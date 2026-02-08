Poder Judicial admite demanda de hábeas corpus para otorgar salvoconducto a favor de Betssy Chávez

Documento judicial considera que declaraciones de José Jerí sobre un posible ingreso de autoridades peruanas a la Embajada de México en Perú para capturar a la ex ministra de Pedro Castillo es una amenaza real. (AP Foto/Martín Mejía)

El Décimo Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite un hábeas corpus que solicita un salvoconducto inmediato para Betssy Chávez Chino, ex presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, de modo que pueda salir de la embajada de México y viajar al país norteamericano como parte del asilo político que le fue otorgado.

Según documentos del Poder Judicial del Perú, esta decisión responde a preocupaciones por posibles amenazas contra la integridad de la sede diplomática y los derechos fundamentales de la exfuncionaria.

La demanda se sustenta en declaraciones atribuidas al presidente de la República, José Enrique Jeri Oré, quien habría sugerido públicamente la posibilidad de ingresar por la fuerza a la embajada mexicana en Lima a fin de ejecutar una orden de prisión preventiva contra Betssy Chávez. En noviembre del 2025, el presidente Jerí indicó en conversación con El Comercio que “si se tiene que ingresar a la Embajada mexicana, se hará”.

José Jerí se pronunció sobre el salvoconducto a Betssy Chávez. Foto: Andina / Andina

La presentación sostiene que tales manifestaciones constituyen una “amenaza real, cierta e inminente”, vulnerando el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que garantiza la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Además, argumenta que ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial tienen facultad para ordenar capturas dentro de misiones extranjeras, ya que carecen de jurisdicción sobre estos recintos.

Entre las principales solicitudes, el recurso exige que se reconozca la gravedad de la amenaza sobre la embajada y que ninguna autoridad, incluidas la Presidencia de la República, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, tenga competencia para allanar, intervenir o ingresar en la legación diplomática mexicana.

El escrito también requiere que tanto el Poder Ejecutivo como la Policía Nacional se abstengan de realizar cualquier acción de captura, intervención o requisa dentro de la sede diplomática, y subraya la necesidad de imponer medidas de protección urgentes para salvaguardar la seguridad de la embajada y de Betssy Chávez Chino.

Según la documentación de la Corte Superior de Justicia de Lima, se solicita la entrega inmediata de un salvoconducto para que Chávez pueda abandonar el país, la prohibición de hostigamientos en su contra y la aplicación de sanciones, como multas coercitivas o denuncia penal, a quienes incumplan las órdenes judiciales. La resolución ordena notificar de inmediato al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio del Interior y a la Presidencia del Consejo de Ministros para garantizar la ejecución y supervisión de las medidas.

Betssy Chávez, expremier de golpista Pedro Castillo, se asiló en la embajada de México, informó Cancillería. Canal N

Betssy Chávez sigue esperando un salvoconducto

La exprimera ministra Betssy Chávez, procesada junto al expresidente Pedro Castillo por el intento fallido de golpe de Estado de 2022, permanece dentro la embajada de México en Lima desde noviembre del 2025 a la espera de que se le otorgue el salvoconducto necesario para salir de Perú, tras recibir asilo de ese país.

Luego de la llegada de Chávez a la Embajada de México en Perú, el Gobierno de José Jerí dispuso que se rompan las relaciones diplomáticas con el país norteamericano.

Durante una conferencia en Torre Tagle, el ministro de Relaciones Exteriores expresó que recibió la noticia “con sorpresa y con profundo pesar”, por lo cual Lima decidió cortar las relaciones ante este “acto inamistoso” y recordó que anteriormente México“pretendió construir una realidad paralelaa lo que verdaderamente ocurrió" durante la intentona, “difundiendo una versión tendenciosa e ideologizada”.