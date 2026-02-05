Perú

El contundente descargo de País para Todos ante denuncias por mal uso de franja electoral: “Nunca se ha recibido un sol”

El partido difundió el pronunciamiento luego de Carlos Álvarez, su candidato a las Elecciones 2026, advirtiera que dejaría la carrera presidencial si no se aclaraban las versiones sobre el uso de fondos públicos en campaña

El partido político País para Todos se pronunció para negar irregularidades en el uso de su franja electoral, luego de que se difundiera el presunto direccionamiento de recursos públicos hacia un medio de comunicación específico. A través de un comunicado oficial, el partido rechazó cualquier acto de corrupción, deslindó responsabilidades del candidato presidencial Carlos Álvarez y aseguró que todo el proceso se realizó dentro del marco legal vigente.

El pronunciamiento se da en medio de una creciente presión política y mediática, marcada por advertencias de renuncias internas, cuestionamientos públicos sobre el financiamiento de la propaganda electoral y declaraciones del propio Álvarez, quien había advertido que podría dar un paso al costado si no se aclaraban las denuncias. En este escenario, la agrupación anunció además que desistirá del uso de la franja en el medio cuestionado y que formalizará esta decisión ante la ONPE.

País para Todos rechaza denuncias y deslinda responsabilidad del candidato presidencial

En su comunicado, País para Todos sostuvo que la asignación y distribución de la franja electoral es un proceso estrictamente administrativo, ejecutado por el equipo correspondiente bajo la responsabilidad del personero legal del partido, quien cuenta con los accesos y claves del sistema, conforme a la normativa electoral vigente. En esa línea, la organización remarcó que el candidato presidencial Carlos Álvarez no participó “ni directa ni indirectamente” en dichas decisiones.

La agrupación precisó que, tras evaluar de manera exhaustiva los informes y descargos de los responsables del proceso, se concluyó de forma categórica que la distribución de la franja se realizó “con absoluta transparencia, sin indicios de corrupción ni direccionamiento y bajo criterios estrictamente estratégicos”. Además, afirmó que el partido no mantiene compromisos con grupos económicos ni operadores mediáticos, descartando cualquier vínculo que pudiera influir en la contratación de espacios publicitarios.

El comunicado también enfatiza que nunca se ha solicitado ni recibido dinero por parte del candidato presidencial ni de ningún otro postulante. “Nuestra conducta ha sido siempre clara y coherente, por el ejemplo y propio candidato Carlos Álvarez es testigo de que nunca se ha solicitado ni recibido un sol, ni él ni a ningún candidato. Esa es la diferencia que nos distingue de los partidos tradicionales”, sostiene el texto oficial.

Uno de los anuncios centrales del pronunciamiento es la decisión de desistir del uso de la franja electoral en el medio de comunicación cuestionado, medida que será formalizada mediante una comunicación expresa a la ONPE. Según el partido, esta determinación busca cerrar “cualquier intento de manipulación o sospecha” en torno al proceso, pese a considerar infundadas las versiones difundidas.

Presión interna

En paralelo, País para Todos rechazó de manera “categórica y tajante” las afirmaciones que sugieren la existencia de comisiones vinculadas al uso de la franja electoral. “Tales afirmaciones son falsas, carecen de sustento y constituyen una grave difamación”, señala el comunicado, que además emplaza públicamente a quienes sostienen esas acusaciones a identificar con nombre y apellido a las personas involucradas para que se actúe conforme a ley.

Este pronunciamiento se da luego de que más de treinta postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados por País para Todos respaldaran públicamente la postura de Carlos Álvarez y condicionaran su permanencia en la campaña a que se esclarezca el financiamiento otorgado al canal vinculado a Miguel del Castillo. En un documento firmado por figuras como Julia Príncipe, Susana Castañeda Otsu, Martín Soto, Julio Rojas Antara y Marco Tulio Falconi, los candidatos exigieron explicaciones inmediatas sobre el uso de recursos de origen público.

“La plata de todos los peruanos no puede financiar la corrupción dentro de los partidos políticos. Esto es inaceptable e inmoral. Rechazamos tajantemente cualquier acto de corrupción. […] Preferimos perder candidaturas antes que perder la dignidad. Con la corrupción no transamos”, se lee en el comunicado difundido por los postulantes.

El propio Carlos Álvarez, en un video publicado en redes sociales, aseguró que nunca fue consultado sobre la selección de los medios de difusión de la franja electoral y mencionó la versión de una comisión del quince por ciento sobre el monto contratado. “En ningún momento yo he sido notificado o consultado de los medios en que el partido ha puesto avisos de la franja electoral. […] Según lo manifestado, había una comisión del quince por ciento sobre la cantidad destinada”, expresó, antes de advertir que renunciaría si no se identificaba y sancionaba a los responsables.

