Perú

¿Qué es una empresa familiar? La Ibérica es considerada uno de los casos más representativos en Perú

El modelo de empresa familiar se sostiene en la continuidad generacional, el control del proyecto empresarial y una gestión orientada al largo plazo, con un peso clave en la economía

Guardar
En el Perú, este modelo
En el Perú, este modelo predomina e incluye casos que superan el siglo de trayectoria. Foto: Directorio Horeca

Las empresas familiares conforman el tejido empresarial más extendido en el mundo y desempeñan un papel decisivo en la generación de empleo y riqueza. Más allá del tamaño o del sector en el que operan, estas organizaciones comparten una característica central: la intención explícita de mantener el proyecto empresarial en manos de la familia a lo largo del tiempo, integrando a distintas generaciones en su conducción y toma de decisiones.

Este enfoque de largo plazo las diferencia de otros modelos de negocio. No se trata únicamente de quién posee las acciones o dirige la compañía en un momento determinado, sino de una visión que prioriza la continuidad, la transmisión de valores y la sostenibilidad del negocio. En el Perú, este tipo de empresas no solo es mayoritario, sino que incluye casos emblemáticos que han logrado perdurar por más de un siglo.

Una definición que va más allá de la propiedad

Durante la presentación de un estudio organizado por la Universidad de Piura (UDEP), la presidenta del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar del Perú (ILAEFEP), Lucía Reynoso, remarcó que no todas las empresas con participación familiar pueden considerarse empresas familiares. “Cuando un fundador dice que quiere que la empresa pase a sus hijos y nietos, ahí está la diferencia. Todos tenemos familia, pero no todas las empresas son familiares”, señaló.

Reynoso explicó que este tipo de organizaciones no se define por su dimensión ni por un porcentaje específico de acciones, sino por el compromiso de transferir el proyecto empresarial a las siguientes generaciones. Esa vocación de continuidad, indicó, es el elemento que estructura la estrategia, el gobierno corporativo y la cultura interna de la empresa.

Peso económico y rol en el empleo

A escala global, las empresas familiares tienen un impacto significativo. Según cifras de las Naciones Unidas citadas durante la exposición, representan alrededor del 70% del producto bruto interno (PBI) mundial y el 60% del empleo. Aunque la mayoría corresponde a micro y pequeñas empresas, también existen grandes corporaciones familiares que operan en mercados internacionales y cotizan en bolsa.

A nivel mundial, las empresas
A nivel mundial, las empresas familiares tienen un peso relevante. Foto: Wortev

En ese sentido, Reynoso precisó que el acceso al mercado de valores no elimina el carácter familiar de una empresa. Por el contrario, suele ser parte de un proceso de profesionalización y diversificación que fortalece su sostenibilidad y su capacidad de crecimiento en el largo plazo.

Empresa familiar y familia empresaria

Desde el ámbito académico, se distingue entre la empresa familiar y la familia empresaria como dos sistemas distintos pero estrechamente vinculados. Cada uno requiere reglas, instancias de gobierno y procesos de profesionalización propios. La falta de claridad en estos aspectos puede generar conflictos que pongan en riesgo la continuidad del negocio.

Las grandes empresas familiares, explicó Reynoso, suelen contar con buen gobierno corporativo, normas claras de sucesión y mecanismos de transparencia. Estos elementos fortalecen la confianza de inversionistas, trabajadores y clientes. “La vocación de continuidad es el corazón de la empresa familiar”, afirmó.

Base Cátedra 3.000 y el desafío estadístico

Uno de los retos en el Perú es la ausencia de una definición oficial que permita identificar a las empresas familiares de manera homogénea. Reynoso sostuvo que incorporar este concepto en el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) facilitaría su inclusión en el censo empresarial y permitiría medir con mayor precisión su impacto económico y social.

Como parte del estudio presentado, se elaboró la Base Cátedra 3.000, que reúne a las 3.000 empresas más grandes del país. Este grupo concentra el 58% de los ingresos formales y el 37% del empleo. En una siguiente etapa, el análisis buscará determinar cuántas de estas organizaciones son empresas familiares, utilizando criterios comparables con experiencias internacionales.

