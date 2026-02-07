Otorgan máxima distinción turística a Saqsaywaman y Andahuaylillas

Con esta incorporación, el Perú alcanza un total de 14 recursos turísticos reconocidos a nivel mundial. Foto: Perú Travel

El Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman y el Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas fueron reconocidos con la Jerarquía 4, la más alta calificación turística que concede el Estado peruano. El otorgamiento, realizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), coloca a ambos atractivos en el nivel más alto del sistema nacional de jerarquización turística.

Con esta incorporación, el Perú suma 14 recursos turísticos catalogados como de alcance mundial, consolidando su posicionamiento como referente del turismo cultural en América Latina. Saqsaywaman y Andahuaylillas pasan a integrar el mismo grupo que Machupicchu, las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, así como el río Amazonas.

Ceremonia en Saqsaywaman

La entrega oficial de la Jerarquía 4 al Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman se realizó durante una ceremonia protocolar en el propio complejo. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, encabezó el acto y entregó la distinción a las autoridades regionales y locales, en un evento que subrayó la importancia de preservar y promover el patrimonio cultural.

Durante su intervención, la ministra remarcó el liderazgo de Cusco en este reconocimiento. “Cusco, es la región que cuenta con más recursos con la Jerarquía 4 en el Perú, siendo cinco los reconocidos: Machupicchu, Ollantaytambo, el Centro Histórico de Cusco, Andahuaylillas y Saqsaywaman (…) Desde el Mincetur reiteramos nuestro compromiso a seguir trabajando de manera conjunta, apoyando estas iniciativas para generar mayor valor y promoción en nuestros recursos”, señaló.

La Jerarquía 4 del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman fue otorgada oficialmente en el marco de una ceremonia protocolar. Foto: CuscoPerú

Alcances de la Jerarquía 4

La Jerarquía 4 está reservada para atractivos turísticos excepcionales, con alto valor patrimonial, singularidad y proyección internacional, además de capacidad para atraer flujos constantes de visitantes. Este reconocimiento habilita una serie de beneficios, entre ellos la planificación turística prioritaria, una mayor promoción a través de Promperú y la preferencia en proyectos de inversión destinados a mejorar la experiencia del visitante.

Saqsaywaman es uno de los principales símbolos del legado inca por su monumental arquitectura y su relevancia histórica y espiritual. El complejo ceremonial fue edificado durante el gobierno del inca Pachacútec y ampliado posteriormente, y cada 24 de junio se convierte en escenario del Inti Raymi, festividad que recrea el ritual ancestral de culto al dios Sol durante el solsticio de invierno.

Andahuaylillas y el barroco andino

El Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas recibió la Jerarquía 4 en una ceremonia previa encabezada por la viceministra de Turismo, Aracelly Laca. Este monumento es conocido internacionalmente como la “Capilla Sixtina de América” y es considerado una de las máximas expresiones del arte religioso y del barroco andino en el Perú y la región.

Su interior destaca por la riqueza de murales, lienzos y retablos de estilo barroco mestizo. Además, forma parte del circuito del Barroco Andino y de la ruta turística del “Sur del Valle Sagrado”, que integra varias iglesias virreinales del sur andino y atrae a visitantes nacionales y extranjeros.

El Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas obtuvo la Jerarquía 4 en una ceremonia encabezada por la viceministra de Turismo. Foto: CuscoPerú

“Con la Jerarquía 4, el templo San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, ubicado a solo 40 km de la ciudad de Cusco, se consolida como un destino representativo para el turismo cultural, religioso y vivencial de la región cusqueña”, indicó la viceministra. Según información de la Asociación SEMPA, entidad encargada de la conservación del monumento, durante el 2025 el templo recibió más de 100 mil turistas, cifra que refleja su alto potencial dentro de la oferta turística del país.