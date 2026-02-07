Perú

Chorrillos dispone cierre de la playa Agua Dulce este domingo 15: las razones detrás de la medida municipal

La disposición fue anunciada mediante un comunicado oficial, en el que se señala que, pese a reiteradas campañas de concientización y sensibilización, no se ha logrado el cambio de conducta necesario para mantener el balneario abierto al público

Guardar
La Playa Agua dulce es
La Playa Agua dulce es una de las más concurridas del litoral peruano. (Foto: Andina)

La decisión de cerrar la playa Agua Dulce este domingo ha generado sorpresa y debate entre los limeños. La medida, anunciada por la Municipalidad de Chorrillos, responde al deterioro progresivo del balneario, provocado por el exceso de basura y el impacto negativo que esto supone para la salud pública y el medio ambiente.

El cierre, programado para el 15 de febrero, marca un punto de quiebre en la gestión de espacios públicos en la capital. Agua Dulce, emblemática por ser uno de los principales destinos veraniegos de Lima, dejará de recibir visitantes al menos por una jornada, en un intento de revertir una situación que ya se considera insostenible.

“Se tiene previsto que, por motivos de salubridad, se dispondrá el cierre de la playa Agua Dulce, para este domingo 15 de febrero del año en curso”, se lee en el aviso emitido por la comuna.

La comuna distrital remarcó que la disposición no contempla prórrogas ni excepciones, y exhortó a la ciudadanía a acatar la medida. Según lo comunicado, el objetivo es “proteger la salud pública, el medio ambiente y la preservación del entorno natural”, ante la imposibilidad de lograr un cambio de conducta entre los visitantes solo con campañas de sensibilización.

Foto: Municipalidad de Chorrillos.
Foto: Municipalidad de Chorrillos.

La basura colapsa Agua Dulce

La acumulación constante de residuos sólidos en Agua Dulce ha sido el principal detonante para el cierre. Según el comunicado de la municipalidad, “debido a la constante acumulación de basura en la playa Agua Dulce, y a pesar de las reiteradas campañas de concientización y sensibilización, no se ha logrado el cambio de conducta necesario”.

El municipio enfatiza que la salubridad del balneario se ha visto comprometida de manera reiterada, pese a los esfuerzos por mantener limpias la arena y el mar. Los residuos, que incluyen restos de alimentos, envases descartables y otros desechos, permanecen esparcidos tras cada jornada de alta concurrencia, especialmente durante los fines de semana.

La situación se agrava ante el volumen de visitantes que recibe Agua Dulce: la municipalidad ha reportado que, cada fin de semana, se recogen más de veinte toneladas de basura. Este ritmo de generación de residuos ha superado la capacidad de limpieza y control del municipio, convirtiendo a la playa en un foco de contaminación que amenaza tanto a las personas como a las especies marinas del litoral limeño.

Bathers enjoy a summer day
Bathers enjoy a summer day due to the high temperatures at Agua Dulce beach in the Chorrillos district, Lima, Peru, February 24, 2024. REUTERS/Sebastian Castaneda

El riesgo sanitario es otro factor de peso en la decisión. La basura acumulada favorece la proliferación de bacterias y vectores, además de afectar el entorno natural y dificultar la conservación del ecosistema. “El objetivo es proteger la salud pública, el medio ambiente y la preservación del entorno natural”, subraya el aviso municipal.

Municipalidad anticipó el cierre semanas atrás

La clausura temporal no es fruto de una crisis repentina; responde a una secuencia de advertencias y esfuerzos que no han dado frutos. Durante las últimas semanas, la Municipalidad de Chorrillos alertó públicamente sobre la posibilidad de cerrar Agua Dulce si persistía la contaminación. El propio alcalde, Richard Cortez Melgarejo, había señalado en medios televisivos que el balneario podría quedar temporalmente inhabilitado si no se lograba revertir el patrón de descuido y acumulación de residuos.

