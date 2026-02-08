Óscar Arriola, jefe de la PNP: La información del Sinadef sobre homicidios es ”absolutamente falsa e irreal”

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, cuestionó la validez de los datos sobre homicidios del Sinadef, alegando que estos registros agrupan diferentes muertes violentas sin distinguir homicidios, accidentes o suicidios, lo que genera discrepancias con los datos policiales

El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, cuestionó este domingo la validez de los datos sobre homicidios reportados por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en medio de críticas por el incremento de asesinatos, especialmente contra transportistas afectados por la extorsión.

“Esa información es absolutamente falsa e irreal”, afirmó el alto mando en declaraciones recogidas por la radio Exitosa.

“En el rubro de homicidios la cifra es mucho menor que los que indica la Policía, que es la que levanta (los datos). El Sinadef nunca va a poder tener en homicidios un número mayor al que tiene registrado la policía porque falta completar con alguna información que le proporcionan posteriormente los protocolos de necropsia en las morgues”, agregó.

Desde el Ejecutivo, el ministro Miguel Ángel Espichán (Ambiente) respaldó las afirmaciones y señaló que “definitivamente” se deben revisar los datos de esta plataforma utilizada para registrar en tiempo real las defunciones, aunque aseguró confiar “en las cifras que ha dado” la PNP.

En los últimos días, el analista de datos Juan Carbajal difundió en su cuenta de X registros oficiales que confirman el promedio diario de homicidios más alto bajo el gobierno del presidente interino José Jerí.

El análisis de Carbajal indica que la gestión actual acumula 665 homicidios y, si la tendencia persiste hasta el final del mandato, previsto para el próximo 28 de julio, la cifra superaría los 1.600 homicidios, sin incluir posibles casos no registrados por el propio sistema.

De acuerdo con esos reportes, Pedro Pablo Kuczynski registró 842 homicidios, Martín Vizcarra 2.761, Manuel Merino 16 en cinco días, Francisco Sagasti 915, Pedro Castillo 2.091 y Dina Boluarte 5.450. Con Jerí, y bajo estado de emergencia en Lima y Callao, los datos reportan 244 homicidios en 104 días, una cantidad casi idéntica al mismo lapso previo a la medida.

Aproximadamente el 80% de estos casos resultaron de disparos de arma de fuego. Las zonas de Lima Norte y Lima Este muestran un incremento, mientras que Lima Centro y Callao presentan niveles similares, y Lima Sur reporta una baja.

Discrepancia

Arriola informó que, hasta el 29 de enero de este año, se contabilizaron 190 homicidios a nivel nacional, una reducción respecto a los años anteriores: 214 en 2025, 212 en 2024 y 232 en 2023.

El jefe de la PNP ya había rechazado las cifras del Sinadef al señalar que estos datos reúnen diferentes muertes violentas sin distinguir entre homicidios, accidentes o suicidios, lo cual ayudaría a entender la diferencia con los registros policiales.

Además, sostuvo que el estado de emergencia facilitó una disminución de asesinatos y denuncias por extorsión en los últimos meses, aunque la percepción de inseguridad persiste y los homicidios con arma de fuego continúan concentrados en Lima y Callao.