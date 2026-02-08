¿Qué es una empresa familiar? La Ibérica es considerada uno de los casos más representativos en Perú

En el Perú, este modelo predomina e incluye casos que superan el siglo de trayectoria. Foto: Directorio Horeca

Las empresas familiares conforman el tejido empresarial más extendido en el mundo y desempeñan un papel decisivo en la generación de empleo y riqueza. Más allá del tamaño o del sector en el que operan, estas organizaciones comparten una característica central: la intención explícita de mantener el proyecto empresarial en manos de la familia a lo largo del tiempo, integrando a distintas generaciones en su conducción y toma de decisiones.

Este enfoque de largo plazo las diferencia de otros modelos de negocio. No se trata únicamente de quién posee las acciones o dirige la compañía en un momento determinado, sino de una visión que prioriza la continuidad, la transmisión de valores y la sostenibilidad del negocio. En el Perú, este tipo de empresas no solo es mayoritario, sino que incluye casos emblemáticos que han logrado perdurar por más de un siglo.

Una definición que va más allá de la propiedad

Durante la presentación de un estudio organizado por la Universidad de Piura (UDEP), la presidenta del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar del Perú (ILAEFEP), Lucía Reynoso, remarcó que no todas las empresas con participación familiar pueden considerarse empresas familiares. “Cuando un fundador dice que quiere que la empresa pase a sus hijos y nietos, ahí está la diferencia. Todos tenemos familia, pero no todas las empresas son familiares”, señaló.

Reynoso explicó que este tipo de organizaciones no se define por su dimensión ni por un porcentaje específico de acciones, sino por el compromiso de transferir el proyecto empresarial a las siguientes generaciones. Esa vocación de continuidad, indicó, es el elemento que estructura la estrategia, el gobierno corporativo y la cultura interna de la empresa.

Peso económico y rol en el empleo

A escala global, las empresas familiares tienen un impacto significativo. Según cifras de las Naciones Unidas citadas durante la exposición, representan alrededor del 70% del producto bruto interno (PBI) mundial y el 60% del empleo. Aunque la mayoría corresponde a micro y pequeñas empresas, también existen grandes corporaciones familiares que operan en mercados internacionales y cotizan en bolsa.

En ese sentido, Reynoso precisó que el acceso al mercado de valores no elimina el carácter familiar de una empresa. Por el contrario, suele ser parte de un proceso de profesionalización y diversificación que fortalece su sostenibilidad y su capacidad de crecimiento en el largo plazo.

Empresa familiar y familia empresaria

Desde el ámbito académico, se distingue entre la empresa familiar y la familia empresaria como dos sistemas distintos pero estrechamente vinculados. Cada uno requiere reglas, instancias de gobierno y procesos de profesionalización propios. La falta de claridad en estos aspectos puede generar conflictos que pongan en riesgo la continuidad del negocio.

Las grandes empresas familiares, explicó Reynoso, suelen contar con buen gobierno corporativo, normas claras de sucesión y mecanismos de transparencia. Estos elementos fortalecen la confianza de inversionistas, trabajadores y clientes. “La vocación de continuidad es el corazón de la empresa familiar”, afirmó.

Base Cátedra 3.000 y el desafío estadístico

Uno de los retos en el Perú es la ausencia de una definición oficial que permita identificar a las empresas familiares de manera homogénea. Reynoso sostuvo que incorporar este concepto en el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) facilitaría su inclusión en el censo empresarial y permitiría medir con mayor precisión su impacto económico y social.

Como parte del estudio presentado, se elaboró la Base Cátedra 3.000, que reúne a las 3.000 empresas más grandes del país. Este grupo concentra el 58% de los ingresos formales y el 37% del empleo. En una siguiente etapa, el análisis buscará determinar cuántas de estas organizaciones son empresas familiares, utilizando criterios comparables con experiencias internacionales.

La Ibérica: continuidad y adaptación

Fundada en 1909 en Arequipa, La Ibérica es uno de los ejemplos más representativos de empresa familiar en el Perú. Con 117 años de trayectoria, su historia está marcada por la continuidad generacional, la transmisión de valores y la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado sin perder su identidad.

Creada por el empresario español Juan Vidaurrázaga, la compañía nació con la fabricación artesanal de chocolate a partir de cacao peruano. A lo largo de las décadas, atravesó procesos de expansión, modernización tecnológica y profesionalización de su gestión, manteniendo una visión de largo plazo.

Actualmente, la empresa es gestionada por miembros de la segunda, tercera y cuarta generación, bajo un esquema que combina participación familiar en el directorio con ejecutivos no familiares en la alta dirección. Este modelo de gobierno corporativo ha permitido consolidar su presencia en el mercado nacional e iniciar un proceso de internacionalización, reflejando los principios que distinguen a las empresas familiares de larga data.