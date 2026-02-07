Perú

Otorgan máxima distinción turística a Saqsaywaman y Andahuaylillas

El reconocimiento otorgado por el Mincetur eleva a ambos monumentos cusqueños al más alto nivel de la jerarquización turística nacional y refuerza la proyección internacional del patrimonio cultural peruano

Guardar
Con esta incorporación, el Perú
Con esta incorporación, el Perú alcanza un total de 14 recursos turísticos reconocidos a nivel mundial. Foto: Perú Travel

El Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman y el Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas fueron reconocidos con la Jerarquía 4, la más alta calificación turística que concede el Estado peruano. El otorgamiento, realizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), coloca a ambos atractivos en el nivel más alto del sistema nacional de jerarquización turística.

Con esta incorporación, el Perú suma 14 recursos turísticos catalogados como de alcance mundial, consolidando su posicionamiento como referente del turismo cultural en América Latina. Saqsaywaman y Andahuaylillas pasan a integrar el mismo grupo que Machupicchu, las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, así como el río Amazonas.

Ceremonia en Saqsaywaman

La entrega oficial de la Jerarquía 4 al Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman se realizó durante una ceremonia protocolar en el propio complejo. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, encabezó el acto y entregó la distinción a las autoridades regionales y locales, en un evento que subrayó la importancia de preservar y promover el patrimonio cultural.

Durante su intervención, la ministra remarcó el liderazgo de Cusco en este reconocimiento. “Cusco, es la región que cuenta con más recursos con la Jerarquía 4 en el Perú, siendo cinco los reconocidos: Machupicchu, Ollantaytambo, el Centro Histórico de Cusco, Andahuaylillas y Saqsaywaman (…) Desde el Mincetur reiteramos nuestro compromiso a seguir trabajando de manera conjunta, apoyando estas iniciativas para generar mayor valor y promoción en nuestros recursos”, señaló.

La Jerarquía 4 del Parque
La Jerarquía 4 del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman fue otorgada oficialmente en el marco de una ceremonia protocolar. Foto: CuscoPerú

Alcances de la Jerarquía 4

La Jerarquía 4 está reservada para atractivos turísticos excepcionales, con alto valor patrimonial, singularidad y proyección internacional, además de capacidad para atraer flujos constantes de visitantes. Este reconocimiento habilita una serie de beneficios, entre ellos la planificación turística prioritaria, una mayor promoción a través de Promperú y la preferencia en proyectos de inversión destinados a mejorar la experiencia del visitante.

Saqsaywaman es uno de los principales símbolos del legado inca por su monumental arquitectura y su relevancia histórica y espiritual. El complejo ceremonial fue edificado durante el gobierno del inca Pachacútec y ampliado posteriormente, y cada 24 de junio se convierte en escenario del Inti Raymi, festividad que recrea el ritual ancestral de culto al dios Sol durante el solsticio de invierno.

Andahuaylillas y el barroco andino

El Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas recibió la Jerarquía 4 en una ceremonia previa encabezada por la viceministra de Turismo, Aracelly Laca. Este monumento es conocido internacionalmente como la “Capilla Sixtina de América” y es considerado una de las máximas expresiones del arte religioso y del barroco andino en el Perú y la región.

Su interior destaca por la riqueza de murales, lienzos y retablos de estilo barroco mestizo. Además, forma parte del circuito del Barroco Andino y de la ruta turística del “Sur del Valle Sagrado”, que integra varias iglesias virreinales del sur andino y atrae a visitantes nacionales y extranjeros.

El Templo de San Pedro
El Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas obtuvo la Jerarquía 4 en una ceremonia encabezada por la viceministra de Turismo. Foto: CuscoPerú

“Con la Jerarquía 4, el templo San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, ubicado a solo 40 km de la ciudad de Cusco, se consolida como un destino representativo para el turismo cultural, religioso y vivencial de la región cusqueña”, indicó la viceministra. Según información de la Asociación SEMPA, entidad encargada de la conservación del monumento, durante el 2025 el templo recibió más de 100 mil turistas, cifra que refleja su alto potencial dentro de la oferta turística del país.

Temas Relacionados

SaqsaywamanAndahuaylillasMinceturperu-economia

Más Noticias

Turistas seguirán pagando TUUA de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez: Ositrán rechazó recurso de aerolíneas

La tarifa aplicable a pasajeros en conexión internacional e interna se establece en USD 10.05 y USD 6.32, respectivamente, tras un análisis técnico respaldado por el contrato de concesión

Turistas seguirán pagando TUUA de

Fiscalía inicia investigación contra rector de la Universidad Nacional de Música por presunto acoso sexual a trabajadora

El Ministerio Público desarrolla diligencias tras la denuncia presentada por una colaboradora, quien señala que su permanencia laboral habría sido condicionada a favor de solicitudes sexuales por parte del directivo

Fiscalía inicia investigación contra rector

Más de 3 millones de personas se encuentran en “riesgo muy alto” por lluvias intensas en Perú

El informe oficial del Cenepred detalla que miles de viviendas, centros de salud, escuelas y extensas áreas agrícolas podrían verse afectadas durante la temporada de lluvias

Más de 3 millones de

Vacaciones sin reglas: cuando el tiempo libre se convierte en un factor de riesgo para los adolescentes

La ausencia de límites y acompañamiento durante el verano expone conductas de riesgo que no aparecen de golpe, sino que se anuncian y muchas veces se ignoran. Especialistas brindan recomendaciones

Vacaciones sin reglas: cuando el

Mirella Paz rompe el silencio tras dejar Son Tentación y acusa deslealtad de Paula Arias: “Tenía reemplazo”

La ex candidata a Miss Perú decidió contar su versión sobre su inesperada salida de la orquesta, señalando promesas incumplidas, falta de comunicación y un reemplazo del que se enteró por terceras personas

Mirella Paz rompe el silencio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú expresa malestar a México

Perú expresa malestar a México por videos de actividad política de Betssy Chávez en su embajada en Lima

Vladimiro Montesinos saldrá de prisión en 2037: PJ ordena que cumpla condena del caso Pativilca

‘Los Elegantes del Gore’: Fiscalía detiene al gobernador de Tumbes como presunto cabecilla

Gobernadora de Moquegua vulneró la neutralidad electoral para favorecer a Martín Vizcarra y Perú Primero

‘El Monstruo’ no reconoce todos los cargos en su contra: “Toman mi nombre y extorsionan a la gente”

ENTRETENIMIENTO

Mirella Paz rompe el silencio

Mirella Paz rompe el silencio tras dejar Son Tentación y acusa deslealtad de Paula Arias: “Tenía reemplazo”

Octavo Juzgado de Familia solicita 5 a 8 años de cárcel para Pamela López por incumplir normas contra Christian Cueva

Macarena Vélez no esconde su emoción tras el anuncio de divorcio de Juan Ichazo y Johana Cubillas: “Me muero por casarme”

Maria Becerra está en Lima y cantaría con Corazón Serrano en su concierto de aniversario

Hija de Melcochita arremete contra Monserrat Seminario por presunto control y retención de documentos: “No se los quiere dar”

DEPORTES

¿Y Carlos Zambrano? Alianza Lima

¿Y Carlos Zambrano? Alianza Lima anunció la desvinculación definitiva de Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia de abuso sexual

Perú vs Alemania EN VIVO: punto a punto del día 2 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: partido por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

“Me sacaron una copa de la vitrina”: el lamento de Gabriel Costa por la final 2023 ante Universitario con Alianza Lima

Tres bajas confirmadas en Universitario para enfrentar a Cusco FC: las sorpresas de Javier Rabanal