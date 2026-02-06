Samahara Lobatón se quiebra y pide oraciones para su bebé internado en UCI: “Esto está siendo muy fuerte para mí”

Samahara Lobatón se quiebra y pide oraciones para su bebé internado en UCI. IG

La tarde del viernes 6 de febrero, Samahara Lobatón reapareció en redes sociales con un mensaje que expuso la difícil situación que vive su familia.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Melissa Klug confirmó que su hijo menor, Asael, está internado en UCI y que su estado de salud es delicado.

“Desde lo más privado de mi vida y mi corazón quiero comentar esto con todos ustedes. Asael está delicado en UCI, esto está siendo muy fuerte para mí y mi familia. Dios es grande y bueno, yo sé que él levantará a Asael de esa cama”, escribió, acompañando el texto con una imagen de sus manos entrelazadas en oración.

La influencer explicó que su ausencia en redes sociales se ha debido a la gravedad de la situación y que, aunque tiene compromisos laborales, en este momento su papel de madre está por encima de todo.

Samahara Lobatón publcia un mensaje conmovedor y pide oraciones para su bebé internado en UCI.

La salud de su hijo por encima de todo

Samahara Lobatón fue tajante al afirmar que, más allá de su trabajo en redes y la presión mediática, su único foco es la recuperación de su pequeño.

“Hago este comunicado para que todos puedan tomar en conocimiento ya que llevo días desaparecida y no solo eso tengo trabajo que cumplir porque este es mi trabajo pero antes de todo soy madre y hoy mi prioridad es mi hijo. Estaré muy agradecida con todos si lo tienen dentro de sus oraciones”, concluyó.

El mensaje de Samahara, marcado por la vulnerabilidad, fue recibido con una ola de apoyo y solidaridad en redes sociales. Cientos de seguidores y figuras públicas le enviaron mensajes de aliento, pidiendo por la pronta mejoría de Asael.

La hospitalización de Asael se produce en medio de un periodo de alta tensión mediática y familiar para Samahara Lobatón. Días antes, el programa “Instarándula” captó a la joven junto a Bryan Torres ingresando a una clínica de Lima, lo que generó especulaciones sobre una posible reconciliación tras las denuncias de agresión y la controversia pública.

Sin embargo, la razón de la visita era el delicado estado de salud de su hijo. Testigos aseguraron que ambos padres permanecieron en el área de emergencias, visiblemente preocupados, y que la prioridad absoluta era la atención médica del pequeño.

Bryan Torres y Samahara Lobatón son captados en clínica. Instarándula

Samahara enfrenta proceso del MIMP por custodia de sus hijos

Mientras enfrenta la crisis personal, Samahara Lobatón también atraviesa un proceso administrativo abierto por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que evalúa la posibilidad de quitarle la custodia de sus hijos menores por presunta desprotección.

El abogado de Samahara, Wilmer Arica, explicó que ya presentaron una apelación a la resolución del MIMP, argumentando que no existen pruebas de descuido ni de afectación grave a los menores.

“La resolución no indica que sea porque sigue viviendo con el agresor, señala que existen conflictos entre las partes y que el procedimiento se abrió por la denuncia que formula la madre (Melissa Klug). Considero que ha sido una medida desproporcionada”, declaró el letrado en el programa “Arriba Mi Gente”.

Arica recalcó que Samahara nunca ha incumplido sus deberes como madre y que confían en que el procedimiento administrativo será archivado tras las evaluaciones sociales y psicológicas de rigor.

A pesar de la presión, Samahara ha optado por el silencio en redes durante los días más difíciles, priorizando la salud de Asael y el bienestar de sus otros hijos. Su mensaje reciente es un llamado a la empatía y a la solidaridad, alejándose de la confrontación.

El representante legal de Samahara Lobatón asegura que la joven no ha expuesto a sus hijos.

El apoyo de la familia y la reacción del público

Familiares, amigos y seguidores han mostrado su respaldo a Samahara en este momento crítico. Las redes sociales se llenaron de mensajes con el hashtag #FuerzaAsael, donde los usuarios expresaron su solidaridad y desearon la pronta recuperación del pequeño.

La figura de Samahara, muchas veces cuestionada por su vida mediática, se humaniza en esta etapa, mostrando a una madre vulnerable y dispuesta a luchar por sus hijos.