sobre el mercado.

Temas Relacionados

bitcoinprecio del bitcoinperu-economia

Más Noticias

José Luna desea pasar a segunda vuelta con Rafael López Aliaga: “Sería fácil de ganar”

El candidato de Podemos Perú mencionó que mientras el líder de Renovación Popular representa a las mayorías, él propone un modelo de Estado más justo y redistributivo

José Luna desea pasar a

El fatídico final de Payasito: una pelea callejera terminó con un corte en el cuello que le causó la muerte a una cuadra de su casa

Luego de salir de una licorería, el chofer fue interceptado cerca de la medianoche y atacado con un arma blanca que le provocó un corte mortal en el cuello. Testigos aseguran que, días antes, la víctima había recibido amenazas de un hombre apodado Chanchón

El fatídico final de Payasito:

Claudio Pizarro aprueba el fichaje de Felipe Chávez al Colonia y se rinde ante sus cualidades: “Me habría encantado jugar delante de él en ataque”

El ‘Bombardero de los Andes’ ha elogiado a ‘Pippo’ por su talento, desenfado y personalidad. Espera que caiga de pie en su nuevo club al tiempo que aporte su talento: “Juega con mucha inteligencia”

Claudio Pizarro aprueba el fichaje

Rafael López Aliaga afirma que pudo ordenar un atentado contra José Luna por sus críticas: “Pero no, soy gente”

El líder de Renovación Popular sostuvo que pudo ordenar una agresión contra el congresista y fundador de Podemos, pero evitó responderle directamente, ya que considera que ha sido difamado por él

Rafael López Aliaga afirma que

Zayn, ex One Direction, confirma concierto en Lima como parte de su gira mundial para el mes de octubre

El cantante británico anunció que el Perú será una de las paradas de The KONNAKOL Tour, su gira internacional más extensa como solista, con un concierto programado para el mes de octubre

Zayn, ex One Direction, confirma
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Luna desea pasar a

José Luna desea pasar a segunda vuelta con Rafael López Aliaga: “Sería fácil de ganar”

Rafael López Aliaga afirma que pudo ordenar un atentado contra José Luna por sus críticas: “Pero no, soy gente”

Bienes de Mario Vizcarra y su hermano César son embargados por presunta colusión en caso “Los Saqueadores de Ilabaya”

Revelan que trabajadoras ingresaron de noche al despacho personal de José Jerí y se retiraron al amanecer

Renuncian dos allegadas de José Jerí que obtuvieron contratos estatales tras encuentro nocturno en su despacho

ENTRETENIMIENTO

Milo J emocionado por su

Milo J emocionado por su concierto en el Estadio Nacional de Lima: “Los amo, gracias por este sueño”

Zayn, ex One Direction, confirma concierto en Lima como parte de su gira mundial para el mes de octubre

Romina Gachoy elige a su familia y rechaza un reality europeo para apoyar a Jean Paul Santa María: “Hay prioridades”

Pamela López acusa a Christian Cueva de estar detrás de denuncia: “Estoy segura que su objetivo es quitarme a mis hijos”

Hija de Pamela López enfrenta a examiga que criticó a su madre junto a Christian Cueva: “Retráctate y soluciona este tema”

DEPORTES

Claudio Pizarro aprueba el fichaje

Claudio Pizarro aprueba el fichaje de Felipe Chávez al Colonia y se rinde ante sus cualidades: “Me habría encantado jugar delante de él en ataque”

Ignacio Buse y la gran incógnita del Perú vs Alemania: ¿por qué no fue elegido para jugar ‘singles’ en Copa Davis?

Nolberto Solano avanza en su plan de reforma en Pakistán: implementa política de primera juventud para promover talentos

El Sparta Praga define su rumbo europeo sin Joao Grimaldo, pero con Oliver Sonne en la Conference League

Gabriel Costa no volverá a jugar en el Perú tras ser rechazado por club de Liga 2: “Tenía un acuerdo y luego le dijeron que no lo querían”