La popular playa Agua Dulce en Chorrillos enfrenta la amenaza de un cierre temporal debido a la excesiva cantidad de basura que dejan los veraneantes. El alcalde Richard Cortez advierte que si la situación no mejora, se tomará esta drástica medida. Fuente: 24 Horas de Panamericana Televisión

Pese a las campañas de sensibilización y la instalación de puntos de control para restringir el ingreso de alimentos y bebidas alcohólicas, “no se ha logrado el cambio de conducta necesario”, según reconoció la propia comuna. El municipio también recalcó que las sanciones económicas, que pueden llegar hasta 2.800 soles, buscan reforzar el cumplimiento de las ordenanzas.

La autoridad local insiste en que, sin un cambio cultural y una mayor responsabilidad ciudadana, ninguna medida coercitiva será suficiente para preservar el balneario.El cierre de Agua Dulce busca, por tanto, enviar un mensaje contundente sobre la importancia del respeto por los espacios públicos y la urgencia de adoptar prácticas responsables para preservar el litoral limeño.

Temas Relacionados

Municipalidad de ChorrillosLimaPlaya Agua DulceVeranoperu-noticias

Más Noticias

¿Vuelve “cerveza 3 x S/10”?: La propuesta de campaña del candidato de Perú Libre para las Elecciones 2026

El polémico plan del candidato a diputado propone expropiar empresas clave para que los trabajadores asuman su control y así reducir el precio de productos de consumo masivo

¿Vuelve “cerveza 3 x S/10”?:

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

Sala Segunda le da la razón al exgobernador del Callao y ordena que la Corte del Callao emita un nuevo fallo. Magistrados sostienen que exfigura de Chim Pum Callao fue sentenciado con una norma que no estaba vigente al momento que se cometió el delito

TC anula la condena de

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las bicampeonas chocarán con las ‘latinas’ y deberán asegurar la victoria para recuperar el liderato. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Olva Latino

Más de 20 mil estudiantes rendirán examen de ingreso a los COAR este 8 de febrero: prueba, requisitos y sedes

El 59 % de los postulantes son mujeres y casi la mitad proviene de zonas rurales, lo que refleja la diversidad geográfica y social de los estudiantes

Más de 20 mil estudiantes

Luciana Fuster expresa su interés por quedarse en ‘Estás en Todas’ con ‘Choca’ Mandros: “Yo encantadísima”

La exMiss Grand International sorprendió al público este sábado al compartir la conducción con el conductor, generando un revuelo entre los fans y rumores sobre un futuro fijo en el programa de los fines de semana

Luciana Fuster expresa su interés
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC anula la condena de

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

PJ ordena ejecutar sentencia que transfiere S/ 1,6 millones de Vladimir Cerrón al Estado

Bienes de Mario Vizcarra y su hermano César fueron embargados por presunta colusión en caso “Los Saqueadores de Ilabaya”

JEE acepta renuncia de Rossana Urrutia, vinculada a Miguel del Castillo, a su candidatura al Parlamento Andino

Partido de César Acuña destinó S/ 349 mil de la franja electoral a medio vinculado a la Universidad César Vallejo

ENTRETENIMIENTO

Miranda Capurro y Doménico Benavides

Miranda Capurro y Doménico Benavides son captados caminando de la mano confirmando romance

Luciana Fuster expresa su interés por quedarse en ‘Estás en Todas’ con ‘Choca’ Mandros: “Yo encantadísima”

Concierto de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos: vías de accesos, horarios y recomendaciones para ingresar

Octavo Juzgado de Familia solicita 5 a 8 años de cárcel para Pamela López por incumplir normas contra Christian Cueva

Maria Becerra está en Lima y cantaría con Corazón Serrano en su concierto de aniversario

DEPORTES

Alianza Lima vs Olva Latino

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: así van los partidos del torneo nacional

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Luis Ramos levanta la mano tras su recuperación en Alianza Lima: “Me encuentro al 100% y espero tener más minutos”

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato