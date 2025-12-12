Saskia Bernaola debuta como directora en ‘Mi Mejor Enemiga’ y marca el regreso de la actriz Nataniel Sánchez al cine peruano. Video: AV Films

El estreno de la película ‘Mi Mejor Enemiga’ marca el esperado regreso de Nataniel Sánchez al cine peruano y el debut de Saskia Bernaola como directora, en una producción que reúne a figuras emblemáticas de la comedia nacional y promete una experiencia cargada de nostalgia, humor y reencuentros.

La cinta, que llega a las salas el 5 de febrero, se ambienta en el verano y apuesta por una banda sonora repleta de éxitos de los años 90 y 2000, como ‘Tiburón’ de Proyecto Uno, ‘Bomba’ de Azul Azul, ‘Mis ojos lloran por ti’ de Big Boy y ‘La guitarra’ de Los Auténticos Decadentes, junto a temas de Ruth Karina y Afrodisiaco.

La película no solo representa el retorno de Nataniel Sánchez a la pantalla grande tras varios años de ausencia, sino que también introduce por primera vez en el cine a los entrañables personajes de Karina y Timoteo. Además, la dirección de Saskia Bernaola garantiza una química especial en el elenco, ya que dirige a sus compañeras de larga data, Katia Palma y Patricia Portocarrero, lo que asegura un ritmo cómico y una historia llena de enredos y ocurrencias.

La trama de ‘Mi Mejor Enemiga’ gira en torno a Valeria, interpretada por Nataniel Sánchez, quien debe reencontrarse con su ex mejor amiga después de 25 años de distanciamiento.

El detonante es la iniciativa de sus antiguos compañeros de colegio de revivir el viaje de promoción, lo que saca a la luz viejas rivalidades y secretos no resueltos. El guion explora la dinámica de la amistad, el paso del tiempo y la reconciliación, todo enmarcado en situaciones cómicas y enredos.

El elenco, además de Sánchez, Palma y Portocarrero, incluye a Fiorella Luna, Mateo Garrido-Lecca, Armando Machuca, Carlos Casella, Omar García, Kukuli Morante, Carla Arriola y Guillermo Castañeda. La presencia de Karina y Timoteo, íconos de la televisión infantil peruana, añade un componente nostálgico que conecta con varias generaciones de espectadores.

La trayectoria de Saskia Bernaola y Nataniel Sánchez

El debut de Saskia Bernaola como directora es un hito relevante para el cine nacional. Con más de 30 años de trayectoria en la comedia y la improvisación teatral, Bernaola ha sido reconocida por su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Su carrera comenzó a los 17 años en la telenovela ‘Torbellino’ y ha participado en producciones como ‘Sí, mi amor’ e ‘Isla Bonita’, esta última con un éxito de taquilla en 2023.

Además, su experiencia en realities como ‘El Gran Chef Famosos’ y su estilo de vida alternativo —viajando por Sudamérica en una casa rodante y educando a sus hijos en casa— la han consolidado como una figura única y cercana.

Por su parte, Nataniel Sánchez es recordada principalmente por su papel de Fernanda de las Casas en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’. Tras alcanzar gran popularidad en Perú, se trasladó a Barcelona en 2019 para continuar su formación artística y buscar nuevas oportunidades. En España, ha participado en proyectos teatrales y audiovisuales, aunque ha enfrentado la inestabilidad laboral propia del medio artístico europeo.

Sánchez ha declarado que la salud mental es una prioridad en su vida y que la terapia le ha permitido afrontar los desafíos personales y profesionales. Aunque durante años rechazó regresar a la televisión peruana, recientemente se ha mostrado abierta a nuevas propuestas, siempre que sean compatibles con sus proyectos actuales. Además, ha iniciado una faceta como cantante, lanzando su primera bachata titulada ‘Soy yo la que te dice adiós’.

La película ‘Mi Mejor Enemiga’ se presenta como una comedia coral que explora el reencuentro, la amistad y la nostalgia, con un guion que promete muchos enredos y divertidas ocurrencias, de principio a fin. El estreno coincide con la temporada de verano, invitando al público a disfrutar de una historia ligera y festiva, en la que la música y el humor son protagonistas.