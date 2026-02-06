Perú

Pagarán S/15 millones de deuda a trabajadores cesados irregularmente en el gobierno de Fujimori

Salió el padrón de la lista de más de 1.400 trabajadores que podrán cobrar desde la siguiente semana en el Banco de la Nación. Estos son los montos que se destinarán por región

¿Fuiste cesado de tu trabajo
¿Fuiste cesado de tu trabajo irregularmente en el Estado? Revisa si estas en la lista del padrón para las compensaciones. - Crédito Andina

Finalmente las compensación para los trabajadores cesados irregularmente durante la década de los noventas en el gobierno de Alberto Fujimori (y a otros cesados). El Ministerio Trabajo y Promoción del Empleo autorizó el pago que se haría desde la siguiente semana (el martes 7 de febrero) en el Banco de la Nación.

¿Cómo saber si te toca el pago? Para eso deberás revisar el siguiente padrón donde se incluyen 1.495 extrabajadores cesados: Consulta aquí.

En total, en el país se pagará a los 1.495 trabajadores cesados un total de S/ 14.999.440,00 (casi S/ 15 millones), pero el Ministerio de Trabajo también ha revelado las cifras de montos total por región y a cuánto extrabajadores irá (sin especificar cuánto irá a cada uno).

El MTPE publicó la lista
El MTPE publicó la lista de beneficiarios del primer pago de cesados irregularmente durante el día. - Crédito MTPE

Destinarán casi S/ 15 millones

Esta es la lista de trabajadores por departamento y el total de monto que se destina para las compensaciones. En Lima, Áncash y Piura se dan los mayores desembolsos.

  • En Amazonas se paga a 3 trabajadores cesados un total de S/ 23.780,00
  • En Ancash se paga a 125 trabajadores cesados un total de S/ 1.430.080,00
  • En Apurímac se paga a 8 trabajadores cesados un total de S/ 75.440,00
  • En Arequipa se paga a 46 trabajadores cesados un total de S/ 421.480,00
  • En Ayacucho se paga a 10 trabajadores cesados un total de S/ 80.360,00
  • En Cajamarca se paga a 18 trabajadores cesados un total de S/ 156.620,00
  • En Callao se paga a 86 trabajadores cesados un total de S/ 870.840,00
  • En Cusco se paga a 28 trabajadores cesados un total de S/ 246.820,00
  • En Huancavelica se paga a 12 trabajadores cesados un total de S/ 114.800,00
  • En Huánuco se paga a 4 trabajadores cesados un total de S/ 37.720,00
  • En Ica se paga a 95 trabajadores cesados un total de S/ 1.072.560,00
  • En Junín se paga a 34 trabajadores cesados un total de S/ 338.660,00
  • En La Libertad se paga a 62 trabajadores cesados un total de S/ 607.620,00
  • En Lambayeque se paga a 68 trabajadores cesados un total de S/ 651.900,00
  • En Lima se paga a 629 trabajadores cesados un total de S/ 6.419.780,00
  • En Loreto se paga a 26 trabajadores cesados un total de S/ 233.700,00
  • En Madre de Dios se paga a 5 trabajadores cesados un total de S/ 59.040,00
  • En Moquegua se paga a 21 trabajadores cesados un total de S/ 200.080,00
  • En Pasco se paga a 3 trabajadores cesados un total de S/ 26.240,00
  • En Piura se paga a 125 trabajadores cesados un total de S/ 1.164.400,00
  • En Puno se paga a 32 trabajadores cesados un total de S/ 295.200,00
  • En San Martín se paga a 16 trabajadores cesados un total de S/ 109.880,00
  • En Tacna se paga a 15 trabajadores cesados un total de S/ 161.540,00
  • En Tumbes se paga a 8 trabajadores cesados un total de S/ 59.040,00
  • En Ucayali se paga a 16 trabajadores cesados un total de S/ 141.860,00.
Los trabajadores fueron cesados en
Los trabajadores fueron cesados en los noventas, durante el régimen de Fujimori. - Crédito composición Infobae Perú / Andina

Fecha y cómo se hará el pago

Asimismo, la norma aprobada revela que el pago “se efectiviza en las oficinas del Banco de la Nación a nivel nacional a partir del segundo día hábil de publicada la presente Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano”.

De esta manera, se estaría pagando los montos el martes 10 de febrero a los extrabajadores cesados. Recuerda que en este enlace puedes consultar la lista de beneficiarios.

