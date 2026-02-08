Flavia Laos y Milenka Nolasco: todo lo que salió mal en el lanzamiento de su canción y los reclamos en vivo

Un divertido resumen de todos los percances ocurridos durante el estreno de la nueva canción de Milenka y Flavia Laos, desde la tardanza de horas hasta un choque inesperado TikTok @jooviiaa

Lo que debía ser una noche de celebración y música terminó convirtiéndose en una sucesión de tensos momentos y reclamos públicos. El lanzamiento de “Inoxxxente”, el más reciente sencillo de Flavia Laos junto a la tiktoker Milenka Nolasco, quedó marcado por retrasos, fallas técnicas y una evidente descoordinación que dejó a la cantante visiblemente molesta. Lejos de ocultar su incomodidad, Laos decidió encarar a su compañera y a la producción en plena transmisión en vivo, generando revuelo entre sus seguidores y la prensa.

Retrasos, fallas y reclamos

La expectativa por el lanzamiento era alta. Flavia Laos y Milenka Nolasco, ambas figuras populares de la escena digital y musical, habían anunciado el estreno con anticipación y prometían un evento especial. El 6 de febrero, ambas compartieron a través de Kick los momentos previos al show mientras se dirigían en limosina al local. Sin embargo, la tensión comenzó a sentirse antes de llegar al destino, cuando Flavia empezó a recibir alertas sobre problemas logísticos.

Durante la transmisión, Laos no dudó en expresar su frustración: “La próxima vez que hagas un evento, por favor, supervisa, pero no lo hagas así, no vale la pena, ya te das cuenta”, le dijo a Milenka, evidenciando que la organización no estaba a la altura de sus expectativas. La molestia fue en aumento cuando, al llegar, se enteró de que había retrasos de varias horas y problemas graves con la iluminación, el sonido y la coordinación general.

“¿Hermana, qué puedo hacer? Te voy a decir algo, si lo organizo yo, no me estreso, si lo organizas tú sí me voy a estresar porque ya nos damos cuenta. Te quiero un montón, pero por favor arregla tu equipo”, le reclamó Laos detrás de cámaras, dejando claro que su paciencia se había agotado.

Confrontación con la producción y tensión en el escenario

La situación no mejoró cuando ambas artistas subieron al escenario. Frente al público y la prensa, Flavia Laos se vio obligada a disculparse por los “percances” que impedían el desarrollo normal del show. “De hecho, queremos cantar la canción, pero no nos han puesto nuestro micro, no entendemos nada”, reclamó ante todos, visiblemente molesta. La tensión llegó a su punto máximo cuando advirtió: “Y si no (lo instalan), me voy al baño, con permiso”, para luego bajarse de la tarima mientras Milenka intentaba comunicarse con los organizadores.

Revive el tenso momento que se vivió en el lanzamiento de la nueva canción de Flavia Laos y Milenka. La cantante no ocultó su molestia por las fallas técnicas y la mala organización, quejándose en pleno escenario. TikTok @josepastord

El reclamo no quedó ahí. Flavia Laos se dirigió directamente a la empresa encargada de la producción para exigir explicaciones: “No pueden hacer esto porque de verdad no es por Milenka, porque Milenka confió en ustedes. El hecho de que usted sea tan desorganizado… cuando hay un evento y se ‘vuela’ la luz, tienes que tener un grupo electrógeno. No, es que de verdad es una cag***”, sentenció sin filtros.

La prensa presente captó cada momento, desde la incomodidad de Laos hasta los intentos de Nolasco por calmar la situación y salvar el evento. Incluso, Flavia no dudó en advertirle a su compañera sobre los riesgos de una mala organización: “¿Para qué invitas prensa? Ya ves. Yo te estoy diciendo, bebé. Tienes que pensar bien, organizar muy bien”, comentó, mientras Milenka intentaba mantener el ánimo ante el público.

Reacciones en redes y críticas de influencers

El incidente no pasó desapercibido en TikTok y otras plataformas sociales. Diversos videos del evento y los reclamos de Laos rápidamente se viralizaron, generando opiniones divididas entre los internautas. Algunos señalaron a Flavia como responsable indirecta, cuestionando por qué dejó en manos de Milenka la organización si ella tiene mayor experiencia en la industria. “Si la experta es Flavia debió organizarlo ella”, “Se queja pero si es de las dos porque no lo hizo ella”, fueron algunos de los comentarios.

Otros usuarios criticaron directamente la producción: “Tan real, sus eventos de Flavia son un éxito y esta vez estaba bien guachafo”, “Cualquier cosa habrán contratado con tal de ahorrarse billete”, “Es cierto, esos eventos grandes por lo general tienen que tener grupo electrógeno”, “Todo se vio guachafo y no funcionaba nada, pobre Flavia”.

El tema también fue abordado por populares influencers. Ric La Torre calificó la presentación como “el Roche de su vida” para Flavia, lamentando la diferencia abismal entre la organización de sus lanzamientos previos y el evento fallido con Milenka: “El lugar, la producción, cualquier cosa... Pésimo, pésimo, pésimo”, comentó.

La cantante e influencer Flavia Laos no ocultó su molestia y fue captada reclamando enérgicamente por la desastrosa organización del evento de lanzamiento de su nueva canción junto a Milenka Nolasco. Fallas técnicas y falta de profesionalismo desataron su furia. TikTok @riclatorrez

José Pastor, por su parte, destacó la falta de coordinación y la incomodidad de ambas figuras ante la prensa y el público. Jovia, en tono humorístico, resumió: “La que debió encargarse y la que tiene experiencia es Flavia, pero dejaron todo a manos de Milenka y su producción. Lamentablemente, pues tienen la mala costumbre los limeños, no sé si los limeños, los influencers, a llegar tarde a todo”.

Pese a los desencuentros, la canción fue finalmente interpretada y el evento se llevó a cabo, aunque lejos del resultado esperado. Además, también se cuestionó que luego de la presentación de Laos con la tiktoker, esta se presentara a cantar cumbia con su orquesta. Algunos usuarios indicaron que una cosa no tenía que ver con la otra; mientras otros le sugirieron a Milenka que la cumbia es lo suyo.