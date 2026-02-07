Perú

Sujeto disfrazado de obrero disparó al menos tres veces contra un conductor en San Juan de Lurigancho y escapó en motocicleta

La víctima, según vecinos, sería hijo de la propietaria de una importante marca del rubro galletero, que ya habría recibido amenazas previas, lo que refuerza la hipótesis de un ataque dirigido

Guardar
Un hombre fue brutalmente atacado a balazos cuando se disponía a subir a su vehículo en San Juan de Lurigancho. Las cámaras de seguridad registraron cómo un sicario, disfrazado de trabajador, se acerca y le dispara varias veces para luego huir con un cómplice en una motocicleta. Fuente: 24 Horas / Panamericana

Un sujeto disfrazado de trabajador desató el pánico en San Juan de Lurigancho al abrir fuego contra un conductor que se disponía a iniciar su jornada. El ataque armado, ocurrido en plena mañana y registrado por cámaras de seguridad, ha generado alarma entre los vecinos, quienes temen por la aparente facilidad con la que los agresores actuaron y escaparon.

El atentado se produjo a las 9:36 a. m. en la cuadra uno del jirón Apo Maita. La víctima, un joven de 35 años, se encontraba dentro de su vehículo cuando fue interceptado por un hombre con chaleco azul, que se acercó directamente al asiento del conductor y disparó a quemarropa. Pese a las graves heridas, el conductor logró conducir hasta la avenida Gran Chimú en busca de ayuda antes de ser trasladado a una clínica local, donde permanece bajo observación.

Vecinos y testigos relataron que el ataque fue ejecutado con precisión y que una motocicleta esperaba al agresor para facilitar su huida. Las primeras versiones apuntan a que la víctima estaría vinculada a una empresa familiar dedicada a la fabricación de galletas, lo que refuerza la hipótesis de un ataque dirigido y no al azar.

Sicario utilizó un chaleco de obrero para camuflarse y disparar contra joven

El atacante vestía un chaleco azul de obrero, lo que le permitió pasar inadvertido en la zona sin despertar sospechas previas entre los transeúntes. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el sujeto avanzó a paso firme hacia la unidad estacionada, apuntó directamente contra su objetivo y efectuó al menos tres disparos antes de retirarse a pie hasta donde lo aguardaba un cómplice en motocicleta.

Un hombre con gorra y
Un hombre con gorra y chaleco a rayas manipula una parte de un coche antes de apuntar una pistola, según imágenes de vigilancia (Imagen Ilustrativa Infobae) (Foto: Composición Infobae Perú)

Testigos aseguraron que la maniobra fue tan rápida como calculada. “El tipo apareció de la nada, disparó y se fue directo a la moto. Todo fue cuestión de segundos”, relató un vecino. El atuendo utilizado habría sido clave para camuflarse entre los trabajadores que circulan habitualmente por la zona en horario matutino, dificultando la identificación inmediata de los responsables.

Las autoridades de San Juan de Lurigancho han iniciado un operativo en conjunto con la policía especializada, revisando las grabaciones de video e interrogando a residentes y comerciantes. Al cierre de este reporte, los agentes analizaban la ruta de escape de la motocicleta y buscaban rastros que permitieran identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque.

Víctima sigue bajo observación mientras inician las investigaciones

El conductor herido fue trasladado de emergencia a una clínica cercana tras recibir tres impactos de bala. Según información recogida por el noticiero 24 Horas de Panamericana Televisión, su estado es reservado pero estable, y los médicos evalúan la evolución de sus lesiones. Familiares y allegados evitaron hacer declaraciones. En tanto, un vecino afirmó que el joven atacado sería hijo de la dueña de la reconocida empresa de galletas Chaplin, dato que deberá ser confirmado por las autoridades.

Un sujeto disfrazado de obrero
Un sujeto disfrazado de obrero disparó contra un conductor en San Juan de Lurigancho, dejando el incidente registrado por cámaras de seguridad (Foto: Composición Infobae Perú)

“él es hijo de la dueña, a él le han disparado”, afirmó un testigo en diálogo con el equipo periodístico, reconociendo que el negocioya habría sido blanco de amenazas y hostilidades en años anteriores. La policía investiga si el móvil estaría vinculado a extorsiones o ajustes de cuentas relacionados con el negocio familiar.

