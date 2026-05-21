Perú

El Tribunal Constitucional lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/ 7.000

La institución abrió procesos de selección para profesionales y técnicos con experiencia en Derecho Constitucional, mecatrónica y electrónica industrial. Las postulaciones se realizarán de forma virtual durante los últimos días de mayo

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La entidad señaló que los puestos están dirigidos a profesionales y técnicos que acrediten experiencia y formación especializada acorde con las labores del cargo.
La entidad señaló que los puestos están dirigidos a profesionales y técnicos que acrediten experiencia y formación especializada acorde con las labores del cargo. Foto: Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) abrió una nueva convocatoria de trabajo bajo el régimen CAS para cubrir dos plazas en Lima, dirigidas a profesionales universitarios y técnicos titulados. Los puestos disponibles corresponden a las áreas de Derecho y mantenimiento técnico, con remuneraciones que van desde S/ 3.700 hasta S/ 7.000.

La institución informó que las vacantes están orientadas a perfiles con experiencia previa y especialización vinculada a las funciones requeridas. El proceso de selección contempla postulación virtual mediante la presentación del currículum documentado y declaraciones juradas.

Plaza para abogado con remuneración de S/ 7.000

Una de las vacantes disponibles corresponde al proceso CAS N.° 007 para el cargo de abogado. El TC busca un profesional titulado en Derecho, colegiado y habilitado, además de contar con estudios de maestría relacionados con la carrera.

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Entre los requisitos también figura experiencia mínima de dos años en materias vinculadas al Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Derechos Humanos o Derecho Administrativo. Asimismo, se solicita capacitación especializada en esas áreas. El puesto tendrá como sede de trabajo la avenida Arequipa 2720, en San Isidro.

Entre las plazas habilitadas figura el proceso CAS N.° 007, destinado a cubrir el puesto de abogado.
Entre las plazas habilitadas figura el proceso CAS N.° 007, destinado a cubrir el puesto de abogado. Foto: Tribunal Constitucional

La remuneración establecida para este cargo asciende a S/ 7.000 mensuales. De acuerdo con el cronograma oficial, la postulación podrá realizarse de manera virtual el jueves 28 de mayo de 2026, desde las 00:00 hasta las 16:45 horas.

Convocan técnico en mantenimiento

La segunda convocatoria corresponde al proceso CAS N.° 008 para cubrir una plaza de técnico en mantenimiento. El perfil solicitado está dirigido a titulados técnicos en mecatrónica o electrónica industrial.

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El organismo exige experiencia general de cuatro años en entidades públicas o privadas, además de al menos tres años desempeñando funciones similares al puesto requerido. También se pide acreditar cursos relacionados con sistemas eléctricos y electrónicos, cámaras de vigilancia, alarmas o administración de redes, con un mínimo acumulado de 200 horas.

La plaza ofrece una remuneración mensual de S/ 3.700 y tendrá como centro de labores la sede institucional ubicada en San Isidro. La fecha prevista para la postulación virtual es el viernes 29 de mayo de 2026, hasta las 16:45 horas.

El segundo proceso abierto por la entidad es el CAS N.° 008, orientado a seleccionar a un técnico en mantenimiento.
El segundo proceso abierto por la entidad es el CAS N.° 008, orientado a seleccionar a un técnico en mantenimiento. Foto: Tribunal Constitucional

Recomendaciones para postular al Estado

  • Lee cuidadosamente las bases de cada convocatoria antes de enviar tu postulación. Muchas entidades públicas descalifican expedientes por errores simples, documentos incompletos o formatos llenados de manera incorrecta.
  • Verifica que tu perfil cumpla exactamente con lo solicitado. En procesos CAS y de Servicio Civil suelen evaluar formación académica, experiencia y cursos específicos. Si la convocatoria pide una carrera determinada y no menciona “afines”, es probable que descarten la postulación.
  • Ten listos tus certificados, constancias laborales y documentos sustentatorios en formato digital. Varias convocatorias se desarrollan únicamente de forma virtual y los plazos suelen cerrarse de manera estricta.
  • Revisa constantemente el cronograma oficial. Las entidades pueden publicar modificaciones, ampliaciones o comunicados de último minuto relacionados con evaluaciones y entrevistas.
  • Investiga la institución a la que postulas. Conocer sus funciones, reglamentos y objetivos puede ayudarte durante la entrevista o las pruebas de conocimientos. Usuarios en foros recomiendan revisar el ROF y MOF de cada entidad para prepararse mejor.
  • No descartes convocatorias con varias vacantes. Algunos postulantes señalan que los procesos masivos suelen ofrecer mayores oportunidades para quienes cuentan con un perfil sólido y una documentación bien presentada.

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