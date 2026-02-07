Perú

Novia de Miguel Trauco rompe su silencio en redes tras grave denuncia contra el futbolista: ¿Se pronunció sobre boda?

Mariela Arévalo reapareció tras semanas de silencio y eliminar todas sus fotos con el futbolista, en medio de la polémica por la denuncia de presunta violación que involucra al jugador.

Guardar
Novia de Miguel Trauco rompe
Novia de Miguel Trauco rompe su silencio en redes tras grave denuncia contra el futbolista.

Después de semanas de silencio y en pleno escándalo judicial, Mariela Arévalo, la todavía prometida de Miguel Trauco, volvió a usar sus redes sociales, pero su reaparición fue tan sutil como contundente.

La joven admnistradora compartió la imagen de un atardecer con un mensaje en inglés: “Dios no pone grandes sueños en corazones pequeños”.

La frase, publicada en sus historias de Instagram, fue interpretada por seguidores y medios como una señal de fortaleza personal, pero también de distancia frente a la situación de su aún prometido.

Lo que más llamó la atención es que Arévalo eliminó todas las fotografías junto a Trauco, incluidas las de viajes, momentos familiares y la emotiva pedida de mano que había compartido meses atrás.

Novia de Miguel Trauco rompe
Novia de Miguel Trauco rompe su silencio en redes tras grave denuncia contra el futbolista. IG

Miguel Trauco y Mariela Arévalo tenían planes de matrimonio

Hasta hace poco, la relación entre Miguel Trauco y Mariela Arévalo parecía sólida y en camino al altar. Vecinos en la niñez, se reencontraron tras 17 años y, después de cinco años de relación, el lateral de Alianza Lima le propuso matrimonio en abril de 2025 durante el cumpleaños de Mariela.

“Me propuso matrimonio y sí dije que sí, con el corazón temblando de alegría y el alma desbordada de emoción. Porque no hay nadie más con quien quiera compartir mi vida”, escribió ella en ese entonces.

Incluso en noviembre pasado, la pareja dio una entrevista en el programa de YouTube “Hazme el A-guante” donde confirmaron que la boda sería en diciembre de 2026. “Nosotros pensamos en casarnos en diciembre de 2026”, dijo Trauco, mostrando ilusión y compromiso.

Sin embargo, el escenario cambió abruptamente el jueves 22 de enero, cuando la denuncia de una joven argentina contra Trauco y otros futbolistas se hizo pública. Desde entonces, Mariela eliminó todo rastro de su relación en Instagram y restringió los comentarios en sus publicaciones, blindando su perfil ante el cargamontón mediático.

Miguel Trauco pensaba casarse este 2026, pero su prometida elimina fotos de ellos tras denuncia.

¿Crisis irreversible? El futuro de la boda en duda

En el mundo digital, la eliminación de fotos y la restricción de comentarios suelen interpretarse como señales de ruptura o crisis profunda. Los seguidores de la pareja y los medios especializados no tardaron en especular sobre la posible cancelación del matrimonio, previsto para diciembre de 2026.

Hasta el momento, ni Miguel Trauco ni Mariela Arévalo han emitido un comunicado oficial confirmando la ruptura. Sin embargo, las acciones digitales de Mariela —borrar todo registro de la relación y evitar cualquier declaración directa— han sido interpretadas como una toma de distancia clara y una prioridad por la protección de su privacidad y bienestar emocional.

Miguel Trauco pensaba casarse este
Miguel Trauco pensaba casarse este 2026

Miguel Trauco fuera de Alianza Lima: club pagó 120 mil dólares

La salida de Miguel Trauco de Alianza Lima ya es un hecho. El club blanquiazul oficializó el pasado viernes 6 de febrero la desvinculación tanto del lateral izquierdo como de Sergio Peña, tras una serie de denuncias que los involucraron en un caso de presunta violencia sexual junto a Carlos Zambrano. Aunque los tres futbolistas negaron los señalamientos mediante comunicados públicos, la dirigencia y el entrenador Pablo Guede decidieron separarlos de manera indefinida, poniendo fin a su etapa en Matute.

