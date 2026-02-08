SERFOR alerta por daños a la fauna silvestre durante carnavales y festividades: multas y penas de cárcel para infractores

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre lanzó una advertencia sobre los daños a la fauna silvestre ocasionados por el uso de animales vivos o partes de ellos en estas celebraciones.

Las festividades y carnavales en Perú, especialmente durante el mes de febrero, reúnen a miles de personas y generan un ambiente de alegría y tradición.

Sin embargo, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) lanzó una advertencia sobre los daños a la fauna silvestre ocasionados por el uso de animales vivos o partes de ellos en estas celebraciones. La campaña “Celebra con conciencia: Actúa y protege a la fauna silvestre” busca sensibilizar a la población y promover prácticas responsables.

Durante 2024 y 2025, SERFOR recuperó 1.329 especímenes de fauna silvestre a nivel nacional, entre animales vivos, muertos y partes como plumas, garras, caparazones, pieles y cueros.

Los reptiles encabezan la lista con 765 ejemplares intervenidos, seguidos por anfibios (307), mamíferos (118) y aves (82). Las regiones con mayor incidencia en decomisos e intervenciones son Lima, Ucayali, Madre de Dios, Loreto y Junín.

El contacto humano con animales silvestres, fuera de su entorno natural, puede provocar altos niveles de estrés, lesiones graves o incluso la muerte, dificultando su reinserción al hábitat.

Además, existe el riesgo de transmisión de enfermedades al ser humano, lo que convierte estas prácticas en una amenaza para la salud pública y la biodiversidad.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre lanzó una advertencia sobre los daños a la fauna silvestre ocasionados por el uso de animales vivos o partes de ellos en estas celebraciones.

Alternativas y sanciones severas

SERFOR destaca el papel fundamental de la fauna silvestre en el equilibrio de los ecosistemas, con funciones como el control natural de poblaciones y la dispersión de semillas.

La ausencia de estas especies puede generar desequilibrios ecológicos y favorecer la proliferación de especies invasoras. Por ello, la institución hace un llamado para que las festividades se celebren con responsabilidad, promoviendo alternativas que no impliquen el uso de animales silvestres o de sus partes.

La legislación peruana es clara en este aspecto. La caza, captura, transporte, posesión, exhibición y comercio ilegal de animales silvestres constituye una infracción muy grave según la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N.° 29763), sancionada con multas de hasta 5,000 UIT. El Código Penal establece penas de entre 3 y 5 años de prisión para quienes incurran en estos delitos.

La ciudadanía puede denunciar hechos de tráfico o maltrato de fauna silvestre a través de la plataforma Alerta SERFOR (https://appweb.serfor.gob.pe/alertaserfor/) o por WhatsApp al 947 588 269. Estos canales se encuentran habilitados para la atención de alertas y denuncias en tiempo real, facilitando la participación activa de la sociedad en la protección de la biodiversidad.

Funciones de SERFOR

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre está adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Su función principal es promover el manejo sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre, garantizando la conservación y el uso responsable del patrimonio natural del país.

Entre sus competencias se encuentran la gestión de concesiones forestales, el otorgamiento de permisos y autorizaciones para el aprovechamiento de recursos, la fiscalización y el control del comercio de productos forestales y de fauna, así como la implementación del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS).

Además, SERFOR impulsa la investigación científica, la educación ambiental y la aplicación de sanciones ante actividades ilegales relacionadas con los recursos forestales y de fauna silvestre