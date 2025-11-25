Perú

General Óscar Arriola afirma que los resultados del estado de emergencia son “enormes”, pero homicidios siguen en aumento

Luego del primer mes de Lima Metropolitana y el Callao en estado de emergencia, ni los altos mandos de la Policía Nacional, ni el presidente José Jerí, han publicado los resultados de esta medida

Guardar
General PNP Óscar Arriola dice que los resultados del estado de emergencia "son enormes", pero hasta el momento no se conoce cuáles son. (Video: RPP)

Ha pasado más de un mes desde que el Gobierno de José Jerí decidió declarar a Lima Metropolitana y el Callao en estado de emergencia, y aunque hasta el momento ni el presidente, ni la Policía Nacional del Perú, han presentado públicamente un balance de esta medida, el Comandante General PNP Óscar Arriola afirma que los resultados son “enormes”.

Al ser consultado sobre los datos en los que basa sus afirmaciones, la respuesta del general Arriola fue general y no dio cifra alguna, aunque destacó que su éxito fue replicado en medios de Chile, Ecuador y Colombia, nuevamente sin ofrecer información específica sobre las operaciones en el marco del Estado de Emergencia.

“Recalco categóricamente, los resultados son enormes y me refiero a la cantidad de detenidos, a la cantidad de cartuchos de dinamita, a la cantidad de inmuebles intervenidos, a la cantidad de extranjeros criminales y venezolanos que se encuentran en las cárceles. Me refiero a las organizaciones criminales, a los hechos criminales que se han esclarecido, a la capacidad de la Policía y de las autoridades peruanas (...)”, indicó de forma general a RPP.

Al ser consultado sobre las cifras del estado de emergencia, el general Arriola volvió a decir que los resultados “son enormes” y que “tienen que revisarlos”. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha dado plazo o respuestas sobre cuándo podrían ser presentados públicamente los resultados a los que se refiere el jefe de la PNP.

Arriola sobre la presentación de resultados: “dormí una hora”

Durante su conversación con RPP, el general Óscar Arriola fue consultado sobre cuándo se podrá conocer los resultados del estado de emergencia en Lima y Callao, pero solo indicó que de eso se encargará el presidente José Jerí. Es necesario recordar que el mandatario dijo que la presentación de resultados sería el pasado 27 de octubre, pero hasta el momento no ha cumplido.

Pese a que se reiteró la consulta y se destacó la participación de la Policía Nacional en la elaboración de estos resultados, el Comandante General de la PNP afirmó que “acabo de dormir solamente una hora y no estoy en las cuestiones políticas. Soy un policía, nada más”, y evitó responder a la pregunta directa hecha por el medio radial.

General Óscar Arriola acusa a los derechos humanos de desestabilizar a la PNP. (Video: RPP)

Arriola acusa a los Derechos Humanos de desestabilizar a la PNP

En conversación con RPP, el general Arriola también señaló a las ONG en favor de los derechos humanos de “desestabilizar y bajar la moral al personal” de la Policía Nacional del Perú y sostuvo que estarían “no sé pagados con quién”.

“A nosotros no nos va a temblar la mano y preferimos irnos a la cárcel, pero actuar con mano dura. Esto, esto tiene que parar y ese es el compromiso que tenemos con todos los gremios, con todas las personas que vienen siendo víctimas de estos, de estos extorsionadores”, afirmó en el medio radial.

Arriola también recordó que la ley actualmente permite a los policías abatir a criminales que porten armas de fuego, ya sean reales o réplicas, y que la PNP está convencida de la necesidad de “usar gradualmente la fuerza al mismo nivel de violencia que utilizan estos criminales”.

Se incrementa a 1,998 los
Se incrementa a 1,998 los homicidios registrados en lo que va del año 2025, advierte el analista de datos Juan Carbajal. (Foto: Juan Carbajal/X)

Homicidios siguen en aumento

Según el analista de datos, Juan Carbajal, las cifras actuales de muertes en el país muestran una “tendencia clara de que este año 2025 terminaría superando lo registrado en el año 2024”, cuando se reportaron 2,083 asesinatos durante todo el año, con un promedio diario de 5 homicidios. Actualmente, con las cifras registradas en el Sinadef, el promedio de homicidios en 2025 se ha elevado a 6 cada 24 horas.

