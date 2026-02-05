Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecen juntos en clínica tras video de agresión

Bryan Torres y Samahara Lobatón fueron vistos juntos pese a escándalo de agresión.

Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecieron este jueves 5 de febrero en una clínica de Lima, tras el escándalo generado por la difusión de un video donde se ve al cantante agrediendo a la hija de Melissa Klug. Ambos fueron vistos juntos en la recepción del área de Emergencias de la Clínica Sanna de San Borja, lo que generó reacciones inmediatas en sus seguidores.

La presencia de la pareja en el centro de salud fue difundida por el portal digital de Samuel Suárez, Instarándula, que publicó imágenes en las que se observa a Lobatón y Torres juntos. De acuerdo con el medio, una seguidora aseguró que la visita tuvo relación con un problema de salud de la hija en común, aunque los detalles no fueron confirmados oficialmente. “Su bebé está mal”, escribió la usuaria al portal, sumando incertidumbre sobre el estado actual de la familia.

El reciente encuentro se produce semanas después de que se viralizara un video tomado por cámaras de seguridad, en el que se aprecia a Bryan Torres asfixiando a Samahara Lobatón con una almohada y, posteriormente, intentando golpearla con una plancha. El material, difundido por diversos medios, provocó indignación y llevó a que Melissa Klug denunciara al cantante por tentativa de feminicidio en una comisaría de la capital.

Bryan Torres y Samahara Lobatón son captados en clínica. Instarándula

El escándalo marcó un quiebre en la imagen pública de la pareja, que hasta entonces mantenía apariciones constantes en eventos y redes sociales. Las repercusiones incluyeron pronunciamientos de figuras del espectáculo, entre ellas Rodrigo González, quien confirmó la existencia del video, aunque optó por no difundirlo en su programa por respeto a la privacidad de la víctima.

No pasó mucho tiempo para que este material fuera difundido en redes sociales, generando revuelo entre los usuarios, quienes exigían justicia para la influencer. Sin embargo, Lobatón ha optado por no denunciar. En paralelo, Klug sí tomó acciones legales y expresó preocupación por la seguridad de su hija.

Melissa Klug revela lo mucho que sufre por situación que enfrenta su hija ASamahara Lobatón.

Con gran preocupación, pidió justicia para su hija y requirió la detención del salsero, quien hasta la fecha se sigue presentando en conciertos.

Samahara Lobatón denunció irregularidades en su caso

En medio de la polémica, Samahara Lobatón reapareció públicamente en el estreno del programa de streaming de María Pía Copello. Durante la transmisión, evitó referirse al episodio de violencia doméstica, pero confirmó que Bryan Torres sigue en contacto con sus hijos y que ambos buscan mantener una relación cordial por el bienestar de la familia.

La joven también denunció presuntas irregularidades en el manejo de su caso por parte del Ministerio de la Mujer, señalando que existía la intención de retirarle la custodia de sus hijos bajo el argumento de desprotección.

La influencer peruana, madre de dos hijos, enfrenta una situación judicial mediática y adopta una posición prudente al decidir no divulgar detalles sobre el proceso abierto por las autoridades (TikTok)

La situación de Lobatón y Torres ha generado un intenso debate sobre la atención institucional a las víctimas de violencia en el entorno familiar y la responsabilidad de las autoridades frente a casos de alto perfil mediático.

Respecto a lo sucedido con el padre de sus dos menores hijos, Samahara optó en todo momento que no puede hablar al respecto.

El episodio también expuso las tensiones existentes en la familia de Melissa Klug, quien celebró su cumpleaños en medio de la controversia, acompañada por Samahara Lobatón y otros familiares. Las imágenes de la celebración circularon en redes sociales y fueron interpretadas como un intento de la familia por mostrar unidad pese a la polémica reciente.

Samahara Lobatón fue captada con Bryan Torres pese agresión. (ATV)

Por su parte, Bryan Torres no ha ofrecido declaraciones a medios sobre el incidente ni sobre la visita a la clínica. Tampoco se ha pronunciado sobre las denuncias presentadas en su contra.