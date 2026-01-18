Perú

Atacan a balazos empresa de transportes Cinco Estrellas por segunda vez en menos de 15 días, en pleno estado de emergencia

La balacera se produjo pocos días después del paro de transportistas en Lima y Callao, convocado para exigir mayor seguridad frente a las amenazas y cobros ilegales que afectan al sector

Guardar
(Video: Exitosa Noticias)

En pleno estado de emergencia y cuando el sector transporte aún reclama mayor seguridad, la empresa de transportes Cinco Estrellas volvió a ser blanco de la delincuencia. La noche del sábado 17 de enero, sujetos armados atacaron a balazos el patio de maniobras de la compañía, ubicada en el distrito de San Antonio de Jicamarca, en la provincia de Huarochirí, generando pánico entre trabajadores y vecinos de la zona.

Este nuevo atentado se convierte en el segundo ataque extorsivo contra Cinco Estrellas en menos de dos semanas, pese a la prórroga del estado de emergencia decretado por el Gobierno. La empresa cubre rutas clave entre San Juan de Lurigancho y Pachacámac, lo que incrementa la preocupación entre quienes dependen a diario de este servicio.

Disparos en la noche y huida de los atacantes

Custer de la empresa Cinco
Custer de la empresa Cinco Estrellas: (Foto: BC Urban)

De acuerdo con información difundida por Exitosa Noticias, el ataque ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche. Testigos relataron que dos vehículos de color plomo llegaron hasta el patio de maniobras de la empresa y, sin mediar palabra, desde el interior realizaron al menos dos disparos contra el portón y las instalaciones del local.

Los dos carros salieron embalados. La Policía apareció después de media hora. Su objetivo ha sido la empresa, para cobrarle cupo, como darle una advertencia y se fueron”, declaró uno de los vecinos, cuya vivienda se encuentra a pocos metros del lugar atacado. Otro testimonio señaló que uno de los ocupantes de los vehículos pudo ser visto “con la mano afuera de la ventana” antes de que se dieran a la fuga a toda velocidad.

El ataque generó momentos de tensión y alarma no solo entre los trabajadores que se encontraban en el recinto, sino también entre los vecinos del anexo 8 de Jicamarca, quienes escucharon claramente las detonaciones. Algunos residentes aseguraron que el patrullaje policial en la zona es escaso, una situación que —según indican— se repite desde hace varios meses.

Pese a la violencia del atentado, no se reportaron personas heridas, de acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional. Efectivos de la comisaría de San Antonio de Jicamarca llegaron al lugar para acordonar la zona y realizar las pericias correspondientes, mientras se recababan casquillos y se revisaban cámaras de seguridad cercanas que puedan aportar pistas sobre la identidad de los agresores.

Segundo atentado extorsivo en menos de dos semanas

Bandas de extorsionadores triplican el
Bandas de extorsionadores triplican el cobro de cupos y desatan una ola de violencia en el transporte público de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Este ataque no es un hecho aislado. Vecinos y testigos recordaron que hace aproximadamente 15 días, la misma empresa fue víctima de un atentado con explosivos. En aquella ocasión, delincuentes habrían dejado un artefacto tipo dinamita en el frontis del local, causando daños materiales de consideración.

Han puesto una dinamita a esa empresa, pero no han querido denunciar. Toda la pared se había hecho un hueco”, relató una vecina, quien recordó que la detonación ocurrió cerca de las 11:40 p. m., cuando la mayoría de residentes ya descansaba. El estruendo, según indicó, se escuchó en varios puntos del sector y dejó serios daños en la infraestructura del local.

El segundo atentado contra Cinco Estrellas se produce apenas 72 horas después del paro de transportistas realizado en Lima Metropolitana, una movilización convocada precisamente para exigir mayor seguridad frente a las extorsiones, amenazas y asesinatos que afectan al gremio. En los últimos meses, diversas empresas de transporte urbano han denunciado ataques similares, con disparos a buses en plena ruta o explosivos colocados en cocheras.

Además, vecinos de Jicamarca recordaron que a solo dos cuadras del local atacado, hace menos de una semana, un bus de otra empresa de transporte también fue baleado, incluso con pasajeros a bordo, lo que refuerza la percepción de que la zona se ha convertido en un punto crítico de la violencia vinculada a bandas de extorsionadores.

Temas Relacionados

Crimen organizadoJicamarcaTransportistasExtorsiónperu-noticias

Más Noticias

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Continúa la acción en el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador. Revisa los marcadores de cada encuentro de la jornada

Resultados de la fecha 2

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Las ‘pumas’ irán por un nuevo triunfo para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones frente a un rival que aún no ha podido sumar victorias. Sigue todas las incidencias del choque

Universitario vs Olva Latino EN

La gasolina más barata y más cara de Lima este domingo 18 de enero

Aquí está la lista de los precios más baratos de las gasolinas y también los más inasequibles en la capital peruana

La gasolina más barata y

Academia IPD Verano 2026 inició actividades con más de 19 mil inscritos en talleres deportivos gratuitos en Lima

El proyecto apunta a fortalecer la base deportiva del país, brindando formación gratuita en diversas disciplinas a niños y jóvenes

Academia IPD Verano 2026 inició

La genial asistencia de Hernán Barcos para gol de FC Cajamarca ante ADT por la ‘Tarde Cajacha’ 2026

El exdelantero de Alianza Lima se vistió de ’10′ y metió un tremendo pase para que Jonathan Betancourt anote el 2-1 parcial en Cajamarca. Mira la jugada

La genial asistencia de Hernán
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori responde a Rafael

Keiko Fujimori responde a Rafael López Aliaga: “No soy errática, no soy una improvisada y cumplo con mi palabra”

Elecciones 2026: César Acuña, Fiorella Molinelli, Alfonso López Chau y otros candidatos realizan campaña en distintas regiones del Perú

Mypes evalúan convocar paro nacional: decisión final se tomará en asamblea este 28 de enero

Las contradicciones de José Jerí sobre su cena en el chifa con Zhihua Yang: todas las versiones que ha dado en los últimos días

Keiko Fujimori no descarta denunciar a José Domingo Pérez: “Le ha hecho mucho daño a la democracia”

ENTRETENIMIENTO

Las mejores películas de Netflix

Las mejores películas de Netflix en Perú para ver hoy mismo

Leslie Shaw critica a Christian Cueva por aparecer en los shows de Pamela Franco y él responde: “¿quién es ella?

Melissa Paredes y Anthony Aranda viven una noche de suerte junto a Bad Bunny en la codiciada “casita”: “Nadie me invitó”

Bad Bunny en Lima: Ñengo Flow fue el artista invitado en su noche de despedida en el Estadio Nacional

Tragedia rondó en el segundo concierto de Bad Bunny: decenas de atendidos con síntomas de asfixia tras colapso de la zona VIP

DEPORTES

Resultados de la fecha 2

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Academia IPD Verano 2026 inició actividades con más de 19 mil inscritos en talleres deportivos gratuitos en Lima

La genial asistencia de Hernán Barcos para gol de FC Cajamarca ante ADT por la ‘Tarde Cajacha’ 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Colo Colo HOY: partido amistoso por fecha 3 de la Serie Río de La Plata 2026