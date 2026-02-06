Samahara Lobatón apela resolución del MIMP que evalúa quitarle la custodia de sus hijos: “Es una medida desproporcionada”

El representante legal de Samahara Lobatón asegura que la joven no ha expuesto a sus hijos.

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, enfrenta un proceso administrativo ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que evalúa la situación de custodia de sus hijos menores tras una resolución que considera que estos estarían en situación de desprotección.

Ante esta medida, la defensa legal de Lobatón confirmó que ya presentaron una apelación con el objetivo de revertir la decisión y descartar la posibilidad de que los pequeños sean separados de su madre.

El abogado Wilmer Arica, representante legal de Samahara Lobatón, explicó a Arriba Mi Gente que la resolución del MIMP no se basa en la convivencia de su patrocinada con su expareja, Bryan Torres, sino que responde a una serie de conflictos entre las partes y a una denuncia interpuesta por Melissa Klug, madre de Samahara. “En la resolución no indica que sea porque sigue viviendo con el agresor, señala que existen conflictos entre las partes y que el procedimiento se abrió por la denuncia que formula la madre (Melissa Klug). Considero que ha sido una medida desproporcionada”, sostuvo el letrado.

De acuerdo con Arica, la resolución administrativa señala la presunta desprotección, pero no fundamenta esta consideración en hechos específicos que demuestren una afectación grave a los menores. “No existe un incumplimiento del desarrollo de sus deberes con sus menores hijos, no existe hecho que mi patrocinada haya causado una grave afectación a sus menores”, remarcó el abogado, quien cuestionó el alcance de la medida adoptada por el MIMP.

¿Irregularidades?

El proceso abierto contempla una serie de diligencias y evaluaciones que deben realizarse de manera obligatoria. Según la defensa de Lobatón, estas diligencias incluyen visitas sociales, evaluaciones psicológicas y sociales, además de la declaración de la madre. Arica señaló que, hasta el momento, estas acciones no se han concretado, pero que existe coordinación directa con el abogado del MIMP para que se desarrollen en los plazos establecidos.

“Es lo que se tiene que llevar a cabo, visitas sociales, evaluación social, psicológica, y la declaración de la señora Samahara; esas tres diligencias hasta el día de hoy no se han llevado a cabo, pero sí estoy en coordinación con el abogado del ministerio”, indicó.

El letrado recalcó que Samahara Lobatón se mantiene tranquila y que, desde su perspectiva, nunca ha expuesto a sus hijos a situaciones de riesgo o descuido. “Ya hemos presentado un recurso de apelación a esta resolución, a fin de que se declare nula y se dé por concluido este procedimiento administrativo”, puntualizó Arica.

Samahara Lobatón, conocida por ser una figura mediática en TV y por su vínculo familiar con Melissa Klug, ha preferido mantener reserva sobre el proceso. Por su parte, Bryan Torres, expareja de la joven, no figura como motivo principal en la resolución del MIMP, según lo expuesto por la defensa.

Samahara Lobatón y Bryan Torres fueron vistos juntos en una clínica de Lima, pese a la reciente separación y el escándalo por presunta agresión. Las imágenes, difundidas por el portal ‘Instarándula’, muestran a la hija de Melissa Klug y al cantante ingresando a la clínica Sanna de San Borja con gestos de preocupación en el área de emergencias.

Según testimonios recogidos por el medio, la razón de la visita no estaría relacionada con la salud de Samahara ni de Bryan, sino con el delicado estado de su bebé. Este nuevo episodio se produce pocos días después de que ambos fueran captados juntos en la vía pública, donde se observó un gesto de cercanía entre la pareja, lo que generó especulaciones sobre una posible reconciliación.

El caso cobra mayor notoriedad tras el video que evidenciaría una agresión de Torres hacia Lobatón y la posterior denuncia de Melissa Klug por feminicidio en grado de tentativa. A pesar de la polémica, Samahara explicó en una reciente entrevista que no ha denunciado a Bryan y que el proceso está en manos de la Fiscalía, priorizando el bienestar de sus hijos.

