José Jerí desafía las normas internacionales por capturar a Betssy Chávez: No dudaría en entrar a la embajada de México

José Jerí vulneraría la embajada de México para detener a Betssy Chávez: “No tengo miedo cuando sé que estoy haciendo lo correcto"

Sin miedo a nada. El presidente de la República, José Jerí, afirmó estar dispuesto a desafiar leyes y tratados internacionales con tal de capturar a Bettsy Chávez. Señaló que no dudaría en ingresar por la fuerza a la embajada de México para cumplir el mandato judicial que ordena su detención.

En una entrevista con El Comercio, Jerí Oré indicó que el Ejecutivo aún no tiene una postura oficial sobre el tema, ya que no se ha reunido con sus ministros de Estado. Sin embargo, remarcó que no es una persona temerosa al momento de tomar decisiones.

“Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones. No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”, contestó.

Panorama en la embajada de México luego de que el juez Juan Carlos Checkley ordene cinco meses de prisión preventiva en contra de la exministra de Pedro Castilo. Video: Canal N

Sus declaraciones se producen luego de que el Poder Judicial ordenara cinco meses de prisión preventiva contra la exministra, al considerar que incumplió las normas de conducta. No obstante, la posición expresada por Jerí contrasta con lo dicho días atrás por la Cancillería y por Ernesto Álvarez, quienes descartaron de manera contundente cualquier intervención violenta.

¿Qué dijo Ernesto Álvarez sobre Betssy Chávez?

Antes de conocerse la resolución judicial, el titular de la PCM aseguró que el Perú respeta plenamente el derecho internacional.

“El Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país (…) mucho menos quebrar las leyes internacionales con respecto a la inmunidad de las sedes diplomáticas, eso sí está descartado”, afirmó Álvarez en declaraciones para Canal N.

FILE PHOTO: Peru's Prime Minister Betssy Chavez attends a news conference, in Lima, Peru December 1, 2022. REUTERS/Angela Ponce/File Photo

Es preciso recordar que el ingreso a una sede diplomática, aunque constituye una medida extrema, no es un hecho inédito. Ya ocurrió cuando el Gobierno de Ecuador entró a la embajada de México en ese país para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

Situación de Betssy Chávez en suspenso

José Jerí recordó que, si Betssy Chávez intenta salir de la sede diplomática, será detenida de inmediato. “México sabe que, si Betssy Chávez sale de la embajada, es capturada inmediatamente. También sabe que hay policías peruanos afuera y eso es visible”, indicó.

Asimismo, envió un mensaje directo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y rechazó que en el Perú exista persecución política contra opositores.“Todo eso que dices es parte de una estrategia de defensa totalmente alejada de la realidad. Ninguno es perseguido en el Perú, ningún expresidente está secuestrado. Yo no soy un dictador y solo he cumplido con el mandato de la Constitución. Entiendo que hablen tonterías como parte de una defensa política más que jurídica”, enfatizó.

Police officers stand outside Mexico's embassy after Peru's Supreme Court ordered the arrest and five-month preventive detention of former Prime Minister Betssy Chavez, who is currently under asylum at the embassy, ​​in Lima, Peru, November 21, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

Las declaraciones de Jerí coinciden con el panorama en la embajada de México. Tras la decisión del juez Juan Carlos Checkley de cambiar la situación legal de Chávez Chino —de comparecencia simple a prisión preventiva—, el ambiente alrededor de la sede diplomática cambió por completo.

En los alrededores, la presencia policial se ha incrementado de manera significativa. A los agentes que ya patrullaban la zona se sumaron nuevas unidades y, actualmente, hay tres patrulleros instalados frente al recinto.