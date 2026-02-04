Perú

Carlos Álvarez no descarta renunciar a su candidatura tras escándalo de franja electoral: “Si no caen los culpables, doy un paso al costado”

Miguel del Castillo, fundador de Primero la Gente, renunció a su postulación a la Cámara de Diputados, en medio de acusaciones de direccionar S/ 464 mil de la franja electoral. Sin embargo, no fue la única agrupación que benefició a su excanal

Guardar
El candidato Carlos Álvarez se pronuncia tras la denuncia sobre el presunto desvío de 700 mil soles de la franja electoral.

Carlos Álvarez, actual candidato presidencial por el partido País para Todos, se pronunció de manera contundente ante el reciente escándalo relacionado con el direccionamiento de franja electoral al canal Nativa. Dejó abierta la posibilidad de renunciar a su postulación si no se identifican y sancionan a los responsables.

Luego de que La Encerrona revelara que varias agrupaciones políticas, incluido el partido de Álvarez, habrían invertido setecientos mil soles del dinero en el medio de comunicación vinculado a Miguel del Castillo, enfatizó que nunca participó en la selección de los medios para la difusión de la propaganda y subrayó su compromiso con la transparencia.

“En ningún momento yo he sido notificado o consultado de los medios en que el partido ha puesto avisos de la franja electoral. [...] Según lo manifestado, había una comisión del quince por ciento sobre la cantidad destinada. Si todo esto es como lo afirman los medios, queda demostrado lo asqueroso que siguen siendo los procesos electorales en el Perú”, expresó en un video compartido por Instagram.

En esa línea, invocó a la reforma del sistema de financiamiento electoral y exhortó a la dirigencia de su partido a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. “Desde aquí emplazo al partido al que pertenezco, País para Todos, a aclarar inmediatamente esta denuncia y sancionar y expulsar al o a los responsables de esta afrenta con el dinero de todos los peruanos. Quiero dejar en claro que yo no voy a ir en contra de lo que predico y que tampoco soy el encargado de las finanzas ni de los movimientos del partido. No a la impunidad. Y si no caen los culpables, el que da un paso al costado voy a ser yo”, sentenció.

Candidato presidencial por 'País Para Todos' se pronuncia enérgicamente ante grave denuncia de corrupción.

El pronunciamiento de Álvarez se da tras conocerse que País para Todos, Salvemos al Perú, Primero la Gente, Partido Democrático Federal y Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú) destinaron parte de su franja electoral a Nativa.

Este hecho no solo ha sacudido a País para Todos. El caso también motivó la renuncia de Miguel del Castillo, fundador de Primero la Gente, a su candidatura tras ser acusado de haber direccionado unilateralmente 464.000 soles al medio con el que mantenía vínculos previos. La directiva de su partido solicitó formalmente a la ONPE dejar sin efecto el monto asignado y evalúa su expulsión definitiva.

El documento enviado a la autoridad electoral por Primero la Gente fue firmado por las principales figuras de la agrupación y sostiene que la decisión de asignar esos fondos a Nativa nunca fue consensuada, atribuyéndola exclusivamente a Del Castillo, quien aún se defiende argumentando que la responsabilidad recaía en el secretario de comunicaciones. Tanto Raúl Molina, candidato a la vicepresidencia, como Miguel Villalva, secretario de comunicaciones, afirman que Del Castillo actuó sin consultar a la dirigencia.

Temas Relacionados

Miguel del CastilloCarlos ÁlvarezPaís para todosJNEElecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Más allá del checklist: gestionar riesgos con visión y propósito

En los proyectos, el riesgo no es solo aquello que puede salir mal, sino también aquello que puede salir muy bien

Más allá del checklist: gestionar

María Pía Copello y las sorprendentes cifras que registró en los primeros días de su streaming ‘Sin +Q Decir’

La exconductora de TV sorprendió al revelarse el número dwe vistas registradas en su streaming, destacando una notable variación entre el lunes 2 y el martes 3 de febrero.

María Pía Copello y las

Fieles peruanos esperan con emoción y esperanza la visita del papa León XIV al Perú prevista para noviembre o diciembre

Mensajes en redes sociales reflejan entusiasmo, orgullo y también preocupación por la capacidad de Chiclayo para recibir al Santo Padre

Fieles peruanos esperan con emoción

Paul Michael tomará acciones legales contra la examiga de Pamela López por difamarlo: “Condeno toda forma de violencia”

Tras ser señalado de acoso y violencia psicológica por Selene Cucat, el cantante rechaza las acusaciones, denuncia daño a su honor y exige que la justicia

Paul Michael tomará acciones legales

El desafío ping pong de Felipe Chávez con Colonia: no se cansó de exaltar al Perú por la locura del fútbol, gastronomía y paisajes

El joven mediocentro peruano pasó por una entretenida dinámica en la que abordó espacios puntuales vinculados al país que representa por amor y compromiso

El desafío ping pong de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ricardo Belmont en carrera electoral:

Ricardo Belmont en carrera electoral: perfil completo del candidato presidencial del Partido Cívico Obras

¿Quién es Carlos Espá? Perfil, trayectoria y patrimonio del candidato presidencial de SíCreo rumbo a las Elecciones 2026

Regidores de diez distritos de Cuzco aumentaron sus dietas de forma irregular por casi S/ 300 mil

¿Quién es Mario Vizcarra? Perfil, formación académica y trayectoria del candidato presidencial de Perú Primero para el 2026

Contraloría pone la lupa en contrataciones del Despacho Presidencial tras visitas a Palacio

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello y las

María Pía Copello y las sorprendentes cifras que registró en los primeros días de su streaming ‘Sin +Q Decir’

Paul Michael tomará acciones legales contra la examiga de Pamela López por difamarlo: “Condeno toda forma de violencia”

Johanna San Miguel: ¿Qué dijo la actriz sobre las mujeres trans que generó un plantón y rechazo en redes?

Jorge Guerra sorprende al confirmar romance con exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y publica tiernas imágenes

Policías llegaron hasta la casa de Pamela López tras denuncia de su ex mejor amiga: “ojalá que Dios la perdone”

DEPORTES

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno transmiten confianza para la serie ante Alemania en Copa Davis: “Da igual el ranking o la superficie”

Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026