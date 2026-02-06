Pagarán S/15 millones de deuda a trabajadores cesados irregularmente en el gobierno de Fujimori

¿Fuiste cesado de tu trabajo irregularmente en el Estado? Revisa si estas en la lista del padrón para las compensaciones. - Crédito Andina

Finalmente las compensación para los trabajadores cesados irregularmente durante la década de los noventas en el gobierno de Alberto Fujimori (y a otros cesados). El Ministerio Trabajo y Promoción del Empleo autorizó el pago que se haría desde la siguiente semana (el martes 7 de febrero) en el Banco de la Nación.

¿Cómo saber si te toca el pago? Para eso deberás revisar el siguiente padrón donde se incluyen 1.495 extrabajadores cesados: Consulta aquí.

En total, en el país se pagará a los 1.495 trabajadores cesados un total de S/ 14.999.440,00 (casi S/ 15 millones), pero el Ministerio de Trabajo también ha revelado las cifras de montos total por región y a cuánto extrabajadores irá (sin especificar cuánto irá a cada uno).

El MTPE publicó la lista de beneficiarios del primer pago de cesados irregularmente durante el día. - Crédito MTPE

Destinarán casi S/ 15 millones

Esta es la lista de trabajadores por departamento y el total de monto que se destina para las compensaciones. En Lima, Áncash y Piura se dan los mayores desembolsos.

En Amazonas se paga a 3 trabajadores cesados un total de S/ 23.780,00

En Ancash se paga a 125 trabajadores cesados un total de S/ 1.430.080,00

En Apurímac se paga a 8 trabajadores cesados un total de S/ 75.440,00

En Arequipa se paga a 46 trabajadores cesados un total de S/ 421.480,00

En Ayacucho se paga a 10 trabajadores cesados un total de S/ 80.360,00

En Cajamarca se paga a 18 trabajadores cesados un total de S/ 156.620,00

En Callao se paga a 86 trabajadores cesados un total de S/ 870.840,00

En Cusco se paga a 28 trabajadores cesados un total de S/ 246.820,00

En Huancavelica se paga a 12 trabajadores cesados un total de S/ 114.800,00

En Huánuco se paga a 4 trabajadores cesados un total de S/ 37.720,00

En Ica se paga a 95 trabajadores cesados un total de S/ 1.072.560,00

En Junín se paga a 34 trabajadores cesados un total de S/ 338.660,00

En La Libertad se paga a 62 trabajadores cesados un total de S/ 607.620,00

En Lambayeque se paga a 68 trabajadores cesados un total de S/ 651.900,00

En Lima se paga a 629 trabajadores cesados un total de S/ 6.419.780,00

En Loreto se paga a 26 trabajadores cesados un total de S/ 233.700,00

En Madre de Dios se paga a 5 trabajadores cesados un total de S/ 59.040,00

En Moquegua se paga a 21 trabajadores cesados un total de S/ 200.080,00

En Pasco se paga a 3 trabajadores cesados un total de S/ 26.240,00

En Piura se paga a 125 trabajadores cesados un total de S/ 1.164.400,00

En Puno se paga a 32 trabajadores cesados un total de S/ 295.200,00

En San Martín se paga a 16 trabajadores cesados un total de S/ 109.880,00

En Tacna se paga a 15 trabajadores cesados un total de S/ 161.540,00

En Tumbes se paga a 8 trabajadores cesados un total de S/ 59.040,00

En Ucayali se paga a 16 trabajadores cesados un total de S/ 141.860,00.

Los trabajadores fueron cesados en los noventas, durante el régimen de Fujimori. - Crédito composición Infobae Perú / Andina

Fecha y cómo se hará el pago

Asimismo, la norma aprobada revela que el pago “se efectiviza en las oficinas del Banco de la Nación a nivel nacional a partir del segundo día hábil de publicada la presente Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano”.

De esta manera, se estaría pagando los montos el martes 10 de febrero a los extrabajadores cesados. Recuerda que en este enlace puedes consultar la lista de beneficiarios.