Ministerio de la Mujer exhorta a Samahara Lobatón a mantener reserva del proceso tras declaraciones en pódcast de María Pía Copello

Las declaraciones públicas de Samahara Lobatón sobre la protección de sus hijos provocan una respuesta oficial que recalca la importancia legal y emocional de manejar estos procesos a puerta cerrada, lejos del ruido mediático (EVDLV)

La controversia en torno a Samahara Lobatón sumó un nuevo capítulo tras el pronunciamiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que solicitó a las partes involucradas mantener la reserva del proceso iniciado por un presunto caso de violencia.

La entidad señaló que sus actuaciones buscan garantizar la protección integral de los niños y el acceso a la justicia, en estricto cumplimiento de la ley. El comunicado apareció después de que la influencer expusiera su versión en un pódcast, donde cuestionó los procedimientos aplicados y expresó temor ante una eventual afectación a su rol materno.

El caso se instaló en la agenda pública y abrió un debate sobre los límites entre la exposición mediática y la confidencialidad institucional.

Comunicado oficial y llamado a la confidencialidad

El Ministerio de la Mujer defendió la activación de protocolos y pidió reserva absoluta, al señalar que el caso busca proteger a menores y respetar la ley. (MIMP)

El Ministerio de la Mujer informó que sus equipos especializados activaron protocolos frente a un presunto hecho de violencia en agravio de Samahara Lobatón, con el objetivo de resguardar su integridad y la de sus hijos. Según precisó la entidad, las acciones estuvieron a cargo del Programa Nacional Warmi Ñan y de la Unidad de Protección Especial, organismos que intervinieron bajo el principio del interés superior del niño.

En su pronunciamiento, el sector remarcó que los procesos que involucran a menores deben manejarse con absoluta discreción. “Los procedimientos se han realizado en estricto respeto de la ley, priorizando el interés superior de los niños y su derecho a crecer en entornos libres de cualquier tipo de violencia”, indicó el comunicado difundido en las últimas horas.

La institución añadió que mantendrá la reserva del caso y exhortó a todas las partes a actuar de la misma forma. El llamado apuntó a evitar la exposición innecesaria de los menores y a preservar el debido proceso. Desde el Ministerio insistieron en que su rol no es punitivo, sino preventivo y de acompañamiento, con énfasis en la recuperación emocional y el acceso a la justicia de las personas involucradas.

El mensaje institucional surgió luego de que las declaraciones de Lobatón circularan ampliamente en plataformas digitales y espacios televisivos, lo que incrementó la atención pública sobre un expediente que, por su naturaleza, se encuentra protegido por normas de confidencialidad.

Las declaraciones de Samahara Lobatón y sus cuestionamientos

Samahara Lobatón cuestionó al Ministerio y denunció supuestas irregularidades, al afirmar que el proceso se inició sin evaluaciones previas. (YouTube)

Samahara Lobatón decidió pronunciarse públicamente sobre la intervención estatal durante una entrevista en el pódcast conducido por María Pía Copello. En ese espacio, la influencer cuestionó el accionar del Ministerio de la Mujer y afirmó que el proceso habría presentado irregularidades desde su inicio.

Según su relato, las actuaciones se habrían activado sin una evaluación previa que justifique una situación de riesgo para sus hijos. Lobatón sostuvo que no se realizaron diligencias básicas como visitas domiciliarias, entrevistas con cuidadores ni evaluaciones psicológicas. “Ellos alegan cosas por un programa de televisión y se saltaron todos los procesos”, expresó, al señalar que la intervención se habría sustentado en material mediático.

Uno de los aspectos que más criticó fue el horario de una notificación oficial. La influencer afirmó que fue informada a las once de la noche de un viernes, lo que consideró fuera de los márgenes administrativos. “Eso es una irregularidad en mi caso”, declaró, tras indicar que consultó a un representante del sector sobre el horario de atención.

Durante su intervención, Lobatón rechazó la idea de que exista desprotección respecto a sus hijos. “Mis hijos tienen una casa, tienen luz, tienen agua, tienen comida, tienen una mamá”, afirmó, al enumerar las condiciones que, según dijo, garantizan su bienestar. Añadió que los menores asisten a centros educativos y cuentan con apoyo permanente en el hogar.

También cuestionó que en la documentación del proceso solo se haga referencia a “conflictos”, un término que calificó de impreciso. “Conflictos tiene todo el mundo en su casa”, manifestó, al subrayar que no se consignan hechos concretos de agresión física. Para ella, avanzar sin una evaluación integral representa una falla grave.

Protección de menores y tensión con la exposición mediática

El caso reavivó el debate sobre la reserva legal en procesos familiares y el impacto de la exposición pública en la estabilidad de menores. (ATV)

El caso abrió un debate sobre la relación entre la intervención estatal en asuntos familiares y la exposición pública de procesos sensibles. Desde el Ministerio de la Mujer se insistió en que la reserva es una obligación legal destinada a proteger a niños, niñas y adolescentes de una sobreexposición que pueda afectar su estabilidad emocional.

Lobatón, por su parte, negó que sus hijos hayan presenciado episodios de violencia y sostuvo que se desarrollan en un entorno protegido. “Mis hijos viven en una burbuja”, afirmó, al rechazar versiones que los colocan como testigos de conflictos. En otra de sus declaraciones más enfáticas, expresó: “Se quieren colgar la bandera con mis hijos y mis hijos no son conejillos de indias para nadie”.

La influencer recordó que en el pasado uno de sus hijos fue sometido a una evaluación psicológica en una entidad estatal, cuando tenía tres años, lo que, según dijo, demuestra su disposición a colaborar con las autoridades cuando los procedimientos se ajustan a la normativa. “Ellos pueden ir a constatar y pueden hacer todas las pericias”, señaló, al reiterar que no se opone a la supervisión, sino a la forma en que se habría iniciado el proceso actual.