Carlos Álvarez no descarta renunciar a su candidatura tras escándalo de franja electoral: “Si no caen los culpables, doy un paso al costado”

El candidato Carlos Álvarez se pronuncia tras la denuncia sobre el presunto desvío de 700 mil soles de la franja electoral.

Carlos Álvarez, actual candidato presidencial por el partido País para Todos, se pronunció de manera contundente ante el reciente escándalo relacionado con el direccionamiento de franja electoral al canal Nativa. Dejó abierta la posibilidad de renunciar a su postulación si no se identifican y sancionan a los responsables.

Luego de que La Encerrona revelara que varias agrupaciones políticas, incluido el partido de Álvarez, habrían invertido setecientos mil soles del dinero en el medio de comunicación vinculado a Miguel del Castillo, enfatizó que nunca participó en la selección de los medios para la difusión de la propaganda y subrayó su compromiso con la transparencia.

“En ningún momento yo he sido notificado o consultado de los medios en que el partido ha puesto avisos de la franja electoral. [...] Según lo manifestado, había una comisión del quince por ciento sobre la cantidad destinada. Si todo esto es como lo afirman los medios, queda demostrado lo asqueroso que siguen siendo los procesos electorales en el Perú”, expresó en un video compartido por Instagram.

En esa línea, invocó a la reforma del sistema de financiamiento electoral y exhortó a la dirigencia de su partido a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. “Desde aquí emplazo al partido al que pertenezco, País para Todos, a aclarar inmediatamente esta denuncia y sancionar y expulsar al o a los responsables de esta afrenta con el dinero de todos los peruanos. Quiero dejar en claro que yo no voy a ir en contra de lo que predico y que tampoco soy el encargado de las finanzas ni de los movimientos del partido. No a la impunidad. Y si no caen los culpables, el que da un paso al costado voy a ser yo”, sentenció.

Candidato presidencial por 'País Para Todos' se pronuncia enérgicamente ante grave denuncia de corrupción.

El pronunciamiento de Álvarez se da tras conocerse que País para Todos, Salvemos al Perú, Primero la Gente, Partido Democrático Federal y Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú) destinaron parte de su franja electoral a Nativa.

Este hecho no solo ha sacudido a País para Todos. El caso también motivó la renuncia de Miguel del Castillo, fundador de Primero la Gente, a su candidatura tras ser acusado de haber direccionado unilateralmente 464.000 soles al medio con el que mantenía vínculos previos. La directiva de su partido solicitó formalmente a la ONPE dejar sin efecto el monto asignado y evalúa su expulsión definitiva.

El documento enviado a la autoridad electoral por Primero la Gente fue firmado por las principales figuras de la agrupación y sostiene que la decisión de asignar esos fondos a Nativa nunca fue consensuada, atribuyéndola exclusivamente a Del Castillo, quien aún se defiende argumentando que la responsabilidad recaía en el secretario de comunicaciones. Tanto Raúl Molina, candidato a la vicepresidencia, como Miguel Villalva, secretario de comunicaciones, afirman que Del Castillo actuó sin consultar a la dirigencia.