Sacsayhuamán y el Templo de Andahuaylillas ahora al mismo nivel que Machu Picchu: reciben la máxima distinción

La Jerarquía 4 posiciona a Saqsaywaman y Andahuaylillas al nivel de Machu Picchu, las Líneas de Nasca y el río Amazonas en prestigio internacional.

El Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán y el Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas fueron reconocidos con la Jerarquía 4, la máxima distinción que puede recibir un recurso turístico en el mundo, según anunció el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Este hito coloca a ambos monumentos al mismo nivel que Machu Picchu, las Líneas de Nasca y el río Amazonas, consolidando su prestigio internacional y resaltando el atractivo singular de sus patrimonios para el turismo global.

La obtención de la Jerarquía 4, categoría reservada para sitios con capacidad de atraer miles de visitantes por su autenticidad y relevancia, forma parte de las Resoluciones Viceministeriales N° 068-2025-MINCETUR/VMT y N° 069-2025-MINCETUR/VMT, documentó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Perú suma 14 recursos turísticos con Jerarquía 4, distribuidos en regiones como Cusco, Puno, Ica, Lima, La Libertad, Arequipa, Loreto y Lambayeque. (Andina)

Con este reconocimiento, Perú suma 14 recursos turísticos con la distinción, distribuidos en ciudades como Cusco, Puno, Ica, Lima, La Libertad, Arequipa, Loreto y Lambayeque.

Teresa Mera, ministra de Comercio Exterior y Turismo, subrayó que “la obtención de la Jerarquía 4 otorga ventajas estratégicas para la planificación y promoción del turismo. Permite orientar inversiones, priorizar proyectos de mejora, fortalecer la conservación y posicionar estos espacios como íconos del mundo. Además, eleva el potencial turístico del Cusco como uno de los territorios más diversos y atractivos del planeta”, según informó el Mincetur.

El proceso que respaldó este nombramiento incluyó una evaluación técnica realizada por el Viceministerio de Turismo, apoyada por un equipo multisectorial del sector público y privado, que examinó el valor cultural, el estado de conservación, el impacto turístico y la demanda, con base en el Manual del Inventario Nacional de Recursos Turísticos del Mincetur.

La ministra Teresa Mera destaca que la Jerarquía 4 impulsa inversiones, proyectos de mejora y la conservación del patrimonio turístico en Perú.

Herencia inca

Situado en la parte más elevada de Cusco, Sacsayhuamán es uno de los complejos arqueológicos más imponentes del antiguo Tahuantinsuyo. Sus muros, compuestos por piedras que pesan hasta más de 120 toneladas, talladas y ensambladas con máxima precisión sin mortero, reflejan la sofisticación de la ingeniería inca.

Este sitio ceremonial está estrechamente vinculado a la festividad del Inti Raymi y la cosmovisión andina. Además de su significado histórico y espiritual, su presencia impulsa el turismo cultural y sostenible en la región, fomenta la generación de empleo y refuerza la identidad local.

Uno de los aspectos destacados en el reconocimiento otorgado es que algunas de las piedras de Sacsayhuamán son las más grandes documentadas de toda América prehispánica, lo que convierte al complejo en un referente de ingeniería monumental.

El proceso de reconocimiento incluyó una evaluación técnica del Viceministerio de Turismo, que analizó valor cultural, conservación e impacto turístico. (Andina)

Arte barroco

Por otra parte, el Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, conocido como la “Capilla Sixtina de América”, sobresale por su excepcional riqueza artística, albergando murales de Luis de Riaño, retablos, órganos del siglo XVII y un artesonado singular.

Esta iglesia representa la fusión entre el arte barroco europeo y las expresiones indígenas andinas, subrayó el Mincetur, y forma parte del Circuito Barroco Andino, a solo 40 kilómetros de la ciudad de Cusco.

Este templo es considerado uno de los principales exponentes del barroco mestizo latinoamericano. Su inclusión en la Jerarquía 4 fortalece su rol dentro del turismo cultural, religioso y vivencial del sur del Perú. Su valor se sostiene tanto en la calidad y variedad de su patrimonio artístico como en la integración de elementos de las tradiciones locales.

La iglesia San Pedro Apóstol de Andahuaylillas es conocida como la 'Capilla Sixtina de América'. (Foto: Marco Nishiyama Centeno.)

Catorce destinos

A diciembre de 2025, el Perú cuenta con 14 recursos turísticos distinguidos con Jerarquía 4.

Entre ellos figuran, en Puno, la Reserva Nacional del Titicaca; en Ica, las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa; y en Lima, la Ciudad Sagrada de Caral y el Centro Histórico de Lima. La Libertad resalta con el Complejo Arqueológico Chan Chan, en tanto Arequipa suma el Valle del Colca y el Centro Histórico de Arequipa.

La región Cusco reúne ahora cinco recursos con esta distinción, además del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu, el Pueblo de Ollantaytambo y el Centro Histórico del Cusco, junto con Saqsaywaman y Andahuaylillas. Completan la lista el río Amazonas en Loreto y el Santuario Histórico Bosque de Pómac en Lambayeque.

Este avance posiciona al Perú como uno de los países con mayor riqueza y diversidad de patrimonios reconocidos mundialmente, ejemplificando el papel del turismo como pilar de desarrollo económico y cultural a nivel nacional, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.