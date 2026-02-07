Novia de Miguel Trauco rompe su silencio en redes tras grave denuncia contra el futbolista: ¿Se pronunció sobre boda?

Novia de Miguel Trauco rompe su silencio en redes tras grave denuncia contra el futbolista.

Después de semanas de silencio y en pleno escándalo judicial, Mariela Arévalo, la todavía prometida de Miguel Trauco, volvió a usar sus redes sociales, pero su reaparición fue tan sutil como contundente.

La joven admnistradora compartió la imagen de un atardecer con un mensaje en inglés: “Dios no pone grandes sueños en corazones pequeños”.

La frase, publicada en sus historias de Instagram, fue interpretada por seguidores y medios como una señal de fortaleza personal, pero también de distancia frente a la situación de su aún prometido.

Lo que más llamó la atención es que Arévalo eliminó todas las fotografías junto a Trauco, incluidas las de viajes, momentos familiares y la emotiva pedida de mano que había compartido meses atrás.

Novia de Miguel Trauco rompe su silencio en redes tras grave denuncia contra el futbolista. IG

Miguel Trauco y Mariela Arévalo tenían planes de matrimonio

Hasta hace poco, la relación entre Miguel Trauco y Mariela Arévalo parecía sólida y en camino al altar. Vecinos en la niñez, se reencontraron tras 17 años y, después de cinco años de relación, el lateral de Alianza Lima le propuso matrimonio en abril de 2025 durante el cumpleaños de Mariela.

“Me propuso matrimonio y sí dije que sí, con el corazón temblando de alegría y el alma desbordada de emoción. Porque no hay nadie más con quien quiera compartir mi vida”, escribió ella en ese entonces.

Incluso en noviembre pasado, la pareja dio una entrevista en el programa de YouTube “Hazme el A-guante” donde confirmaron que la boda sería en diciembre de 2026. “Nosotros pensamos en casarnos en diciembre de 2026”, dijo Trauco, mostrando ilusión y compromiso.

Sin embargo, el escenario cambió abruptamente el jueves 22 de enero, cuando la denuncia de una joven argentina contra Trauco y otros futbolistas se hizo pública. Desde entonces, Mariela eliminó todo rastro de su relación en Instagram y restringió los comentarios en sus publicaciones, blindando su perfil ante el cargamontón mediático.

Miguel Trauco pensaba casarse este 2026, pero su prometida elimina fotos de ellos tras denuncia.

¿Crisis irreversible? El futuro de la boda en duda

En el mundo digital, la eliminación de fotos y la restricción de comentarios suelen interpretarse como señales de ruptura o crisis profunda. Los seguidores de la pareja y los medios especializados no tardaron en especular sobre la posible cancelación del matrimonio, previsto para diciembre de 2026.

Hasta el momento, ni Miguel Trauco ni Mariela Arévalo han emitido un comunicado oficial confirmando la ruptura. Sin embargo, las acciones digitales de Mariela —borrar todo registro de la relación y evitar cualquier declaración directa— han sido interpretadas como una toma de distancia clara y una prioridad por la protección de su privacidad y bienestar emocional.

Miguel Trauco pensaba casarse este 2026

Miguel Trauco fuera de Alianza Lima: club pagó 120 mil dólares

La salida de Miguel Trauco de Alianza Lima ya es un hecho. El club blanquiazul oficializó el pasado viernes 6 de febrero la desvinculación tanto del lateral izquierdo como de Sergio Peña, tras una serie de denuncias que los involucraron en un caso de presunta violencia sexual junto a Carlos Zambrano. Aunque los tres futbolistas negaron los señalamientos mediante comunicados públicos, la dirigencia y el entrenador Pablo Guede decidieron separarlos de manera indefinida, poniendo fin a su etapa en Matute.

Además, se conoció que el club tuvo que desembolsar una suma considerable para rescindir los contratos de ambos jugadores, quienes aún tenían vínculo vigente con la institución. Según reveló el periodista deportivo ‘Tato’ Luna en el programa ‘Palabra de Hincha’, Alianza Lima pagó 120 mil dólares a Miguel Trauco y 150 mil dólares a Sergio Peña como parte del acuerdo de salida, evitando así cualquier reclamo contractual posterior por parte de los futbolistas. Esta medida se tomó tras la reciente gira de amistosos en la Serie Río de La Plata, en la que ambos jugadores participaron por última vez con la camiseta íntima.

Por su parte, Sergio Peña ya fue presentado oficialmente por un equipo de la segunda división turca, confirmando que continuará su carrera fuera del fútbol peruano.

Comunicado oficial de Alianza Lima sobre la desvinculación de Sergio Peña y Miguel Trauco. Crédito: X Alianza Lima.