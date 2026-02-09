Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿Quiénes son los bailarines peruanos que estuvieron en el show de medio tiempo?

Los bailarines peruanos Patricio Quiñones, Lu Arróspide, Eder Ávila y Kandrex Millones posan juntos, destacando su participación con Bad Bunny en el Super Bowl 2026 (Instagram / @Kandrexx) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Super Bowl LX, celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, dejó una de las imágenes más potentes para la comunidad latina. Bad Bunny protagonizó el show de medio tiempo y, junto a él, varios bailarines peruanos brillaron en el escenario más grande del deporte y el espectáculo.

La noche del domingo 8 de febrero, millones de espectadores presenciaron un espectáculo que fusionó la música urbana con la cultura latinoamericana. Entre los artistas invitados estuvieron Lady Gaga y Ricky Martin, pero la presencia peruana fue una de las grandes sorpresas.

Patricio Quiñones, conocido como ‘Pato’, fue el bailarín peruano más mediático de la jornada. No solo acompañó a Bad Bunny en el escenario, sino que también fue uno de los encargados de cargarlo durante su ingreso al campo central. En redes sociales, Quiñones compartió su emoción y orgullo tras vivir lo que describió como el mejor día de su carrera.

Patricio Quiñones apareció en impactantes coreografías del Halftime Show de Bad Bunny. Infobae Perú / Captura TV -Apple TV.

La escena se viralizó rápidamente. En las imágenes se ve a Quiñones, de 33 años, sosteniendo a Bad Bunny junto a otros integrantes del grupo de baile. El artista peruano apareció desde el inicio de la canción “NUEVAYoL” y se mantuvo cerca del cantante durante varias partes de la actuación.

Kandrex Millones y Lu Arróspide: presencia peruana en la apertura y el cierre del espectáculo

La modelo y bailarina Kandrex Millones fue parte de la primera sección del show. Su participación marcó el inicio de una coreografía que mezcló estilos urbanos y elementos tradicionales latinoamericanos. En sus redes, Millones compartió el orgullo de representar sus raíces y ser hija de inmigrantes. Ha trabajado como asistente en sesiones para revistas de moda y colecciones de alto nivel, lo que suma experiencia a una carrera internacional en ascenso.

La bailarina Kandrex Millones y el artista Bad Bunny son vistos caminando entre la vegetación con una multitud de personas de fondo, generando expectación entre los presentes (ESPN)

Lu Arróspide, artista nacida en Lima y radicada en Los Ángeles, apareció en el cierre del espectáculo. Compartió la escena junto a Los Pleneros de la Cresta, grupo enfocado en ritmos caribeños. Arrospide es bailarina, coreógrafa y directora creativa. Se formó en la American Musical and Dramatic Academy y actualmente integra Plenazo Tribe, agrupación que también participó en el show del Super Bowl 2026.

La participación de Arróspide en el cierre del evento confirmó el peso de los artistas peruanos en la escena internacional. En sus redes, la artista compartió mensajes de agradecimiento y emoción por representar a Perú frente a una audiencia global.

Lu Arróspide sonríe mientras baila entre un grupo de artistas vestidos de blanco, celebrando con música y fuegos artificiales en un vibrante escenario (ESPN)

Eder Ávila y la salsa peruana en el escenario global del Super Bowl

Eder Ávila, trujillano y director de la compañía On2ourafe en Los Ángeles, sumó su talento al segmento de salsa del espectáculo. Ávila es reconocido por su trabajo en salsa y mambo estilo On2, estilos que tienen gran arraigo en las comunidades latinas de Estados Unidos. Durante la aparición de Lady Gaga, Ávila fue uno de los bailarines destacados.

El show de Bad Bunny rindió homenaje a la vida cotidiana y las tradiciones de Latinoamérica. En el escenario aparecieron campesinos con sombrero jíbaro, puestos de comida callejera, partidas de dominó, bodas familiares y referencias culturales que evocaron la diversidad latinoamericana.

Una pareja sella su amor con un beso en una boda sorpresa celebrada durante el Super Bowl en el Levi's Stadium, mientras Eder Ávila anima la fiesta bailando salsa en segundo plano (ESPN)

La presencia de bailarines como Ávila puso en relieve la fuerza de las escuelas latinas de baile en Estados Unidos. Su aparición en el Super Bowl LX fue recibida con entusiasmo entre colegas y seguidores de la salsa. Para muchos, la actuación de los peruanos en el show marcó un hito en la internacionalización del talento nacional.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para Quiñones, Millones, Arrospide y Ávila. Los cuatro han construido su carrera fuera del país y lograron mostrar su arte ante una audiencia global.