Edson Dávila responde a críticas por no trabajar con Gisela Valcárcel y quedarse en América: “Se presentó una gran oportunidad”

El conductor de ‘América Hoy’ aseguró que no hubo ninguna rencilla luego de confirmar su permanencia en canal 4 tras la salida de GV Producciones

Edson Dávila, conocido como 'Giselo', explica por qué decidió quedarse en América Televisión y no seguir a Gisela Valcárcel. Aclara que no se considera un 'Judas' y que simplemente aprovechó una gran oportunidad profesional | TikTok
Edson Dávila decidió enfrentar las críticas que surgieron tras su permanencia en América Televisión. Su salida de la producción liderada por Gisela Valcárcel fue uno de los temas más comentados en la televisión peruana. Varios comentarios apuntaron a una supuesta traición, especialmente después de que la productora decidió llevar a parte de su equipo a Panamericana Televisión.

Durante su visita al programa ‘Reventonazo de la Chola’, el conductor fue directo. Explicó que su continuidad responde a una oportunidad profesional que no quiso dejar pasar.

“En realidad no es así (que me llamen Judas). No es así en realidad. Yo lo veo de otra forma y creo que cualquiera que está aquí presente, como dije hace un rato, el tren pasa una sola vez. Para mí ha sido una gran oportunidad que se me ha presentado quedarme en América Televisión y yo simplemente la he aprovechado. La voy a aprovechar”, sostuvo ante la consulta de Ernesto Pimentel.
Edson Dávila sonríe en dos
Edson Dávila sonríe en dos momentos, uno casual y otro junto a Gisela Valcárcel, mientras responde a las críticas sobre su decisión de continuar en América TV en lugar de unirse a Gisela (TIkTok)

La decisión de Dávila de seguir en el canal generó diferentes interpretaciones en el medio. Algunos seguidores de Valcárcel señalaron que su partida del equipo original marcaba una distancia personal. Sin embargo, Dávila aclaró que no existió ningún conflicto con su exjefa y que su relación terminó bien.

“Estoy muy agradecido, ojo, también quiero decirlo, aprovechando tu cámara. No tiene nada que ver porque dicen: ‘Ay, me fui peleando’. Eso no es así. Yo dije: ‘Gracias’. Acabó mi contrato y empecé un nuevo contrato. Así fueron las cosas”, explicó.

El conductor también quiso dejar en claro que la televisión es un espacio de oportunidades y decisiones. Aseguró que cada proyecto tiene su ciclo y que, en su caso, optó por renovar su vínculo con el canal donde inició su carrera.

Edson Dávila, conocido como 'Giselo',
Edson Dávila, conocido como 'Giselo', se pronuncia ante las críticas por su decisión de quedarse en América TV y no unirse a Gisela Valcárcel, afirmando que no se considera un "Judas" (TIkTok)

Gisela Valcárcel habló de Edson Dávila y Janet Barboza

Durante una visita a Iquitos a finales de enero, Gisela Valcárcel fue consultada sobre su relación con los talentos que trabajaron bajo su producción, entre ellos Edson Dávila y Janet Barboza. La empresaria televisiva optó por una respuesta conciliadora y evitó alimentar los rumores de distancia o resentimiento dentro del equipo.

En su declaración, Valcárcel afirmó: “Yo no creo que me hayan dado la espalda. (Si no han aceptado es) porque no han querido y han tenido una mejor oferta. Nosotros somos un equipo, pero no somos dueños de las personas. No creo que me hayan dado la espalda”. Estas palabras buscan dejar zanjada cualquier especulación sobre un posible conflicto y remarcan la autonomía de cada integrante para decidir su futuro profesional.
Gisela Valcárcel ya se encuentra
Gisela Valcárcel ya se encuentra en Iquitos.

El ciclo de América Hoy sin la producción de Valcárcel y Ethel Pozo supuso un giro para el formato y para quienes optaron por quedarse en el canal. Los nuevos desafíos colocan a los conductores en el centro de la atención y los obligan a conectar nuevamente con el público, esta vez bajo diferentes condiciones de producción.

¿Cuánto rating logró el estreno de América Hoy?

El inicio de la temporada 2026 de ‘América Hoy’ el lunes 2 de febrero estuvo marcado por la expectativa tras la salida de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo. La conducción renovada y los cambios en la producción generaron comentarios previos sobre el posible desempeño del programa en su regreso a pantalla.

El primer programa logró 4,5 puntos de rating en Lima y 4,0 puntos en el promedio de Lima y 6 ciudades. Los números reflejan una respuesta moderada del público en comparación con temporadas anteriores, donde el formato superaba los dos dígitos. El resultado plantea interrogantes sobre la capacidad del equipo actual para recuperar el nivel de audiencia y consolidar el espacio en la programación matutina.

La cifra obtenida por ‘América Hoy’ coloca al programa en una posición de alerta frente a la competencia. El reto inmediato para los conductores y la nueva producción será conquistar nuevamente a los televidentes y mantener el interés.

