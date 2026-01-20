Streamer Neutro desata indignación tras ofrecer entradas de BTS a cambio de favores sexuales a fans menores de edad

Streamer peruano Neutro genera polémica por ofrecimiento de dinero para fans de BTS a cambio de favores sexuales | Foto composición: Infobae Perú / KICK

El streamer peruano Neutro vuelve a desatar una fuerte controversia luego que, durante una transmisión en vivo, publicara un anuncio en Facebook Marketplace ofreciendo supuestas entradas para los conciertos de BTS en Perú a cambio de favores sexuales, utilizando expresiones explícitas de connotación sexual. El hecho quedó grabado en video y fue difundido ampliamente en redes sociales, generando indignación entre fans del grupo surcoreano y usuarios en general.

En la transmisión, se observa cómo el streamer completa los campos del anuncio en tiempo real —precio, categoría y estado del producto— mientras hace comentarios sexuales frente a su audiencia. “Te doy tu entrada, por favor. Ya sabes cómo es la nuez”, se le escucha decir, seguido de frases aún más explícitas mientras confirma que el anuncio ya había sido publicado y que personas comenzaron a escribirle. La escena provocó risas entre algunos participantes del stream, pero también una ola inmediata de críticas.

La reacción de la comunidad ARMY (nombre que se le atribuye a los fans de BTS) no se hizo esperar. En redes sociales, seguidoras calificaron el hecho como "asqueroso, ilegal y totalmente inaceptable", advirtiendo que este tipo de ofrecimientos no pueden ser normalizados bajo el argumento del “contenido” o la “broma”, ya que dentro de la comunidad hay también menores de edad. “Esto no es humor ni intercambio: es abuso”, señalaron en mensajes que se viralizaron tras la difusión del video, exhortando a denunciar cualquier propuesta similar.

¿Quién es Neutro?

¿Quién es Neutro, el polémico streamer que hoy enfrenta graves acusaciones?

Arturo “Neutro” Fernández es uno de los streamers más polémicos del entorno digital peruano. Inició su carrera durante la pandemia, cuando con 16 años comenzó a transmitir videojuegos desde su casa, y con el tiempo ganó notoriedad y colaboraciones con otros influencers. Sin embargo, su creciente exposición ha estado marcada por controversias constantes, convirtiendo cada nuevo episodio mediático en una polémica mayor que la anterior.

Neutro ha estado envuelto en varias polémicas a lo largo de su carrera. Una de las primeras ocurrió cuando, durante una transmisión en vivo, roció con líquido inflamable a un amigo y le prendió fuego como parte de un “reto”, hecho que generó fuerte indignación pese a que no se reportaron lesiones graves. Posteriormente, fue duramente cuestionado por comentarios misóginos y desinformados sobre la píldora del día siguiente, cuando afirmó en tono burlón: “Tienes que darle la pastilla como a un perro”, refiriéndose a las mujeres.

La controversia más grave se produjo el 11 de julio del 2025 con el evento “El Rey de la Calle 2”, una pelea de box amateur sin autorización ni regulación, donde un joven sin experiencia quedó inconsciente y fue internado en UCI. Aunque mantiene una base de seguidores que lo respalda, estas acciones han dejado de ser solo escándalos digitales y han tenido consecuencias reales, poniendo en riesgo la integridad y la vida de otras personas.

Infobae Perú alertó primero sobre estas propuestas

Anuncios en Facebook Marketplace han sido señalados como uno de los canales usados por personas inescrupulosas | Foto referencial: Andina

La polémica se agrava porque ocurre en un contexto ya sensible. Desde hace varios días, Infobae Perú viene reportando denuncias de fans que aseguran haber recibido mensajes no solicitados con ofrecimientos de ‘apoyo económico’ o entradas para BTS a cambio de favores sexuales, algunos de ellos dirigidos incluso a menores de edad. Según los testimonios, varias de estas comunicaciones incluyen insistencia, hostigamiento y, en casos más graves, amenazas.

Algunas fans han comenzado a exponer públicamente números de WhatsApp y perfiles de Facebook desde los cuales aseguran haber sido contactadas. Entre los reportes figura el perfil de Renzo Hugo Vela Vega, quien en su cuenta de Facebook afirma pertenecer a la Policía Nacional del Perú (PNP) y muestra fotografías vistiendo el uniforme de la institución; sin embargo, su pertenencia a la PNP no ha podido ser corroborada oficialmente.

Capturas de WhatsApp que una fan de BTS reportó.

Otro de los casos difundidos corresponde al número +51 959 330 361, desde el cual —según el testimonio de una fan— se le habría escrito de manera reiterada para presionarla a acceder a un favor sexual, acompañando los mensajes con amenazas, incluyendo referencias a la supuesta dirección de su vivienda y a la identidad de sus familiares. Propuestas similares también habrían sido realizadas desde otros números, como el +51 922 221 483, entre varios más que la comunidad continúa reportando.

MIMP se pronuncia

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) expresó un rechazo contundente a cualquier acto que promueva la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, y advirtió que "ofrecer entradas a conciertos a cambio de favores sexuales constituye un delito que no puede ser tolerado".

La entidad informó que, ante un caso ocurrido en Trujillo, actuó de oficio a través del Programa Nacional Warmi Ñan, presentando una denuncia por el delito de proposiciones con fines sexuales contra menores de edad y solicitando a la Fiscalía el inicio inmediato de las diligencias de investigación, reafirmando su compromiso de intervenir frente a este tipo de conductas.

¿Dónde denunciar y cómo pedir ayuda?

Si eres víctima de acoso, hostigamiento, amenazas o cualquier forma de violencia vinculada a estos ofrecimientos, o conoces a alguien que esté pasando por una situación similar, puedes buscar ayuda de inmediato. La Línea 100 es un servicio gratuito del Estado que brinda orientación y consejería emocional en español, quechua y aimara, y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

También puedes acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se ofrece atención integral legal, psicológica y social a las víctimas de violencia. Estos centros funcionan a nivel nacional y, en varios casos, operan dentro de comisarías con atención permanente.

Para más información, puedes comunicarte al (01) 419 7260 o ingresar a la página oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Además, si los hechos constituyen un delito —como amenazas, extorsión, acoso sexual o violencia digital—, también puedes denunciar ante la Policía Nacional del Perú (PNP), acudiendo a la comisaría más cercana o llamando al 105 para recibir orientación inmediata.