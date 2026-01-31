Perú

Gisela Valcárcel habla de las críticas, los conductores de América Hoy y si se haría cirugías: “No sé si usaría una pañoleta”

La conductora llegó a Iquitos y no dudó en brindar una entrevista a la prensa local, donde descartó sentirse la “reina de la TV”, se refirió a Janet Barboza y Edson Dávila, y respondió con humor diferentes cuestionamientos de su vida personal

Gisela Valcárcel brindó entrevista en Iquitos. Fuente: Malvina)

La visita de Gisela Valcárcel a Iquitos generó expectativa entre los habitantes de la ciudad y los medios locales, quienes aprovecharon la oportunidad para conversar con una de las figuras más influyentes de la televisión peruana. Durante su paso por la capital de la región Loreto, la conductora brindó una entrevista en la que abordó diversos temas, desde la percepción pública sobre su figura hasta su relación con otros conductores y las críticas que suele recibir en el medio.

Consultada sobre el título de “reina de la televisión”, Valcárcel respondió con naturalidad y agradecimiento. “(¿Si me siento una reina?) No, en realidad es algo con que algunas persinas me suelen presentar. Les agradezco, pero si reina significa lo mismo que cuando yo digo a alguien reina, es porque me están engriendo. Si es eso, lo tomo con mucho cariño y agradecimiento. Lo que siento es que soy una persona que accedió a la popularidad, pero que es muy parecida a todas las mujeres, a la mayoría de mujeres en el país”, comentó Gisela, según un video publicado por el medio Malvina.

La conductora aprovechó para resaltar el valor de las madres peruanas y la fortaleza de las mujeres en el país, enfatizando que cada una tiene un papel fundamental en su entorno familiar.

Ante la sugerencia de que otras figuras buscan “quitarle la corona”, Valcárcel respondió con humor y sin incomodidad. No sé. La verdad es que cuando alguna persona quiere parecerse a otra, al menor si es mi caso, lo menos que puedo hacer es agradecer. (¿Te consideras única?) Como tú, aquí no hay ninguno duplicado”, afirmó, dejando en claro que no se preocupa por las comparaciones ni por el surgimiento de nuevas figuras en el medio.

Podría seguirle los pasos a Magaly Medina

El tema de las cirugías estéticas también surgió durante la entrevista, en un contexto donde muchas figuras públicas optan por procedimientos para modificar su apariencia. Gisela Valcárcel fue directa respecto a su postura.

“No, yo no puedo decir que no me haría una cirugía, pero creo que hay que ser muy valiente. No sé si usaría una pañoleta, no sé si lo mostraría, pero sí sé que si quiero hacerlo, lo haré”, dijo.

Consultada sobre si se aumentaría los labios, la conductora respondió entre risas: “No. Porque tengo los labios bastante gruesos. Labios así que no creo que me pueda hacer un aumento, pero sí me puedo hacer mil cosas. O sea, no estoy en desacuerdo con nada por eso”.

No hace caso a las críticas

La conductora también reflexionó sobre los cambios en la televisión peruana y la percepción de que el medio se ha vuelto más competitivo y crítico.

“La televisión debe seguir con algunos códigos. Ahora, cuando eres conocido, estás expuesto a que se digan muchas cosas de ti, debes saber tomártelo bien”, señaló.

Sobre el manejo de las críticas y la exposición pública, Valcárcel fue enfática al señalar que no vive pendiente de los comentarios negativos. “Lo que pasa es que yo no sé lo que dicen de mí en muchas ocasiones. No estoy metida o buscando qué dicen de mí. A veces ni me entero”, explicó, mostrando una actitud de distancia y serenidad ante las opiniones externas.

Gisela Valcárcel ya se encuentra en Iquitos.

Qué piensa de Ethel Pozo y Edson Dávila

En el diálogo también se abordó el tema de la relación con otros talentos de la televisión, como Janet Barboza y Edson Dávila. Ante la sugerencia de que los actuales conductores de ‘América Hoy le dieron la espalda al no ir con ella a Panamericana TV, Valcárcel fue clara: “Yo no creo que me hayan dado la espalda. (Si no han aceptado es) porque no han querido y han tenido una mejor oferta. Nosotros somos un equipo, pero no somos dueños de las personas. No creo que me hayan dado la espalda”.

Finalmente, en un momento distendido, la conductora fue consultada sobre a quién salvaría si hay riesgo de ahogarse. El periodista la hizo elegir entre Tula Rodríguez, Magaly Medina y Rodrigo González ‘Peluchín’.

Fiel a su estilo y sin intención de polemizar, la rubia respondió con humor: “Ay, no, yo me tiro para ver qué pasa conmigo. No voy a salvar a ninguno. Yo me tiro, yo me tiro que a mí me pase… Vamos a ver lo que pasa", generando las risas en el estudio.

Gisela Valcárcel llegó a Iquitos para ser parte del 28 aniversario del Grupo Explosión, que se celebrará este sábado 31 de enero en ‘El Pardo’.

