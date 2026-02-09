Perú

Carlos Jaico niega haber condicionado campaña de Zully Pinchi a tener una relación: “Es un infundio; solo Dios puede ayudarla”

Candidato de Perú Moderno rechazó las declaraciones de la abogada y excandidata al Senado, quien aseguró que hay testigos de la propuesta. No obstante, descartó iniciar acciones legales en su contra

Candidato por Perú Moderno responde a las acusaciones en su contra, calificándolas como parte de una campaña de desprestigio electoral.

Carlos Jaico, candidato presidencial por Perú Moderno, respondió a las acusaciones formuladas por Zully Pinchi, exaspirante al Senado, quien lo acusó de presuntamente condicionar su permanencia en la lista electoral a la aceptación de una relación personal. En entrevista con Café y pico, admitió conocer a Pinchi, pero rechazó categóricamente las versiones difundidas.

Quiero rechazar totalmente este tipo de elucubraciones. Durante toda mi vida he vivido tranquilo, sin ningún tipo de denuncias ni ese tipo de afirmaciones, y entramos a la campaña electoral y empiezan los ataques. Este no es el único”, mencionó. Subrayó que, en los últimos meses, ha sido objeto de insultos y difamaciones, e insistió que estas denuncias tienen un trasfondo electoral.

Consultado sobre la posibilidad de iniciar acciones legales contra la abogada, Jaico descartó la vía judicial y manifestó: “Soy un hombre de fe, creo mucho en Dios. Le pido a Dios que le dé paz a su vida, que la ayude, porque imagino que una persona que pretende hacer ese nivel de maldad debe tener una vida bastante triste, bastante vacía. Solamente Dios puede ayudarla”.

Candidato por Perú Moderno se pronunció sobre acusación de Zully Pinchi.

¿Qué dijo Zully Pinchi sobre Carlos Jaico?

Zully Pinchi, abogada y exaspirante al Senado, expuso en una entrevista con Beto a Saber que fue excluida de la lista electoral de Perú Moderno después de rechazar una propuesta que, según su versión, involucraba ‘tener algo’ con el candidato presidencial.

Relató que se encontraron en el aeropuerto de Madrid, a iniciativa de Jaico, quien la contactó para conversar sobre el futuro político del partido. Durante esa reunión, el candidato —quien previamente se desempeñó como secretario del despacho presidencial durante el gobierno de Pedro Castillo— le habría solicitado explícitamente mantener una relación sentimental como condición para asegurar su puesto en la lista al Senado.

“Me dijo: ‘Si tú quieres estar en la lista del Senado, del Congreso, de lo que sea, tú tienes que salir conmigo, tener algo conmigo, una relación conmigo’”, mencionó y aclaró que ante la indignación se retiró: “Mi respuesta fue retirarme y mandarlo al diablo. Esa fue mi respuesta. Es un abusivo”.

Zully Pinchi acusa directamente a Carlos Jaico de condicionar su candidatura al Senado a cambio de salir juntos.

Tras el rechazo de la propuesta, Pinchi aseguró que fue apartada de la candidatura junto con otros miembros de la plancha, en lo que describió como un proceso plagado de irregularidades. Además, exhibió fotografías y documentos que, según su testimonio, demuestran una relación previa de amistad con Jaico, desmintiendo así las declaraciones públicas del candidato, quien en un primer momento sostuvo que no la conocía.

Carlos Jaico nos sacó, se apresuró para echarnos.Estoy presuntamente segura que ha utilizado triquiñuelas y cosas que derivan en conductas que él ya ha tenido conmigo en el pasado”, afirmó.

Tras exponer públicamente su caso, Pinchi también denunció haber recibido amenazas de muerte e insultos, los cuales atribuye a Jaico y a su entorno. A través de Facebook, solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior para garantizar su seguridad y respaldo institucional.

“Vengo recibiendo desde el 21 de enero llamadas de amenazas de muerte y miles de insultos que presuntamente vienen del candidato presidencial de Perú Moderno y de su entorno más cercano. [...] Ayúdenme por favor, temo por mi vida”, escribió.

