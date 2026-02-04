Perú

César Acuña lanza nueva frase: “No es mi interés ser presidente, mi interés son los 34 millones de peruanos”

El líder de APP aseguró desde Arequipa que no aspira a la Presidencia en 2026 y respondió a las críticas dirigidas a su partido por el respaldo brindado a la expresidenta Dina Boluarte

Fuente: Canal N

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, afirmó este martes que su intención no es ganar los comicios de abril de 2026 ni llegar a Palacio de Gobierno, sino representar a “los 34 millones de peruanos”.

Durante una alocución en la región sureña de Arequipa, el exgobernador de La Libertad señaló que “APP no” brindó apoyo a la expresidenta Dina Boluarte, a pesar de que inicialmente se opuso a su salida, sino a la gobernabilidad y la estabilidad del país. “¿Quién le ha dado estabilidad al Perú? APP. ¿Quién le ha dado gobernabilidad al Perú? APP”, sostuvo.

Añadió que, gracias a ello, “se dice que el país tiene 3.5 % de crecimiento”, lo cual ha “beneficiado al pueblo”. Seguidamente, rechazó que su partido actúe por intereses personales o por cálculo político. “Yo no pienso en ser presidente. Mi interés son los 34 millones de peruanos. Por eso es que, con orgullo, puedo decir: quien ha puesto el pecho por el Perú es Alianza para el Congreso”, declaró, de acuerdo con declaraciones recogidas por Canal N.

El aspirante presidencial llegó a Arequipa alrededor de las 8:10 horas al Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón en un vuelo comercial. Un grupo de simpatizantes y autoridades locales, entre ellos el alcalde provincial Víctor Hugo, integrante de su agrupación, acudió a recibirlo.

Acuña había acaparado la atención de la prensa días atrás por un desliz durante una entrevista con Panorama, en la que expuso su propuesta para el sistema de pensiones. Aseguró que “los cesantes y jubilados no van a ganar menos que el sueldo mínimo”, pero dudó al precisar el monto y respondió: “Ahorita son... 1200, 1300 soles”. El entrevistador lo corrigió al indicar que el sueldo mínimo es de 1130 soles, a lo que el candidato solo asintió.

Tras el intercambio, el líder de APP reconoció el impacto mediático de sus equivocaciones. “Casualmente, eso hubiera sido un meme”, afirmó, y luego intentó cerrar el tema con una promesa: “El sueldo mínimo en el Perú no va a ser menos de 2000 soles”. Más adelante, ironizó al respecto: “¿Peruano con más memes? Aquí está (...) más que los memes, ahora creo en mi interés en el país”.

