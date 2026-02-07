Se filtró el cuantioso monto que pagó Alianza Lima para desvincularse de Sergio Peña y Miguel Trauco

El club victoriano oficializó la salida definitiva de los dos jugadores que tenían contrato vigente

La salida de Sergio Peña y Miguel Trauco de Alianza Lima fue confirmada oficialmente por el club el pasado viernes 6 de febrero. El anuncio, realizado mediante un comunicado, formalizó la desvinculación de ambos futbolistas, quienes integraron el plantel hasta la reciente gira de amistosos en la Serie Río de La Plata.

La decisión se produce luego de que tanto Peña, Trauco como Carlos Zambrano fueran separados de manera indefinida. La medida se adoptó tras la denuncia presentada por una joven argentina, quien los acusa de violencia sexual.

A pesar de que los tres jugadores negaron públicamente la acusación a través de comunicados, las investigaciones continúan en curso. El entrenador Pablo Guede y la directiva del club optaron por no reincorporar a los implicados, marcando así el final de su vínculo con la institución victoriana.

Comunicado oficial de Alianza Lima sobre la desvinculación de Sergio Peña y Miguel Trauco. Crédito: X Alianza Lima.

¿Cuánto pagó Alianza Lima por la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco?

Se filtró el cuantioso monto que pagó el cuadro victoriano para desvincularse de Sergio Peña y Miguel Trauco. Ambos jugadores tenía contrato vigente con los ‘blanquiazules’ y llegaron a un acuerdo para cortar el vínculo marcando su salida definitiva de Matute.

“En Alianza se ha sabido que tanto Miguel Trauco como Sergio Peña no son más parte del club. De hecho, Sergio Peña ya ha sido presentado por un equipo de la segunda turca. Y lo que tengo entendido desde la economía, desde el dinero que ha tenido que pagar Alianza a estos jugadores para rescindir el contrato de manera bilateral, es que a Sergio Peña se le ha pagado 150 mil dólares y a Miguel Trauco 120 mil dólares. En ambos casos para que se rescinda el contrato, porque en ambos casos tenían contrato vigente y el club ha llegado al acuerdo con los jugadores para que se terminen yendo, entiendo yo, sin hacer ningún reclamo de mantener mi contrato”, informó ‘Tato’ Luna en el programa ‘Palabra de Hincha’.

¿Cuál es el panorama de Carlos Zambrano en Alianza Lima?

La salida de Sergio Peña y Miguel Trauco de Alianza Lima fue comunicada oficialmente luego de la denuncia por abuso sexual presentada por una joven argentina durante la pretemporada en Uruguay. Sin embargo, surgieron interrogantes sobre la situación de Carlos Zambrano, también implicado en la acusación.

Aunque el ‘Kaiser’ fue apartado del equipo por motivos disciplinarios, continúa siendo parte del club debido a que mantiene un contrato vigente hasta el final de la temporada. Este hecho ha generado especulaciones acerca de un posible regreso al primer equipo.

No obstante, trascendió que existe una razón contractual que impide la desvinculación inmediata de Zambrano. A pesar de ello, la directiva de los ‘blanquiazules’ mantiene una postura clara: el defensor no será reincorporado al plantel dirigido por Pablo Guede.

“¿Qué pasa con Carlos Zambrano? Lo que sucede con Carlos es que él tiene contrato con Alianza Lima hasta fin de temporada. Ese contrato todavía no se soluciona, no hay todavía un acuerdo por parte de Alianza Lima y Carlos Zambrano. De hecho,yo tengo entendido que Carlos está poniendo algunas trabas, por así decirlo, y todavía no hay ningún acuerdo. Carlos Zambrano no va a volver a Alianza Lima.Había un rumor de una posible vuelta de Carlos Zambrano y que Alianza podía perdonarlo para que vuelva; eso no va a pasar. Lo que quiere Alianza es desligarse de Carlos. Está un poco complicado, están todavía en eso, pero por eso es que Zambrano no sale todavía", comentó Ana Lucía Rodríguez en L1 Max.

El defensa continúa ligado al club victoriano y su contrato es hasta fin de año.