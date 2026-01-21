Segunda Fiscalía Suprema investiga a la congresista Kira Alcarraz por agresión a trabajador del SAT

Segunda Fiscalía Suprema inicia pesquisas contra congresista Kira Alcarraz por golpear a funcionario del SAT. (Crédito: Canal N)

La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal inició una investigación preliminar contra la congresista Kira Alcarráz por presunta violencia contra la autoridad, con la agravante de ser funcionaria pública. La medida fue adoptada tras la denuncia presentada por un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que cumplía sus funciones durante una intervención a la camioneta de la parlamentaria.

El hecho ocurrió el 5 de enero en San Juan de Miraflores, cuando el empleado Juan Carlos de la Vía intentaba ejecutar una orden de captura sobre el vehículo de la congresista. La denuncia indica que Alcarraz habría interferido en el procedimiento, motivo por el cual la fiscalía decidió abrir el proceso preliminar con un plazo de 60 días para las diligencias iniciales. La fiscal a cargo del caso es Patricia Benavides, exfiscal de la Nación.

Agresión física y amenazas

El informe policial recogido en la comisaría de San Juan de Miraflores detalla que la parlamentaria habría propinado golpes en el rostro al trabajador, provocándole una tumefacción leve. Además, según el documento, Alcarraz le arrebató el celular y lo amenazó con que perdería su empleo si continuaba con la intervención, lo que constituye un presunto intento de impedir el ejercicio de funciones de autoridad pública.

El incidente fue registrado en video por personal del SAT y posteriormente difundido por el programa Cuarto Poder. Estas imágenes serán parte de las pruebas que la fiscalía analizará durante la investigación preliminar, junto con las declaraciones de la congresista, del agraviado y de los testigos presentes en el lugar de los hechos.

Pruebas y posibles sanciones

La investigación incluye también una diligencia de verificación en el lugar donde ocurrió la agresión para corroborar la información de la denuncia y los reportes policiales. Este procedimiento busca determinar con exactitud las circunstancias de la intervención y el comportamiento de la congresista durante el incidente.

De confirmarse la acusación de violencia contra la autoridad con la agravante de ser funcionaria pública, Kira Alcarraz podría afrontar una pena de entre 4 y 8 años de prisión, según lo establecido en el Código Penal. La fiscalía continuará con las diligencias preliminares mientras evalúa la evidencia recopilada, incluyendo los videos y los testimonios, antes de decidir si se formula o no la acusación formal.

Kira Alcarraz se justifica

Kira Alcarraz rompió su silencio y dio sus descargos sobre el incidente ocurrido durante una intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La congresista narró su versión de los hechos y negó haber cometido una agresión contra el trabajador de la entidad. En entrevista con el programa Beto a Saber, rechazó la acusación del SAT y sostuvo que fue víctima de un presunto abuso de poder, al afirmar que la institución intentó llevarse su vehículo de manera indebida.

“Yo en la mañana ya había revisado mi carro, no tenía ni una papeleta. Entonces, yo le digo: ¿De qué papeleta me está hablando? Si yo en la mañana he revisado, no tengo. Y me dice: No, usted tenía un carro antes de este. Y yo le digo: ¿Ese auto es el CAS? Sí, me dice, está con orden de captura. Y le digo: Ese auto lo he vendido el año pasado. Yo no tengo ninguna papeleta”, contó la congresista.

Según relató, personal del SAT le indicó que las papeletas de su antiguo vehículo habían sido “transferidas” a la nueva unidad, una afirmación que —sostuvo— era errónea y jurídicamente imposible, de acuerdo con abogados a los que consultó; añadió que, mientras conversaba sobre ese punto con uno de los fiscalizadores, advirtió que otro trabajador hacía señas para que ingresara la grúa, lo que calificó como un presunto “modus operandi” para distraer a los conductores mientras se inicia el remolque del vehículo, y señaló que, al volver a mirar, el cable ya estaba siendo enganchado a su camioneta, situación que la llevó a increpar de inmediato al personal del SAT con la pregunta: “¿Qué pasa? ¿Por qué están haciendo…?”.