El 'hombre de Trump' en la Fed pide recortar este año los tipos de interés "un poco más de un punto"

Stephen Miran, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), ha defendido este martes bajar los tipos de interés "un poco más de un punto" este 2026.

"Anticipo como probable una reducción de los tipos de interés de algo más de un punto a lo largo del año. [...] Cuando analizo la inflación subyacente, no veo realmente presiones muy fuertes sobre los precios", ha explicado a 'Fox Business Network' en declaraciones recogidas por Europa Press.

"No veo muchos desequilibrios fuertes entre la oferta y la demanda a los que la política monetaria deba responder. Por lo tanto, creo que estamos manteniendo las tasas demasiado altas, principalmente, debido a las peculiaridades de cómo medimos la inflación, más que a una presión real sobre los precios", ha abundado.

Miran desembarcó en la Fed en septiembre a instancias de Donald Trump. Desde entonces, ha presionado por reducir drásticamente los tipos en contraste con la visión más gradualista de la mayoría del FOMC. Dentro del órgano rector de la Fed ha habido, incluso, voces que defendían mantenerlos intactos.

El mandato del 'hombre de Trump' en la Fed expiró el 31 de enero tras haber sido designado sustituto de la dimitida Adriana Kugler, aunque, ahora, permanece en el puesto de manera interina. Para ocupar su actual cargo, Miran se tomó una excedencia de la presidencia del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca.

Miran indicó en una entrevista concedida a la 'CNBC' el viernes pasado que cree que su asiento en el FOMC será ocupado próximamente por Kevin Warsh, elegido por Trump para relevar a Jerome Powell como líder de la Fed a partir de mayo.