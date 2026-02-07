Desaprobación de José Jerí se dispara y sube alrededor de 20 puntos en un mes, según dos encuestas

Los escándalos de José Jerí que han generado una crisis de gobernabilidad en los primeros meses del 2026. Foto: Composición Infobae

La aceptación que José Jerí logró consolidar al inicio de su gestión se ha desvanecido tras los diversos escándalos que se destaparon en los dos primeros meses del año. Su estrategia de comunicación en octubre del 2025, basada en la imitación a la imagen de Nayib Bukele y la espectacularización de operativos policiales, logró neutralizar las movilizaciones ciudadanas de aquel entonces. Con el “show mediático” catalogado por gremios y autoridades, el presidente se ganó a un sector de la población.

Sin embargo, tras ese periodo, el mandatario enfrenta hoy un rechazo mayoritario. Según los últimos estudios de Ipsos e Imasen, su desaprobación sufrió un incremento drástico de 20 puntos porcentuales en promedio durante los últimos 30 días.

Este desplome coincide con el impacto de los recientes escándalos que han cuestionado la integridad del Ejecutivo. El denominado ‘Chifagate’, donde el mandatario fue captado en reuniones no registradas con empresarios chinos, sumado a las revelaciones sobre allegadas que obtuvieron contrataciones tras visitar Palacio de Gobierno en horarios nocturnos, han quebrado la confianza de los ciudadanos que inicialmente respaldó su discurso de “mano dura”.

La desprobación hacia el mandatario subió en casi 20 puntos. Encuesta Ipsos para Perú21.

Del respaldo al rechazo regional

La encuesta de Ipsos elaborada para Perú21 muestra que la aprobación de Jerí cayó estrepitosamente de 43% a un 30% en febrero. Simultáneamente, el rechazo a su gestión alcanzó el 61%, marcando un crecimiento de 18 puntos en un solo mes. La caída es especialmente crítica en el sur del país, donde el apoyo se ha reducido apenas al 21%.

Por otro lado, el informe de Imasen arroja cifras aún más drásticas: la desaprobación de Jerí subió del 47,2% al 70,4%. El estudio destaca que el rechazo es transversal a todo el país, con picos del 77,1% en el norte y 72,5% en el sur.

Sobre su integridad, la mayoría de peruanos consideran que el presidente no es una persona honesta, el 76,2% es una cifra que ha empeorado significativamente desde noviembre pasado.

Del “show” de seguridad a la desconfianza electoral

Con el rechazo del presidente, la reputación de Vicente Tirburcio, mininter, también cayó. Encuesta Ipsos para Perú21.

La estrategia de participar personalmente en operativos policiales, que fue muchas veces criticada por ser meramente escenográfica e incluso denunciada por el INPE por vulnerar protocolos de seguridad, parece haber llegado a su límite de efectividad.

A pesar de la sobreexposición mediática, el 70,6% de los encuestados se siente inseguro en el transporte público, lo que demuestra que la percepción de inseguridad no ha retrocedido ante las cámaras del Gobierno.

Esta desconfianza se extiende también al premier Ernesto Álvarez y al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ambos con un 64% de desaprobación. Sobre el mininter, el acompañar al mandatario encapuchado a una cena privada en San Borja podría haberle pasado factura. Para la opinión pública, los términos que mejor definen la gestión actual son “corrupto”, “incapaz” y, predominantemente, “nada”.

Vince Tiburcio (Mininter) y Ernesto Álvarez (Premier). Compocisión Infobae.

Sobre la continuidad del mandato

El deterioro de la imagen presidencial ha reavivado las dudas sobre su permanencia hasta el cambio de mando. Según Imasen, casi la mitad del país (46.7%) cree que Jerí no llegará al 28 de julio. Asimismo, la percepción de falta de neutralidad ante las próximas elecciones es preocupantemente mayoritaria. El 60.5% considera que el mandatario no actuará de forma imparcial en el proceso electoral.

Ante este panorama, el país se muestra dividido sobre el futuro inmediato del Ejecutivo, dado que un 48.4% de ciudadanos considera que el Congreso debería elegir a otro presidente interino, mientras que solo un 42.2% apuesta por la continuidad de Jerí. Con las elecciones de 2026 en curso, el mandatario ha perdido el capital político que obtuvo al inicio de su gestión, quedando expuesto a una crisis de gobernabilidad que las encuestas evidencian con claridad.