Fundada en 1909 en Arequipa,
Fundada en 1909 en Arequipa, La Ibérica es un referente de empresa familiar en el Perú, con más de un siglo de continuidad y adaptación al mercado. Foto: Plaza Norte

La Ibérica: continuidad y adaptación

Fundada en 1909 en Arequipa, La Ibérica es uno de los ejemplos más representativos de empresa familiar en el Perú. Con 117 años de trayectoria, su historia está marcada por la continuidad generacional, la transmisión de valores y la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado sin perder su identidad.

Creada por el empresario español Juan Vidaurrázaga, la compañía nació con la fabricación artesanal de chocolate a partir de cacao peruano. A lo largo de las décadas, atravesó procesos de expansión, modernización tecnológica y profesionalización de su gestión, manteniendo una visión de largo plazo.

Actualmente, la empresa es gestionada por miembros de la segunda, tercera y cuarta generación, bajo un esquema que combina participación familiar en el directorio con ejecutivos no familiares en la alta dirección. Este modelo de gobierno corporativo ha permitido consolidar su presencia en el mercado nacional e iniciar un proceso de internacionalización, reflejando los principios que distinguen a las empresas familiares de larga data.

Temas Relacionados

empresa familiarLa Ibéricaperu-economia

Más Noticias

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: así van los partidos del torneo nacional

La jornada marcará el destino de los diez equipos que luchan por clasificar a los cuartos de final de la competencia. Conoce cómo quedaron Alianza Lima, Universitario, San Martín, Regatas Lima, y otros equipos

Resultados de la fecha 5

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Choque de pronóstico reservado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde se miden los dos primeros puestos del campeonato pasado. Sin duda, son tres puntos claves. Sigue las incidencias

Universitario vs Cusco FC EN

Cirujano de Magaly Medina niega que la conductora se haya realizado operaciones previas en el rostro: “No hubo cirugía anterior”

Luego de años de rumores, la periodista entrevistó a su doctor, Andrés Freschi, quien reveló que su primera cirugía facial fue ahora y no había secretos debajo de su piel

Cirujano de Magaly Medina niega

La gasolina más barata y cara de Lima este 7 de febrero de 2026

Así se encuentran los precios de los combustibles en la capital peruana durante este sábado

La gasolina más barata y

Johanna San Miguel: ¿Qué fue lo que dijo la actriz sobre las mujeres trans que generó un plantón en su show y rechazo en redes?

La actriz generó un gran revuelo virtual luego de expresar su postura sobre la identidad de género, lo que desató la convocatoria de un plantón por parte del colectivo Féminas Perú y un intenso intercambio de opiniones en internet

Johanna San Miguel: ¿Qué fue
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC anula la condena de

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

PJ ordena ejecutar sentencia que transfiere S/ 1,6 millones de Vladimir Cerrón al Estado

Bienes de Mario Vizcarra y su hermano César fueron embargados por presunta colusión en caso “Los Saqueadores de Ilabaya”

JEE acepta renuncia de Rossana Urrutia, vinculada a Miguel del Castillo, a su candidatura al Parlamento Andino

Partido de César Acuña destinó S/ 349 mil de la franja electoral a medio vinculado a la Universidad César Vallejo

ENTRETENIMIENTO

Johanna San Miguel: ¿Qué fue

Johanna San Miguel: ¿Qué fue lo que dijo la actriz sobre las mujeres trans que generó un plantón en su show y rechazo en redes?

Concierto de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos: vías de accesos, horarios y recomendaciones para ingresar

Daniela Darcourt se sincera sobre su anhelo de ser madre: “Qué bonito que un par de pedacitos de personas me puedan decir ‘mamá’”

Gabriel Calvo confiesa que está enamorado y usuarios sospechan de ‘Majo con sabor’: “Es la dueña de mi corazón”

Flavia Laos y Milenka Nolasco: todo lo que salió mal en el lanzamiento de su canción y los reclamos en vivo

DEPORTES

Resultados de la fecha 5

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: así van los partidos del torneo nacional

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima derrota 3 sets a 0 a Olva Latino y se acerca a Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Adrián Ugarriza firmó el empate del Kiryat Shmona y se unió al Top 5 de artilleros en la Liga de Israel

Guillermo Viscarra es baja en Alianza Lima y se pierde el duelo de vuelta frente a 2 de Mayo por Copa Libertadores