Durante la recolección de testimonios, un vehículo pasó por el lugar y grabó de manera sospechosa la fachada donde ocurrió el atentado, lo que llamó la atención de los presentes y añade un elemento más a la investigación. Las autoridades mantienen el caso bajo estricta reserva y continúan con las diligencias para esclarecer el hecho y dar con los responsables, mientras la comunidad de San Juan de Lurigancho permanece en alerta.

Números de emergencia para denunciar extorsión en Perú

Si eres víctima o testigo de extorsión en Perú, puedes comunicarte de forma confidencial y gratuita a los siguientes números de emergencia:

  • Central 111: Línea exclusiva para denuncias de extorsión, disponible las 24 horas.
  • Central de emergencias 105: Para todo tipo de emergencias policiales, incluyendo extorsión.
  • WhatsApp PNP: 964 605 570 / 942 479 506 (envío de mensajes, fotos o videos).

Las autoridades recomiendan no realizar ningún pago y reportar de inmediato cualquier amenaza.

Temas Relacionados

San Juan de LuriganchoPolicía Nacional del Perúextorsiónsicarioscriminalidadperu-noticias

Más Noticias

Cirujano de Magaly Medina desmiente rumores de operaciones previas en rostro de la conductora: “No hubo cirugía anterior”

Tras años de rumores, la periodista se sincera en su podcast y, junto al doctor Andrés Freschi, revela que su primera cirugía facial fue ahora y no había secretos debajo de su piel

Cirujano de Magaly Medina desmiente

Puerto de Matarani superó los 8,3 millones de toneladas métricas movilizadas en 2025

El crecimiento del movimiento de contenedores y la diversificación de tipos de carga marcaron el desempeño del terminal en el último año, impulsado por mejoras operativas y de infraestructura

Puerto de Matarani superó los

María Corina Machado se reúne con el canciller de Perú y agradece apoyo a refugiados: “Pronto lo recibiremos en Venezuela”

La dirigente subrayó la necesidad de avanzar hacia una transición real a la democracia para garantizar el regreso seguro de los venezolanos a su país

María Corina Machado se reúne

Viaducto Javier Prado: un urbanista explica qué debe corregirse para reanudar la obra sin colapsar el tránsito

Tras la suspensión de la marcha blanca, un especialista detalla ajustes técnicos clave en desvíos, semaforización y coordinación para evitar un nuevo colapso vial

Viaducto Javier Prado: un urbanista

Salandela y Miranda Capurro impulsan campaña por Giacomo Benavides tras su salida de Zaca TV: “Vamos por ese premio”

Las exintegrantes de ‘Somos lo que somos’ usaron sus redes sociales para apoyar al hijo de Alfredo Benavides y se lleve importante premio.

Salandela y Miranda Capurro impulsan
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú expresa malestar a México

Perú expresa malestar a México por videos de actividad política de Betssy Chávez en su embajada en Lima

Vladimiro Montesinos saldrá de prisión en 2037: PJ ordena que cumpla condena del caso Pativilca

‘Los Elegantes del Gore’: Fiscalía detiene al gobernador de Tumbes como presunto cabecilla

Gobernadora de Moquegua vulneró la neutralidad electoral para favorecer a Martín Vizcarra y Perú Primero

‘El Monstruo’ no reconoce todos los cargos en su contra: “Toman mi nombre y extorsionan a la gente”

ENTRETENIMIENTO

Cirujano de Magaly Medina desmiente

Cirujano de Magaly Medina desmiente rumores de operaciones previas en rostro de la conductora: “No hubo cirugía anterior”

Salandela y Miranda Capurro impulsan campaña por Giacomo Benavides tras su salida de Zaca TV: “Vamos por ese premio”

Andrea Llosa regresa a Panamericana TV con una promoción llena de misterio y nostalgia: “Hemos vuelto”

Karen Dejo y Rosángela Espinoza se habrían reconciliado en ‘Esto es Guerra’: ¿El fin de una rivalidad histórica?

Mirella Paz rompe el silencio tras dejar Son Tentación y acusa deslealtad de Paula Arias: “Tenía reemplazo”

DEPORTES

¿Y Carlos Zambrano? Alianza Lima

¿Y Carlos Zambrano? Alianza Lima anunció la desvinculación definitiva de Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia de abuso sexual

Perú vs Alemania EN VIVO: punto a punto del día 2 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: partido por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

“Me sacaron una copa de la vitrina”: el lamento de Gabriel Costa por la final 2023 ante Universitario con Alianza Lima

Tres bajas confirmadas en Universitario para enfrentar a Cusco FC: las sorpresas de Javier Rabanal