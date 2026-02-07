Chorrillos dispone cierre de la playa Agua Dulce este domingo 15: las razones detrás de la medida municipal

La Playa Agua dulce es una de las más concurridas del litoral peruano. (Foto: Andina)

La decisión de cerrar la playa Agua Dulce este domingo ha generado sorpresa y debate entre los limeños. La medida, anunciada por la Municipalidad de Chorrillos, responde al deterioro progresivo del balneario, provocado por el exceso de basura y el impacto negativo que esto supone para la salud pública y el medio ambiente.

El cierre, programado para el 15 de febrero, marca un punto de quiebre en la gestión de espacios públicos en la capital. Agua Dulce, emblemática por ser uno de los principales destinos veraniegos de Lima, dejará de recibir visitantes al menos por una jornada, en un intento de revertir una situación que ya se considera insostenible.

“Se tiene previsto que, por motivos de salubridad, se dispondrá el cierre de la playa Agua Dulce, para este domingo 15 de febrero del año en curso”, se lee en el aviso emitido por la comuna.

La comuna distrital remarcó que la disposición no contempla prórrogas ni excepciones, y exhortó a la ciudadanía a acatar la medida. Según lo comunicado, el objetivo es “proteger la salud pública, el medio ambiente y la preservación del entorno natural”, ante la imposibilidad de lograr un cambio de conducta entre los visitantes solo con campañas de sensibilización.

Foto: Municipalidad de Chorrillos.

La basura colapsa Agua Dulce

La acumulación constante de residuos sólidos en Agua Dulce ha sido el principal detonante para el cierre. Según el comunicado de la municipalidad, “debido a la constante acumulación de basura en la playa Agua Dulce, y a pesar de las reiteradas campañas de concientización y sensibilización, no se ha logrado el cambio de conducta necesario”.

El municipio enfatiza que la salubridad del balneario se ha visto comprometida de manera reiterada, pese a los esfuerzos por mantener limpias la arena y el mar. Los residuos, que incluyen restos de alimentos, envases descartables y otros desechos, permanecen esparcidos tras cada jornada de alta concurrencia, especialmente durante los fines de semana.

La situación se agrava ante el volumen de visitantes que recibe Agua Dulce: la municipalidad ha reportado que, cada fin de semana, se recogen más de veinte toneladas de basura. Este ritmo de generación de residuos ha superado la capacidad de limpieza y control del municipio, convirtiendo a la playa en un foco de contaminación que amenaza tanto a las personas como a las especies marinas del litoral limeño.

Bathers enjoy a summer day due to the high temperatures at Agua Dulce beach in the Chorrillos district, Lima, Peru, February 24, 2024. REUTERS/Sebastian Castaneda

El riesgo sanitario es otro factor de peso en la decisión. La basura acumulada favorece la proliferación de bacterias y vectores, además de afectar el entorno natural y dificultar la conservación del ecosistema. “El objetivo es proteger la salud pública, el medio ambiente y la preservación del entorno natural”, subraya el aviso municipal.

Municipalidad anticipó el cierre semanas atrás

La clausura temporal no es fruto de una crisis repentina; responde a una secuencia de advertencias y esfuerzos que no han dado frutos. Durante las últimas semanas, la Municipalidad de Chorrillos alertó públicamente sobre la posibilidad de cerrar Agua Dulce si persistía la contaminación. El propio alcalde, Richard Cortez Melgarejo, había señalado en medios televisivos que el balneario podría quedar temporalmente inhabilitado si no se lograba revertir el patrón de descuido y acumulación de residuos.

La popular playa Agua Dulce en Chorrillos enfrenta la amenaza de un cierre temporal debido a la excesiva cantidad de basura que dejan los veraneantes. El alcalde Richard Cortez advierte que si la situación no mejora, se tomará esta drástica medida. Fuente: 24 Horas de Panamericana Televisión

Pese a las campañas de sensibilización y la instalación de puntos de control para restringir el ingreso de alimentos y bebidas alcohólicas, “no se ha logrado el cambio de conducta necesario”, según reconoció la propia comuna. El municipio también recalcó que las sanciones económicas, que pueden llegar hasta 2.800 soles, buscan reforzar el cumplimiento de las ordenanzas.

La autoridad local insiste en que, sin un cambio cultural y una mayor responsabilidad ciudadana, ninguna medida coercitiva será suficiente para preservar el balneario.El cierre de Agua Dulce busca, por tanto, enviar un mensaje contundente sobre la importancia del respeto por los espacios públicos y la urgencia de adoptar prácticas responsables para preservar el litoral limeño.