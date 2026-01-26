Giacomo Benavides conmocionado por el retiro de Salandela, Miranda y Michelle de Zaca TV: “No sé lo que va a pasar”

La salida de Salandela, Michelle Onetto y Miranda Capurro de Zaca TV marcó un antes y un después en el programa digital "Somos lo que Somos". El anuncio, realizado el 25 de enero, generó incertidumbre sobre el futuro del espacio y puso en foco las reacciones de Giacomo Benavides, líder y fundador del canal.

A través de sus historias de Instagram, Benavides evidenció su tristeza frente a la partida de sus compañeras. “Me gustaría empezar este mensaje agradeciéndole a Salan, Michelle y Miranda por confiar desde el día 1 en este proyecto al que sé que le he puesto todo el corazón. Saben que las adoro y les deseo todos los éxitos en lo que se venga, sé que la van a romper”, escribió, mostrando gratitud y cariño por quienes lo acompañaron durante el primer año del programa.

El conductor también compartió su incertidumbre sobre el futuro de Zaca TV. En un mensaje directo a la audiencia, señaló: “A ustedes, gracias por confiar en un proyecto en el que no sabíamos que iba a pasar, pero sí sabíamos que queríamos acompañarlos en su día a día. Hoy tampoco sé lo que va a pasar, pero la pasión que tengo por lo que hago está intacta y sé que me hará seguir intentando reunirme con ustedes, las veces que sean necesarias, con la ayuda de Dios”.

Para cerrar, Benavides publicó una imagen junto a su perro Zacarías, el inspirador del nombre del canal. “Vamos a seguir intentándolo hijito hermoso”, escribió, reflejando su compromiso y afecto por el proyecto.

Mientras Zaca TV atraviesa una etapa de cambios, la comunidad de seguidores se mantiene atenta y muestra su apoyo a Benavides. El futuro del programa queda abierto, marcado por la resiliencia y la dedicación de su principal referente.

¿Qué pasó con Zaca TV?

Zaca TV sorprendió a su audiencia al anunciar la salida de Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto del programa “Somos lo que Somos”. La decisión fue comunicada oficialmente y el canal explicó que el ciclo entraría en pausa hasta una próxima temporada. “Esta decisión no ha sido nada fácil para ellas y esperamos las acompañen en todo lo que se embarquen”, indicaron en el mensaje de despedida.

La reacción del público fue inmediata, con numerosos mensajes de apoyo y sorpresa en redes sociales. El canal señaló que la pausa busca reestructurar el programa y garantizar su continuidad con “el mismo amor de siempre”.

Michelle Onetto compartió su gratitud por el tiempo en Zaca TV: “Gracias por la confianza, la oportunidad de haber formado parte de este proyecto hermoso, mis compañeros que se convirtieron en amigos, más que un equipo una familia”. Aseguró que mantiene la ilusión por el futuro: “No tengo dudas de que todo lo que se viene para Zaca va a ser increíble”.

El comunicado que anunció la salida de Salandela, Miranda y Michelle evidenció el impacto interno y emocional que deja el fin de una etapa dentro del programa. (Instagram)

Salandela también se despidió con palabras emotivas: “Gracias por haber sido parte de esta experiencia increíble, se vienen cosas lindas que se han hecho con todo el amor posible… Ha sido un honor ser parte de sus días”.

Miranda Capurro agradeció a los seguidores por acompañarlas y permitir que cumplieran sueños. “Los voy a extrañar un montón, gracias por cumplirnos sueños y acompañarnos todos los días. Los quiero mucho y ojalá nos volvamos a encontrar”, escribió. También dedicó un mensaje especial a sus compañeros: “Giacomo, Salandela, Doménico, Michelle han sido los compañeros perfectos y no hubiese deseado compartir esta mesa con nadie más”.

Por el momento, el futuro de “Somos lo que Somos” permanece en suspenso, mientras la comunidad de Zaca TV espera novedades sobre el regreso del programa.