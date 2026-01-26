Perú

Perú lanza la mayor ofensiva verde: 2,5 millones de plantones serán sembrados en solo seis meses

En una apuesta sin precedentes y la participación de más de 100 comunidades, el país andino iniciará una cruzada con foco sobre especies de alto valor para impulsar la economía rural y proteger sus ecosistemas

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) informó que, a través de sus principales programas, ha logrado instalar más de 15 millones de plantones forestales en 16 regiones del país, y que su próxima meta es la siembra de otros 2,5 millones solo en el primer semestre de 2026.

Esta iniciativa, ejecutada principalmente mediante Agro Rural y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), busca fortalecer la adaptación y mitigación frente al cambio climático, además de generar oportunidades productivas y ambientales para miles de pequeños productores.

El titular del MIDAGRI, Ángel Manero Cuno, resaltó que la reforestación es esencial para la recuperación de suelos, la retención de humedad y la creación de microclimas favorables para la biodiversidad.

La intervención permite estabilizar los suelos y reducir la erosión causada por intensas precipitaciones, además de proporcionar hábitats para la fauna silvestre y mejorar la fertilidad de los terrenos agrícolas.

El mayor avance de estas acciones corresponde al trabajo de Agro Rural entre 2021 y 2025. En ese periodo, se instalaron más de 15 millones de plantones en regiones como Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

De acuerdo con elo M]IDAGRI, estas campañas ya beneficiaron a 19.135 pequeños productores, quienes han incorporado prácticas de manejo sostenible en sus actividades diarias.

La estrategia nacional de reforestación fortalece la economía rural

De acuerdo con el comunicado, Agro Rural opera en coordinación con 27 viveros forestales, tanto comunales como institucionales, incluyendo dos viveros de alta tecnología.

En estos espacios se producen especies como queñua, pino radiata, pino patula, eucalipto serrano, tara, aliso, colle y ciprés, asegurando la disponibilidad de plantones para futuras campañas y la diversificación de los ecosistemas intervenidos.

Por su parte, SERFOR impulsa la reforestación mediante el Programa Bosques Productivos Sostenibles (BPS), que funciona bajo un esquema de cofinanciamiento público.

A partir de las convocatorias realizadas en 2024 y 2025, se involucraron 100 comunidades, productores organizados y mipymes en siete departamentos, quienes actualmente avanzan en la instalación de plantaciones forestales en Cajamarca, Áncash, Junín, Huánuco, Pasco, San Martín y Madre de Dios. El financiamiento para este proceso ya alcanza los 33 millones de soles.

SERFOR instalará 2,5 millones de plantones adicionales hasta el primer semestre 2026

Las plantaciones promovidas incluyen especies de alto valor comercial como pino, eucalipto, cedro, tornillo y bolaina, orientadas principalmente a la producción de madera para los sectores de construcción, vivienda, logística y agroindustria.

Con esto, se busca cerrar brechas productivas en zonas rurales, fortalecer la seguridad hídrica y mejorar la resiliencia frente a eventos climáticos extremos, en línea con los objetivos nacionales de desarrollo agrario y ambiental.

La estrategia no solo se concentra en la producción forestal, sino que incorpora medidas para la gestión sostenible del territorio. Entre estas se destacan la mejora de accesos rurales, la construcción de infraestructura preventiva ante incendios forestales y la planificación del uso del suelo a escala de paisaje.

De acuerdo con las proyecciones del sector, para el primer semestre de 2026, SERFOR prevé la instalación de más de 2,5 millones de plantones adicionales, consolidando el avance en la reforestación y reforzando el compromiso del país con la conservación ambiental y el desarrollo rural sostenible.

