Sujeto disfrazado de obrero disparó al menos tres veces contra un conductor en San Juan de Lurigancho y escapó en motocicleta

Un sujeto disfrazado de trabajador desató el pánico en San Juan de Lurigancho al abrir fuego contra un conductor que se disponía a iniciar su jornada. El ataque armado, ocurrido en plena mañana y registrado por cámaras de seguridad, ha generado alarma entre los vecinos, quienes temen por la aparente facilidad con la que los agresores actuaron y escaparon.

El atentado se produjo a las 9:36 a. m. en la cuadra uno del jirón Apo Maita. La víctima, un joven de 35 años, se encontraba dentro de su vehículo cuando fue interceptado por un hombre con chaleco azul, que se acercó directamente al asiento del conductor y disparó a quemarropa. Pese a las graves heridas, el conductor logró conducir hasta la avenida Gran Chimú en busca de ayuda antes de ser trasladado a una clínica local, donde permanece bajo observación.

Vecinos y testigos relataron que el ataque fue ejecutado con precisión y que una motocicleta esperaba al agresor para facilitar su huida. Las primeras versiones apuntan a que la víctima estaría vinculada a una empresa familiar dedicada a la fabricación de galletas, lo que refuerza la hipótesis de un ataque dirigido y no al azar.

Sicario utilizó un chaleco de obrero para camuflarse y disparar contra joven

El atacante vestía un chaleco azul de obrero, lo que le permitió pasar inadvertido en la zona sin despertar sospechas previas entre los transeúntes. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el sujeto avanzó a paso firme hacia la unidad estacionada, apuntó directamente contra su objetivo y efectuó al menos tres disparos antes de retirarse a pie hasta donde lo aguardaba un cómplice en motocicleta.

Un hombre con gorra y chaleco a rayas manipula una parte de un coche antes de apuntar una pistola, según imágenes de vigilancia (Imagen Ilustrativa Infobae) (Foto: Composición Infobae Perú)

Testigos aseguraron que la maniobra fue tan rápida como calculada. “El tipo apareció de la nada, disparó y se fue directo a la moto. Todo fue cuestión de segundos”, relató un vecino. El atuendo utilizado habría sido clave para camuflarse entre los trabajadores que circulan habitualmente por la zona en horario matutino, dificultando la identificación inmediata de los responsables.

Las autoridades de San Juan de Lurigancho han iniciado un operativo en conjunto con la policía especializada, revisando las grabaciones de video e interrogando a residentes y comerciantes. Al cierre de este reporte, los agentes analizaban la ruta de escape de la motocicleta y buscaban rastros que permitieran identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque.

Víctima sigue bajo observación mientras inician las investigaciones

El conductor herido fue trasladado de emergencia a una clínica cercana tras recibir tres impactos de bala. Según información recogida por el noticiero 24 Horas de Panamericana Televisión, su estado es reservado pero estable, y los médicos evalúan la evolución de sus lesiones. Familiares y allegados evitaron hacer declaraciones. En tanto, un vecino afirmó que el joven atacado sería hijo de la dueña de la reconocida empresa de galletas Chaplin, dato que deberá ser confirmado por las autoridades.

Un sujeto disfrazado de obrero disparó contra un conductor en San Juan de Lurigancho, dejando el incidente registrado por cámaras de seguridad (Foto: Composición Infobae Perú)

“él es hijo de la dueña, a él le han disparado”, afirmó un testigo en diálogo con el equipo periodístico, reconociendo que el negocioya habría sido blanco de amenazas y hostilidades en años anteriores. La policía investiga si el móvil estaría vinculado a extorsiones o ajustes de cuentas relacionados con el negocio familiar.

Durante la recolección de testimonios, un vehículo pasó por el lugar y grabó de manera sospechosa la fachada donde ocurrió el atentado, lo que llamó la atención de los presentes y añade un elemento más a la investigación. Las autoridades mantienen el caso bajo estricta reserva y continúan con las diligencias para esclarecer el hecho y dar con los responsables, mientras la comunidad de San Juan de Lurigancho permanece en alerta.

Números de emergencia para denunciar extorsión en Perú

Si eres víctima o testigo de extorsión en Perú, puedes comunicarte de forma confidencial y gratuita a los siguientes números de emergencia:

Central 111 : Línea exclusiva para denuncias de extorsión, disponible las 24 horas.

: Línea exclusiva para denuncias de extorsión, disponible las 24 horas. Central de emergencias 105 : Para todo tipo de emergencias policiales, incluyendo extorsión.

: Para todo tipo de emergencias policiales, incluyendo extorsión. WhatsApp PNP: 964 605 570 / 942 479 506 (envío de mensajes, fotos o videos).

Las autoridades recomiendan no realizar ningún pago y reportar de inmediato cualquier amenaza.