Además, se conoció que el club tuvo que desembolsar una suma considerable para rescindir los contratos de ambos jugadores, quienes aún tenían vínculo vigente con la institución. Según reveló el periodista deportivo ‘Tato’ Luna en el programa ‘Palabra de Hincha’, Alianza Lima pagó 120 mil dólares a Miguel Trauco y 150 mil dólares a Sergio Peña como parte del acuerdo de salida, evitando así cualquier reclamo contractual posterior por parte de los futbolistas. Esta medida se tomó tras la reciente gira de amistosos en la Serie Río de La Plata, en la que ambos jugadores participaron por última vez con la camiseta íntima.

Por su parte, Sergio Peña ya fue presentado oficialmente por un equipo de la segunda división turca, confirmando que continuará su carrera fuera del fútbol peruano.

Comunicado oficial de Alianza Lima
Comunicado oficial de Alianza Lima sobre la desvinculación de Sergio Peña y Miguel Trauco. Crédito: X Alianza Lima.

Temas Relacionados

Miguel TraucoMariela ArévaloAlianza Limaperu-entretenimiento

Más Noticias

Flavia Laos y Milenka Nolasco: todo lo que salió mal en el lanzamiento de su canción y los reclamos en vivo

El estreno del nuevo sencillo 'Inoxxxente' terminó en revuelo cuando fallas técnicas, retrasos y discusiones en vivo dejaron a la influencer visiblemente incómoda

Flavia Laos y Milenka Nolasco:

Jueves de Compadres y Comadres: origen, significado y cómo se celebra en la sierra peruana

Ayacucho, Cusco, Apurímac y Junín concentran algunas de las expresiones más representativas de esta tradición, que combina elementos religiosos, agrícolas y festivos

Jueves de Compadres y Comadres:

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las bicampeonas chocarán con las ‘latinas’ y deberán asegurar la victoria para recuperar el liderato. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Olva Latino

Sicarios asesinan a chofer de la línea Pesqueros en Santa Anita: segundo ataque contra transportistas en horas

Conductores de la empresa que cubre la ruta 129 afirmaron que el ataque contra su colega pudo haberse evitado si se cumplía el resguardo policial prometido, mientras que vecinos de Santa Anita denunciaron la falta de patrullaje en la zona y exigieron mayor seguridad

Sicarios asesinan a chofer de

Alcalde peruano en Nueva York denuncia clima de miedo por operativos de ICE: “Residentes viven atemorizados”

Luis Marino Tarazona, burgomaestre de Port Chester, advierte sobre el impacto de las redadas migratorias en su comunidad y afirma que la policía local no colabora con las operaciones federales

Alcalde peruano en Nueva York
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC anula la condena de

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

PJ ordena ejecutar sentencia que transfiere S/ 1,6 millones de Vladimir Cerrón al Estado

Bienes de Mario Vizcarra y su hermano César fueron embargados por presunta colusión en caso “Los Saqueadores de Ilabaya”

JEE acepta renuncia de Rossana Urrutia, vinculada a Miguel del Castillo, a su candidatura al Parlamento Andino

Partido de César Acuña destinó S/ 349 mil de la franja electoral a medio vinculado a la Universidad César Vallejo

ENTRETENIMIENTO

Flavia Laos y Milenka Nolasco:

Flavia Laos y Milenka Nolasco: todo lo que salió mal en el lanzamiento de su canción y los reclamos en vivo

Jorge Benavides vuelve con JB Noticias en Panamericana TV: estos son sus horarios, elenco y todos los detalles

Concierto de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos: vías de accesos, horarios y recomendaciones para ingresar

Abogado de Christian Cueva explica el proceso penal de Pamela López, mientras el futbolista pone condición para ayudarla a evitar la cárcel

Miranda Capurro y Doménico Benavides son captados caminando de la mano confirmando romance

DEPORTES

Universitario vs Cusco FC EN

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: así van los partidos del torneo nacional

Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal tv online del partidazo por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Luis Ramos levanta la mano tras su recuperación en Alianza Lima: “Me encuentro al 100% y espero tener más minutos”