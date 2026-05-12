Perú

Clima: las temperaturas que predominarán este 12 de mayo en Piura

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Guardar
Google icon
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Piura este martes:

PUBLICIDAD

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 37 grados, la probabilidad de lluvia será del 10%, con una nubosidad del 77%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 44 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que lleguen a un nivel de hasta 7.

PUBLICIDAD

Para la noche, la temperatura llegará a los 24 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 24%, con una nubosidad del 53%, mientras que las ráfagas de viento serán de 46 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se registran al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en los límites con Ecuador. De ahí su clima principalmente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico alcanzando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde hay más diversidad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en PiuraClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Clima en Cuzco: cuál será la temperatura máxima y mínima este 12 de mayo

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Cuzco: cuál será la temperatura máxima y mínima este 12 de mayo

Perú: el pronóstico del tiempo para Huancayo este 12 de mayo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Perú: el pronóstico del tiempo para Huancayo este 12 de mayo

Clima en Iquitos: la previsión meteorológica para este 12 de mayo

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Iquitos: la previsión meteorológica para este 12 de mayo

Temperaturas en Lima: prepárate antes de salir de casa

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Temperaturas en Lima: prepárate antes de salir de casa

Previsión del clima en Arequipa para antes de salir de casa este 12 de mayo

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Previsión del clima en Arequipa para antes de salir de casa este 12 de mayo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE afirma que “no hay ley” que le prohíba contratar a empresa auditora que fue inhabilitada y no tiene sede física

ONPE afirma que “no hay ley” que le prohíba contratar a empresa auditora que fue inhabilitada y no tiene sede física

ONPE al 99.753% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

El JNE explica por qué la proclamación oficial de la primera vuelta no es inmediata y qué pasos faltan

Fernando Rospigliosi increpa al ministro del Interior por asignar a FAME compra de pistolas para PNP tras fallida licitación internacional

Rafael López Aliaga ahora sugiere que detrás del supuesto fraude están Gabriel Boric y “lo que queda de Cuba, Venezuela y Bolivia”

ENTRETENIMIENTO

Melcochita responde tras rumores de romance con su ‘enfermera’: “Me estaba midiendo la presión”

Melcochita responde tras rumores de romance con su ‘enfermera’: “Me estaba midiendo la presión”

Monserrat Seminario sorprendida con joven vinculada a Melcochita: “No es su enfermera, la trataba como una hija”

¿Quién es la joven de 22 años y examiga de Monserrat Seminario captada con Melcochita en salsoteca?

Melcochita es captado ‘cariñoso’ en salsoteca con joven de 22 años y Monserrat Seminario asegura: “Es su nueva mujer”

Alejandra Baigorria sigue viajando por el mundo, pero lejos de Said Palao: ¿Cuál es su nuevo destino donde emprenderá una misión solidaria?

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 14 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 14 del Torneo Apertura

Fernando Cabada aclara la situación de Piero Cari en Alianza Lima: “Nos interesa que siga con nosotros”

Universitario vs Sport Boys 0-0: resumen del amargo empate en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Héctor Cúper y Ronaldo, una difícil relación en Inter de Milán marcada por diferencias futbolísticas: “Habla mal de mí”

Expulsión de José Carabalí, al minuto de juego, tras desmedido cruce contra Luis Urruti en Universitario vs Sport Boys en Liga 1 2026