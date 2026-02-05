Precio el bitcoin continúa cayendo y ya ha perdido el 40% desde su récord: ¿Cuánto está en soles?

El avance de las ventas ha provocado que el activo digital rompa soportes técnicos importantes y se sitúe en un tramo decisivo para su desempeño en el corto plazo. Foto: difusión

El bitcoin mantiene su tendencia descendente y consolida una caída cercana al 40% frente a su máximo histórico, en medio de una marcada aversión al riesgo en los mercados financieros globales. La presión vendedora ha llevado a la principal criptomoneda a perder niveles técnicos relevantes y a ubicarse en una zona clave para su evolución de corto plazo.

Este retroceso ocurre mientras el tipo de cambio en Perú cerró en S/ 3,3670 por dólar, con una variación de -9,42% en los últimos doce meses y un avance acumulado de 0,09% en lo que va de 2026. Con este nivel cambiario, el impacto de la corrección del bitcoin se refleja con mayor claridad en su cotización en soles.

¿Cuánto cuesta el bitcoin en soles hoy?

Las cotizaciones del bitcoin difieren según la plataforma, aunque todas confirman la fase bajista del activo. En CoinMarket Cap, el precio se ubica en USD 63.876,11, equivalente a S/ 215.073. En Binance, la criptomoneda cotiza en USD 65.114,23, alrededor de S/ 219.238. En tanto, Investing reporta un valor de USD 63.567,2, cercano a S/ 214.025.

El precio del bitcoin varía de una plataforma a otra, pero en todos los casos refleja el actual sesgo negativo del mercado. Foto: Now Allin

Desde su máximo registrado en octubre, el bitcoin ha retrocedido aproximadamente 42% y actualmente oscila cerca de la barrera psicológica de los USD 70 mil. Los indicadores técnicos refuerzan el sesgo negativo: el MACD muestra una tendencia claramente bajista, con el histograma muy por debajo de cero. Una caída sostenida por debajo de ese umbral podría abrir espacio para un descenso hacia los USD 68 mil o incluso hasta el soporte de largo plazo en torno a los USD 54 mil.

El fin del “AI Trade” reduce el apetito por riesgo

El mercado cripto se ve afectado por una reducción general del apetito por riesgo, asociada a una fuerte corrección en el sector tecnológico. Entre los factores que presionan al mercado figuran la preocupación por el CAPEX de Microsoft, previsiones decepcionantes de AMD y una pérdida de USD 285 mil millones en capitalización bursátil en Wall Street tras la presentación del modelo Claude de Anthropic. Este entorno ha intensificado la rotación de capital y amplificado las pérdidas que el bitcoin acumula desde finales de 2025.

Otro elemento relevante es la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal. Aunque ha expresado una visión favorable hacia las criptomonedas, el mercado se ha centrado en su postura de “disciplina monetaria” y en su crítica al tamaño del balance de la Fed. Con una menor disponibilidad de liquidez y tipos reales al alza, el bitcoin pierde atractivo frente al dólar y a los bonos del Tesoro, pese a que Warsh también ha señalado que la inflación podría moderarse si se combina con un mayor crecimiento de la productividad.

Otro factor que gana peso en la depreciación del bitcoin es la designación de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal. Foto: Libertex

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que el gobierno federal no tiene autoridad para comprar ni rescatar criptomonedas, descartando la existencia de un “colchón de seguridad” sistémico para estos activos. A ello se suma el cambio de tendencia en los ETFs de bitcoin, que registran salidas continuas. Dado que el precio medio de compra de muchos de estos fondos se sitúa por encima de los niveles actuales, aumenta el riesgo de ventas forzadas, un factor que podría profundizar la presión bajista sobre el mercado.