Las cifras de asesinatos durante el gobierno de José Jerí tampoco son alentadoras. Pese a la aplicación de estados de emergencia en Lima y Callao, además Trujillo, Virú, Zarumilla y Tumbes; solo durante la gestión del actual del presidente, el Perú reporta un total de 231 asesinatos, y mantiene un promedio de 5.37 homicidios al día solo desde el 10 de octubre.

Temas Relacionados

PNPPolicía Nacional del PerúJosé JeríEstado de EmergenciaLimaCallaoperu-noticias

Más Noticias

Mario Irivarren sorprende al pedir a Paolo Guerrero en su show: “Vengo con la ‘9’ y cantamos ‘Declaración de Amor’”

El integrante de ‘La Manada’ sorprendió al pedir al ‘Depredador’ como invitado y aseguró que está listo para cantar con él en vivo

Mario Irivarren sorprende al pedir

Madre de Thamara Medina llega a clínica tras accidente y modelo advierte: “El que se hace cargo de mí es mi papá”

La modelo detalla sus lesiones, agradece estar viva y revela que es su padre quien la acompaña siempre, mientras Alejandra Baigorria confirma que está fuera de peligro

Madre de Thamara Medina llega

‘Cri Cri’ cuenta que Jefferson Farfán llamó a su esposa cuando estaba en prisión: “Es doloroso, escuché el audio”

Revela que escuchó el audio y recuerda los meses en prisión como un momento de total indefensión. El primo del exfutbolista calificó el hecho como “doloroso y desleal”

‘Cri Cri’ cuenta que Jefferson

Elecciones 2026: Los errores que debes evitar cometer para elegir tu local de votación

El trámite digital permite seleccionar y modificar hasta tres opciones distintas para reducir desplazamientos y simplificar la jornada electoral. Conoce todos los detalles

Elecciones 2026: Los errores que

¡Histórico! Ministerio de Vivienda firma en Juliaca un contrato de S/1.706 millones para la obra de saneamiento más grande del Perú

Hasta antes de la ejecución de la Etapa II del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado (PIAA) de Juliaca, la obra más grande había sido la de Nueva Rinconada, en Villa María, San Juan de Miraflores y Villa el Salvador

¡Histórico! Ministerio de Vivienda firma
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí reafirma su postura

José Jerí reafirma su postura contra el aborto y limita excepciones: “Yo defiendo la vida del concebido”

Abogado de Dina Boluarte aclara el monto que la expresidenta recibiría de pensión vitalicia

Ernesto Álvarez culpa a gestión de Dina Boluarte por fondos fantasma en Beca 18: “El Gobierno anterior no había presupuestado”

Carlos Bruce dejará la alcaldía de Surco para postular a la de Lima en las próximas elecciones municipales 2026

Congreso: PL propone que al menos 10% del PBI se invierta en Educación

ENTRETENIMIENTO

Jorge Benavides habría grabado preventa

Jorge Benavides habría grabado preventa de Panamericana TV y elenco de su programa queda en shock

Mario Irivarren sorprende al pedir a Paolo Guerrero en su show: “Vengo con la ‘9’ y cantamos ‘Declaración de Amor’”

Madre de Thamara Medina llega a clínica tras accidente y modelo advierte: “El que se hace cargo de mí es mi papá”

‘Cri Cri’ cuenta que Jefferson Farfán llamó a su esposa cuando estaba en prisión: “Es doloroso, escuché el audio”

Samahara Lobatón defiende a Jesús Barco de ampay y responde sobre pelea con Melissa Lobatón: “Ella es un poco tosquita”

DEPORTES

La final de Copa Libertadores

La final de Copa Libertadores 2025 beneficiará a Perú con 70 millones de dólares de ingreso y la llegada de 50 mil turistas

Alianza Lima busca revertir sanción contra Carlos Zambrano para que juegue el Alianza Lima vs Sporting Cristal pese a tarjeta roja

Reimond Manco reveló los motivos por los que Alianza Lima no quiere renovarle a Hernán Barcos: “Su relación con el grupo está desgastada”

Pedro García apuntó factor que provocó la expulsión de Carlos Zambrano en Alianza Lima vs UTC: “Le sacaron la roja viéndole la placa”

Alianza Lima vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026