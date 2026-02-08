Perú

Óscar Arriola, jefe de la PNP: La información del Sinadef sobre homicidios es ”absolutamente falsa e irreal”

El comandante general de la PNP volvió a desestimar los datos del Sinadef frente a los que maneja su institución. “La cifra es mucho menor”, señaló

Guardar
El comandante general de la
El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, cuestionó la validez de los datos sobre homicidios del Sinadef, alegando que estos registros agrupan diferentes muertes violentas sin distinguir homicidios, accidentes o suicidios, lo que genera discrepancias con los datos policiales

El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, cuestionó este domingo la validez de los datos sobre homicidios reportados por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en medio de críticas por el incremento de asesinatos, especialmente contra transportistas afectados por la extorsión.

“Esa información es absolutamente falsa e irreal”, afirmó el alto mando en declaraciones recogidas por la radio Exitosa.

“En el rubro de homicidios la cifra es mucho menor que los que indica la Policía, que es la que levanta (los datos). El Sinadef nunca va a poder tener en homicidios un número mayor al que tiene registrado la policía porque falta completar con alguna información que le proporcionan posteriormente los protocolos de necropsia en las morgues”, agregó.

Desde el Ejecutivo, el ministro Miguel Ángel Espichán (Ambiente) respaldó las afirmaciones y señaló que “definitivamente” se deben revisar los datos de esta plataforma utilizada para registrar en tiempo real las defunciones, aunque aseguró confiar “en las cifras que ha dado” la PNP.

Arriola afirmó que la cifra
Arriola afirmó que la cifra real de homicidios es menor a la reportada por Sinadef, ya que la Policía es la entidad encargada de levantar los datos y completar la información con los protocolos de necropsia

En los últimos días, el analista de datos Juan Carbajal difundió en su cuenta de X registros oficiales que confirman el promedio diario de homicidios más alto bajo el gobierno del presidente interino José Jerí.

El análisis de Carbajal indica que la gestión actual acumula 665 homicidios y, si la tendencia persiste hasta el final del mandato, previsto para el próximo 28 de julio, la cifra superaría los 1.600 homicidios, sin incluir posibles casos no registrados por el propio sistema.

De acuerdo con esos reportes, Pedro Pablo Kuczynski registró 842 homicidios, Martín Vizcarra 2.761, Manuel Merino 16 en cinco días, Francisco Sagasti 915, Pedro Castillo 2.091 y Dina Boluarte 5.450. Con Jerí, y bajo estado de emergencia en Lima y Callao, los datos reportan 244 homicidios en 104 días, una cantidad casi idéntica al mismo lapso previo a la medida.

Aproximadamente el 80% de estos casos resultaron de disparos de arma de fuego. Las zonas de Lima Norte y Lima Este muestran un incremento, mientras que Lima Centro y Callao presentan niveles similares, y Lima Sur reporta una baja.

El ministro de Ambiente, Miguel
El ministro de Ambiente, Miguel Ángel Espichán, respaldó la posición policial y propuso revisar la plataforma Sinadef, aunque expresó confianza en las cifras oficiales de la PNP

Discrepancia

Arriola informó que, hasta el 29 de enero de este año, se contabilizaron 190 homicidios a nivel nacional, una reducción respecto a los años anteriores: 214 en 2025, 212 en 2024 y 232 en 2023.

El jefe de la PNP ya había rechazado las cifras del Sinadef al señalar que estos datos reúnen diferentes muertes violentas sin distinguir entre homicidios, accidentes o suicidios, lo cual ayudaría a entender la diferencia con los registros policiales.

Además, sostuvo que el estado de emergencia facilitó una disminución de asesinatos y denuncias por extorsión en los últimos meses, aunque la percepción de inseguridad persiste y los homicidios con arma de fuego continúan concentrados en Lima y Callao.

Temas Relacionados

Óscar ArriolaPNPperu-noticiasSinadefHomicidios

Más Noticias

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Pablo Guede regresa a un once base para jugar ante el cuadro de Cutervo. Eso sí, sorprende la titularidad de Kevin Quevedo, quien no ha tenido muchos minutos esta temporada. Sigue las incidencias del encuentro

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Revelan que José Jerí realizó fiesta privada con congresistas, ministros e implicadas en red de prostitución del Congreso

Según Perú21, el presidente interino organizó una fiesta en Cieneguilla a la que asistieron los entonces ministros Morgan Quero y César Vásquez, además de la exfuncionaria parlamentaria Isabel Cajo

Revelan que José Jerí realizó

Receta de Arroz con Leche

Prepara un delicioso arroz con leche en solo 38 minutos. Esta receta fácil rinde 12 porciones, perfectas para compartir. Con su textura cremosa y un toque de canela, es un postre que siempre conquista a todos.

Receta de Arroz con Leche

Refresco de maracuyá: receta de una de las bebidas más populares en Perú

Originario de la costa y la selva peruana, el refresco de maracuyá destaca entre las bebidas tradicionales por el uso de maracuyá fresco, una fruta abundante en la región

Refresco de maracuyá: receta de

Receta de Sopa a la Minuta

Prepara una deliciosa Sopa a la Minuta en solo 20 minutos. Esta receta fácil y nutritiva, ideal para 4 porciones, te brinda un reconfortante plato lleno de sabor, con carne molida, fideos y un toque de orégano.

Receta de Sopa a la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revelan que José Jerí realizó

Revelan que José Jerí realizó fiesta privada con congresistas, ministros e implicadas en red de prostitución del Congreso

Desde el salvoconducto hasta multas a ministros: las medidas que el PJ analiza en favor de Betssy Chávez

“Abominable”: Congresista Milagros Jáuregui expuso en público a niñas embarazadas por violación y obligadas a dar a luz

Martín Vizcarra denuncia restricción de visitas en Barbadillo: “Vinieron mis hijas, pero me hicieron escoger a cuál ver”

Roberto Chiabra: perfil y hoja de vida del candidato del partido Alianza Unidad Nacional para las elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

El reencuentro más frío: Mayra

El reencuentro más frío: Mayra Goñi y Neutro evitan saludos en el lanzamiento musical de Flavia Laos

Magaly Medina vuelve con un ampay que promete sacudir la farándula peruana: “de esposo ejemplar a rey de la noche”

Paco Bazán más enamorado que nunca: asiste al aniversario de Corazón Serrano y le dedica emotivas historias a Susana Alvarado

Lucianeka será la telonera del concierto de Doja Cat en Perú

Darinka Ramírez demandará a Jefferson Farfán para pedir aumento de pensión para su hija

DEPORTES

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Paulo Autuori confrontó a periodista por ausencia de Ian Wisdom en Sporting Cristal vs Melgar: “Es oportunismo, no tiene sentido”

Matías Succar rompió su mala racha de cerca de dos años sin golear: anotó en aplastante triunfo de Cienciano contra Juan Pablo II por Liga 1 2026

Felipe Chávez hizo su debut con el Colonia: entró de cambio en caída frente a RB Leipzig por Bundesliga

Álvaro Barco explotó por polémico penal en empate de Universitario vs Cusco FC: “El árbitro quiso ser protagonista y que la ‘U’ no gane”